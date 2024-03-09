"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском - 09.03.2024 Украина.ру
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"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском
"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском - 09.03.2024 Украина.ру
"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском
Российская армия в зоне СВО обладает стратегической инициативой. Противник не знает, где у нас слабая оборона. Поэтому ВСУ продолжат "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-09T03:50
2024-03-09T03:50
новости
авдеевка
купянск
россия
сергей шойгу
владимир путин
всу
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Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.Алексей Леонков напомнил, что что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы.Враг настолько был уверен в подлинности информации, которую он получил от своих западных кураторов, что пропустил наш удар. Мы хорошо поутюжили резервы ВСУ под Купянском и взяли Авдеевку.А теперь киевский режим гадает, где мы еще сможем наступать (Купянск, Харьков), но у них нет стратегической инициативы. А наше командование может решать, где и когда мы можем провести успешную наступательную операцию с минимальными потерями.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, купянск, россия, сергей шойгу, владимир путин, всу
Новости, Авдеевка, Купянск, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ВСУ

"А тут раз – и Авдеевка": Леонков рассказал, как армия России обманула ВСУ под Купянском

03:50 09.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия в зоне СВО обладает стратегической инициативой. Противник не знает, где у нас слабая оборона. Поэтому ВСУ продолжат "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
Алексей Леонков напомнил, что что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы.
"А тут раз – и Авдеевка. Противник считал Авдеевку настолько мощным укрепрайоном, что даже не стал готовить за ней запасные позиции, где бы бегущие из Авдеевки вэсэушники могли спрятаться. Они же при отходе из города большие потери понесли", - сказал эксперт.
Враг настолько был уверен в подлинности информации, которую он получил от своих западных кураторов, что пропустил наш удар. Мы хорошо поутюжили резервы ВСУ под Купянском и взяли Авдеевку.
А теперь киевский режим гадает, где мы еще сможем наступать (Купянск, Харьков), но у них нет стратегической инициативы. А наше командование может решать, где и когда мы можем провести успешную наступательную операцию с минимальными потерями.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАвдеевкаКупянскРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинВСУ
 
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