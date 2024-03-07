https://ukraina.ru/20240307/1053736972.html

Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков

Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков - 07.03.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков

Киевский режим сможет продлить свою агонию до ноября. Пока же России надо внимательно следить за тем, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом.

2024-03-07T05:50

2024-03-07T05:50

2024-03-07T05:50

интервью

россия

франция

великобритания

запад

сша

всу

купянск

авдеевка

сво

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И в зависимости от этого корректировать планы боевых действий на Украине, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.- Алексей Петрович, вы у себя в телеграм-канале, комментируя это сообщение, написали, что французы начали проверять нас на вшивость. Каковы результаты этой проверки?- Мы не допустили того, что привело бы к печальным последствиям для французов. И самое главное, что мы не дали им возможность провести радиолокационную разведку. Мы не позволили им спровоцировать работу наших комплексов ПВО, чтобы их комплекс ДРЛО (Дальнего радиолокационного обнаружения - Ред.) смог отработать по ним свою программу: записать их в свою картотеку и определить, где стоят наши ЗРК, межвидовые РЛС и как работает РЛС флота.Мы встретили французов на дальних рубежах и сделали выполнение задачи невозможной.Понятное дело, что Париж пошел на это не от хорошей жизни. США фактически свернули свою деятельность на Украине и всё переложили на плечи европейцев. Европе приходится не только оказывать военную помощь Киеву, но и самой заниматься разведкой и целеуказанием для своих украинских подопечных.- Что еще будет делать Франция для продолжения этой политики США по Украине?- Франция, сформировав "артиллерийскую коалицию", будет по всему миру искать снаряды для Украины.Собственное производство Парижу запустить не дали. Макрон, выступая со своими эпатажными заявлениями по Украине, надеялся, что "артиллерийская коалиция" позволит оживить ВПК Франции. Но его поправили.Более того, американское издание "Блумберг" написало для него целую инструкцию, как он должен действовать. Это оно расписало визит Макрона в Чехию: как он должен создать эту коалицию и какие речи говорить. Короче говоря, Макрон идет по туннелю, куда его пустили. Тем самым он и другие лидеры Европы ведут свои страны к опрометчивым решениям.Эти решения не были бы опрометчивыми, если бы у Европы был работающий ВПК и укомплектованные армии. Этого нет. Европейцы меняют законодательство, чтобы пополнить ряды своих военнослужащих. И мне что-то подсказывает, что натовский контингент на Украине, о котором говорили Макрон и Кэмерон, будет состоять из тех самых украинских беженцев.Им скажут: "Хотите стать гражданами ЕС? Идите в армию". В США это уже пытаются сделать с 8 миллионов мигрантов, которые к ним проникают.Пока западная пропаганда не успевает окончательно демонизировать Россию, чтобы более 90% европейцев ненавидели нас всеми фибрами души. Пока это все только разваливает Европу, вместо того, чтобы сплотить. Об этом свидетельствует скандал между Великобританией, Францией и Германией, связанный с поставками на Украину оружия и специалистов (кто сколько поставил и кто сколько заплатил).Раньше всем этим управляли американцы, которые всем раздавали поручения. Но когда над Европой поставили Великобританию, которая вышла из ЕС, к единству это не привело. Лондон в отношении Берлина играет роль доброго и злого полицейского. То отдайте "Таурус" Украине, то продайте "Таурус" нам, мы сами передадим. Эта несогласованность действий не приводит к достижению результата.Американцам, у которых скоро выборы, сейчас не то, что не до Украины, но и не до Тайваня. Они сами разворошили это гнездо, уничтожив промышленный комплекс Европы. Та же Британия раньше была владычицей морей, а теперь не может похвастаться своим флотом. Все четыре атомных лодки ушли на ремонт и непонятно, когда вернутся. Новейший авианосец "Принц Уэльский" хотят продать. Также Лондону непонятно, кого ставить под ружье, потому что сухопутная группировка в 75 тысяч человек – не самая мощная армия, которой можно "наказать Россию за Украину".Это только малая часть противоречий, которые мы наблюдаем в Европе.- Сколько у нас времени, прежде чем Европа сумеет все эти противоречия устранить?- Конечно, Европе рано или поздно удастся сосредоточиться. Поэтому мы не сидим, сложа руки.У нас идет плановое расширение вооруженных сил. