https://ukraina.ru/20240428/1054796116.html

Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье

Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье - 28.04.2024 Украина.ру

Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье

ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев

2024-04-28T10:41

2024-04-28T10:41

2024-04-28T10:44

новости

иностранные наемники

николаев

ракетный удар

порт

морпехи

сво

беспилотники

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg

Местные жители сообщают, что взрывы слышны в направлении Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара). По сведениям подпольщиков, там жили и тренировались морпехи, также на территории происходила сборка водных дронов, сообщил Лебедев.По его словам, удары наносились в 4:30 утром 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Также был зафиксирован удар по яхт-клубу и гостинице, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников, добавил Лебедев.По данным подполья, около месяца назад в порту проводились разгрузочно-погрузочные работы. При этом очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра. Кроме того, были замечены два ж/д состава, в каждом из которых были примерно по 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.В марте Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 военных. Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко..

https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html

николаев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иностранные наемники, николаев, ракетный удар, порт, морпехи, сво, беспилотники, россия, украина, всу, судостроительный завод имени 61 коммунара