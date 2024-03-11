"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
В обсуждении возможной эскалации конфликта Росси важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ужесточая военную риторику в отношении России, у Запада могут быть две цели. Либо они действительно находятся в безвыходной ситуации, и поэтому всерьез говорят о войне. Либо просто пытаются отвлечь внимание собственного населения, которое стремительно нищает, рассказал политолог.
Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве", сказал Самойлов. Но России придется обсуждать даже самые радикальные сценарии конфликта, добавил эксперт.
"В этих обсуждениях нам важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Может быть, они умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией", - отметил Самойлов.
Запад уверяет собственное население, что обнищать – это не самое страшное. Они уверяют жителей в том, что страшнее умереть от мифического "поражения ядерными зарядами с российской территории", России нельзя повестить на подобную провокацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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