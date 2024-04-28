Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240428/1054796116.html
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье - 28.04.2024 Украина.ру
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
2024-04-28T10:41
2024-04-28T10:44
новости
иностранные наемники
николаев
ракетный удар
порт
морпехи
сво
беспилотники
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
Местные жители сообщают, что взрывы слышны в направлении Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара). По сведениям подпольщиков, там жили и тренировались морпехи, также на территории происходила сборка водных дронов, сообщил Лебедев.По его словам, удары наносились в 4:30 утром 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Также был зафиксирован удар по яхт-клубу и гостинице, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников, добавил Лебедев.По данным подполья, около месяца назад в порту проводились разгрузочно-погрузочные работы. При этом очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра. Кроме того, были замечены два ж/д состава, в каждом из которых были примерно по 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.В марте Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 военных. Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко..
https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html
николаев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иностранные наемники, николаев, ракетный удар, порт, морпехи, сво, беспилотники, россия, украина, всу, судостроительный завод имени 61 коммунара
Новости, иностранные наемники, Николаев, ракетный удар, порт, морпехи, СВО, беспилотники, Россия, Украина, ВСУ, Судостроительный завод имени 61 коммунара

Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье

10:41 28.04.2024 (обновлено: 10:44 28.04.2024)
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
Местные жители сообщают, что взрывы слышны в направлении Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара). По сведениям подпольщиков, там жили и тренировались морпехи, также на территории происходила сборка водных дронов, сообщил Лебедев.
По его словам, удары наносились в 4:30 утром 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Также был зафиксирован удар по яхт-клубу и гостинице, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников, добавил Лебедев.
По данным подполья, около месяца назад в порту проводились разгрузочно-погрузочные работы. При этом очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра. Кроме того, были замечены два ж/д состава, в каждом из которых были примерно по 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.
В марте Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 военных.
Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
.
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
Вчера, 12:54
Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы В украинском городе Ровно снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны - монумент Вечной Славы. Местные СМИ с удовлетворением отмечают, что это последний городской памятник, попадающий под закон о так называемой декоммунизации. Символично, что произошло это в канун Дня Победы - еще совсем недавно свято чтимого на Украине
 
Новостииностранные наемникиНиколаевракетный ударпортморпехиСВОбеспилотникиРоссияУкраинаВСУСудостроительный завод имени 61 коммунара
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
10:10"Гадание" на картах. Оперативные загадки спецоперации
10:03Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
09:51Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту
09:50Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп
09:45Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
09:40"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
09:30"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
09:29Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине
09:25Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны
07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
07:20Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны
07:19Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии
06:57"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву
06:52Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
06:47"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
06:41"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:38Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
06:22Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО
06:10"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
Лента новостейМолния