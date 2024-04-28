Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC - 28.04.2024 Украина.ру
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Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC - 28.04.2024 Украина.ру
Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
Если Россия возьмет под контроль город Часов Яр, это откроет российским военным прямой путь для продвижения к городам-крепостям в Донбассе. Об этом сообщает канадская CBC
2024-04-28T11:14
2024-04-28T12:12
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россия
часов яр
александр сырский
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Взятие Часов Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает обозреватель радиовещательной кампании.Обозреватель подчеркнул, что данные населенные пункты составляют костяк украинской обороны в районах Донецкой области, которые пока находятся под контролем ВСУ."Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — добавил журналист.27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии."Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
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новости, россия, часов яр, александр сырский, украина, наступление, краматорск, славянск, донбасс, сво, всу
Новости, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Украина, наступление, Краматорск, Славянск, Донбасс, СВО, ВСУ

Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC

11:14 28.04.2024 (обновлено: 12:12 28.04.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Если Россия возьмет под контроль город Часов Яр, это откроет российским военным прямой путь для продвижения к городам-крепостям в Донбассе. Об этом сообщает канадская CBC
Взятие Часов Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает обозреватель радиовещательной кампании.
"Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере", — говорится в сообщении.
Обозреватель подчеркнул, что данные населенные пункты составляют костяк украинской обороны в районах Донецкой области, которые пока находятся под контролем ВСУ.
"Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — добавил журналист.
27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии.
"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.
Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
Виктор Баранец интервью
06:22
Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТОЯ не думаю, что линия фронта в ближайшие недели радикально сдвинется. Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ
 
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