"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов - 11.03.2024 Украина.ру
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"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов - 11.03.2024 Украина.ру
"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
В обсуждении возможной эскалации конфликта Росси важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:40
2024-03-11T03:40
новости
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запад
вооруженные силы украины
ядерная безопасность
конфликт
россия
провокация
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Ужесточая военную риторику в отношении России, у Запада могут быть две цели. Либо они действительно находятся в безвыходной ситуации, и поэтому всерьез говорят о войне. Либо просто пытаются отвлечь внимание собственного населения, которое стремительно нищает, рассказал политолог.Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве", сказал Самойлов. Но России придется обсуждать даже самые радикальные сценарии конфликта, добавил эксперт.Запад уверяет собственное население, что обнищать – это не самое страшное. Они уверяют жителей в том, что страшнее умереть от мифического "поражения ядерными зарядами с российской территории", России нельзя повестить на подобную провокацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, самойлов, запад, вооруженные силы украины, ядерная безопасность, конфликт, россия, провокация, вс рф
Новости, США, Самойлов, Запад, Вооруженные силы Украины, ядерная безопасность, конфликт, Россия, провокация, ВС РФ

"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов

03:40 11.03.2024
 
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В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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В обсуждении возможной эскалации конфликта Росси важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ужесточая военную риторику в отношении России, у Запада могут быть две цели. Либо они действительно находятся в безвыходной ситуации, и поэтому всерьез говорят о войне. Либо просто пытаются отвлечь внимание собственного населения, которое стремительно нищает, рассказал политолог.
Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве", сказал Самойлов. Но России придется обсуждать даже самые радикальные сценарии конфликта, добавил эксперт.
"В этих обсуждениях нам важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Может быть, они умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией", - отметил Самойлов.
Запад уверяет собственное население, что обнищать – это не самое страшное. Они уверяют жителей в том, что страшнее умереть от мифического "поражения ядерными зарядами с российской территории", России нельзя повестить на подобную провокацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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