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Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC - 28.04.2024 Украина.ру
Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
Если Россия возьмет под контроль город Часов Яр, это откроет российским военным прямой путь для продвижения к городам-крепостям в Донбассе. Об этом сообщает канадская CBC
2024-04-28T11:14
2024-04-28T11:14
2024-04-28T12:12
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Взятие Часов Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает обозреватель радиовещательной кампании.Обозреватель подчеркнул, что данные населенные пункты составляют костяк украинской обороны в районах Донецкой области, которые пока находятся под контролем ВСУ."Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — добавил журналист.27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии."Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
https://ukraina.ru/20240428/1054792622.html
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Новости, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Украина, наступление, Краматорск, Славянск, Донбасс, СВО, ВСУ
Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
11:14 28.04.2024 (обновлено: 12:12 28.04.2024)
Если Россия возьмет под контроль город Часов Яр, это откроет российским военным прямой путь для продвижения к городам-крепостям в Донбассе. Об этом сообщает канадская CBC
Взятие Часов Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает обозреватель радиовещательной кампании.
"Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере", — говорится в сообщении.
Обозреватель подчеркнул, что данные населенные пункты составляют костяк украинской обороны в районах Донецкой области, которые пока находятся под контролем ВСУ.
"Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — добавил журналист.
27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии.
"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.
Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.