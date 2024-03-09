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"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском

"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском - 09.03.2024 Украина.ру

"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском

Российская армия в зоне СВО обладает стратегической инициативой. Противник не знает, где у нас слабая оборона. Поэтому ВСУ продолжат "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-03-09T03:50

2024-03-09T03:50

2024-03-09T03:50

новости

авдеевка

купянск

россия

сергей шойгу

владимир путин

всу

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Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.Алексей Леонков напомнил, что что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы.Враг настолько был уверен в подлинности информации, которую он получил от своих западных кураторов, что пропустил наш удар. Мы хорошо поутюжили резервы ВСУ под Купянском и взяли Авдеевку.А теперь киевский режим гадает, где мы еще сможем наступать (Купянск, Харьков), но у них нет стратегической инициативы. А наше командование может решать, где и когда мы можем провести успешную наступательную операцию с минимальными потерями.Полностью интервью можно прочитать здесь.

авдеевка

купянск

россия

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новости, авдеевка, купянск, россия, сергей шойгу, владимир путин, всу