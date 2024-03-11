Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО - 11.03.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО - 11.03.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
В случае теоретического внезапного удара со стороны НАТО значимых перемещений российских стратегических объектов не предвидится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:50
2024-03-11T03:50
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Нужно ли России менять расположение стратегических объектов в случае теоретического внезапного удара со стороны НАТО зависит от того, о каких военных объектах идет речь, рассказал политолог.Понятно, что МО РФ нет смысла держать на Урале крупные сухопутные подразделения в том количестве и качестве, в котором они используются в зоне СВО. Но у РФ есть такие стратегические объекты, такие как РВСН (Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации. - Ред.), добавил эксперт.У РФ также есть объекты дальнего обнаружения, которые могут находиться на островах. При этом узел связи с атомными подводными лодками находится в Белоруссии, отметил Самойлов.Каких-то значимых перемещений объектов на случай массированной ракетной атаки НАТО не предвидится. Единственное, что нужно сделать - максимально быстро переместить технику с заводов-производителей на базы, откуда они будут уходить в воинские части, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, мо рф, завод, подлодка, россия, запад, нато, угроза, войска
Новости, ВС РФ, МО РФ, завод, подлодка, Россия, Запад, НАТО, угроза, войска

Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО

03:50 11.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В случае теоретического внезапного удара со стороны НАТО значимых перемещений российских стратегических объектов не предвидится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Нужно ли России менять расположение стратегических объектов в случае теоретического внезапного удара со стороны НАТО зависит от того, о каких военных объектах идет речь, рассказал политолог.
Понятно, что МО РФ нет смысла держать на Урале крупные сухопутные подразделения в том количестве и качестве, в котором они используются в зоне СВО. Но у РФ есть такие стратегические объекты, такие как РВСН (Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации. - Ред.), добавил эксперт.
У РФ также есть объекты дальнего обнаружения, которые могут находиться на островах. При этом узел связи с атомными подводными лодками находится в Белоруссии, отметил Самойлов.

"Их (атомные подлодки РФ. - Ред.) надо распределить так, чтобы уменьшить вероятность их поражения в результате неожиданного удара или диверсии [со стороны противника]. И география позволяет нам максимально эффективно использовать виды электромагнитного излучения, по которым они работают", - указал специалист.

Каких-то значимых перемещений объектов на случай массированной ракетной атаки НАТО не предвидится. Единственное, что нужно сделать - максимально быстро переместить технику с заводов-производителей на базы, откуда они будут уходить в воинские части, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Игорь Шишкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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