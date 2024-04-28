https://ukraina.ru/20240428/1054796452.html
ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate
ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate - 28.04.2024 Украина.ру
ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии. Об этом говорится в распространенном 27 апреля заявлении европейской внешнеполитической службы
2024-04-28T11:36
2024-04-28T11:36
2024-04-28T11:36
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В Евросоюз призвали Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Как говорится в размещенном документе, будет расширен список долей в уставных капиталах юридических лиц в России, в отношении которых будет введено временное управление.Такое решение вызвало ответную реакцию в Италии. Стало известно, что глава МИД республики Антонио Таяни дал поручение вызвать для разъяснений по поводу "национализации" Ariston российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х."Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.Также в Италии заявили, что сотрудничают по этой проблеме совместно с Германией и Евросоюзом.
https://ukraina.ru/20240427/1054776918.html
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новости, россия, италия, германия, владимир путин, мид, ес, евросоюз, посол, газпром
Новости, Россия, Италия, Германия, Владимир Путин, МИД, ЕС, Евросоюз, посол, Газпром
ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии. Об этом говорится в распространенном 27 апреля заявлении европейской внешнеполитической службы
В Евросоюз призвали Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.
"Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", — говорится в документе.
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Как говорится в размещенном документе, будет расширен список долей в уставных капиталах юридических лиц в России, в отношении которых будет введено временное управление.
Такое решение вызвало ответную реакцию в Италии. Стало известно, что глава МИД республики Антонио Таяни дал поручение вызвать для разъяснений по поводу "национализации" Ariston российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х.
"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.
Также в Италии заявили, что сотрудничают по этой проблеме совместно с Германией и Евросоюзом.