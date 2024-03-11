https://ukraina.ru/20240311/1053768210.html

"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов

"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов - 11.03.2024 Украина.ру

"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов

В обсуждении возможной эскалации конфликта Росси важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-11T03:40

2024-03-11T03:40

2024-03-11T03:40

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Ужесточая военную риторику в отношении России, у Запада могут быть две цели. Либо они действительно находятся в безвыходной ситуации, и поэтому всерьез говорят о войне. Либо просто пытаются отвлечь внимание собственного населения, которое стремительно нищает, рассказал политолог.Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве", сказал Самойлов. Но России придется обсуждать даже самые радикальные сценарии конфликта, добавил эксперт.Запад уверяет собственное население, что обнищать – это не самое страшное. Они уверяют жителей в том, что страшнее умереть от мифического "поражения ядерными зарядами с российской территории", России нельзя повестить на подобную провокацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html

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новости, сша, самойлов, запад, вооруженные силы украины, ядерная безопасность, конфликт, россия, провокация, вс рф