https://ukraina.ru/20240428/1054796116.html
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье - 28.04.2024 Украина.ру
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
2024-04-28T10:41
2024-04-28T10:41
2024-04-28T10:44
новости
иностранные наемники
николаев
ракетный удар
порт
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Местные жители сообщают, что взрывы слышны в направлении Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара). По сведениям подпольщиков, там жили и тренировались морпехи, также на территории происходила сборка водных дронов, сообщил Лебедев.По его словам, удары наносились в 4:30 утром 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Также был зафиксирован удар по яхт-клубу и гостинице, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников, добавил Лебедев.По данным подполья, около месяца назад в порту проводились разгрузочно-погрузочные работы. При этом очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра. Кроме того, были замечены два ж/д состава, в каждом из которых были примерно по 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.В марте Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 военных. Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко..
https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, николаев, ракетный удар, порт, морпехи, сво, беспилотники, россия, украина, всу, судостроительный завод имени 61 коммунара
Новости, иностранные наемники, Николаев, ракетный удар, порт, морпехи, СВО, беспилотники, Россия, Украина, ВСУ, Судостроительный завод имени 61 коммунара
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
10:41 28.04.2024 (обновлено: 10:44 28.04.2024)
ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
Местные жители сообщают, что взрывы слышны в направлении Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара). По сведениям подпольщиков, там жили и тренировались морпехи, также на территории происходила сборка водных дронов, сообщил Лебедев.
По его словам, удары наносились в 4:30 утром 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Также был зафиксирован удар по яхт-клубу и гостинице, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников, добавил Лебедев.
По данным подполья, около месяца назад в порту проводились разгрузочно-погрузочные работы. При этом очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра. Кроме того, были замечены два ж/д состава, в каждом из которых были примерно по 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.
В марте Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 военных.
Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью
изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.