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО американцы получают 40 военных баз, где они могут разместить авиацию и средства ПВО/ПРО. Финляндия уже принимает участие в натовских учениях. Не удивлюсь, если мы увидим "горячих финских парней" на Украине под видом наемников или волонтеров. Следующие будут шведы. Поэтому мы укрепляем наш северный фланг.Причем делаем это настолько успешно, что эстонская премьерка Кая Каллас обвиняет Россию в "агрессивной милитаризации региона".Мы увеличиваем контингент наших вооруженных сил. Он составит 1 миллион 350 тысяч человек с целевым показателем на 1,5 миллиона. Думаю, что до 2 миллионов дойдем однозначно.Все эти подразделения оснащаются военной техникой. Строится инфраструктура. Параллельно ведется работа по их боевой подготовке. На фоне того, что продолжается СВО.Мы укрепляем наши границы и военный потенциал в сложных условиях.Более того, когда Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием, он сказал, что обновление нашей ядерной триады тоже движется. У нас становятся на боевое дежурство ракеты "Сармат". Завершаются работы по "Посейдону" и "Буревестнику" и другому оружию, которым мы можем "обрадовать" Запад, если Запад не одумается.Пока Запад не одумывается. Но есть надежда, что попытка США под угрозой войны загнать все европейские страны в одно стойло, наплевав на жизни европейцев, полностью провалится. Это оптимистичный сценарий.А реалистичный сценарий укладывается в одну простую формулу: хочешь мира – готовься к войне. Пока происходит именно так.- Вы сказали про ядерную триаду. В нашем экспертном сообществе постоянно говорят, что ввод войск НАТО на Украину позволит нам применять тактическое ядерное оружие (ТЯО). Стоит ли нам на это так уж рассчитывать? Я все же не думаю, что наш самолет автоматически выпустит ракету с таким боеприпасом, и все враги умрут.- Пляски вокруг ТЯО – это американская тема. В ядерной доктрине США есть понятие "ограниченной ядерной войны". Основное средство этой войны – тактический ядерный боеприпас, размещенный на крылатых ракетах. Грубо говоря, если США не нравится какое-то государство, они могут обвинить его в отсутствии демократии и уничтожить его руководство, ударив по столице этого государства ядерными боеприпасами.Но если США то же самое попытаются сделать с ядерной державой, в ответ прилетит не ТЯО, а стратегические комплексы, которые втопчут государство-агрессор в каменный век.Наши комплексы обновлены. Наконец-то в Америке это заметили. Их командование пришло в ужас от того, что Россия это сделала. Потому что с ПРО у них все плохо – наши ракеты их преодолевают. У боеголовки "Авангард" - стопроцентный результат поражения. Так что для Штатов складывается весьма щекотливая ситуация.Боевые действия, которые мы вели в Сирии и на Украине, будут отличаться от боевых действий со странами НАТО. Нам их территории не нужны. Но если с их территории начнется ядерная агрессия, они получат ответ.В наших официальных документах говорится, что нанесение нам существенного ущерба даже с использованием неядерного оружия служит основанием для применения ядерного оружия. Поводом для этого может послужить та же наземная и морская блокада Калининграда. Если наши люди начнут голодать, мы не будем смотреть на это сквозь пальцы. Несколько предупреждений и понеслось.К сожалению, западные политики действительно не осознают ответственность за решения, которые они принимают. Но англосаксонская цивилизация, которую они выстраивали на крови и ограблении всего мира, развалится тем или иным способом. Было бы лучше, если бы это произошло из-за их общей деградации, а не из-за Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Надеюсь, мир минует чаша сия.- Я хотел задать вопрос, нужно ли нам менять нашу ядерную доктрину. Но из ваших слов получается, что она у нас не такая уж и миролюбивая.- В ядерной доктрине США постоянно присутствует понятие превентивного удара. По любой причине. Они постоянно эти причины меняют. Последнее новшество – кибератаки. Мол, если русские хакеры обвалят им финансовую биржу, то это уже повод для ядерного удара.А наша ядерная доктрина и так поменялась. Раньше у нас был принцип ответного удара (противник наносит по нам удар, а мы в ответ бьем по нему), а теперь у нас есть принцип ответно-встречного удара (как только в нашу сторону стартуют баллистические ракеты наземного, шахтного или морского базирования, наши ракеты уже летят).Разница в том, что наши ракеты летят в два раза быстрее. Пока их ракеты будут находиться на опорной орбите и уничтожаться нашими средствами ПВО/ПРО, наши боеголовки уже будут утюжить их территорию.Подлетное время "Авангарда" до Лондона составляет всего 5 минут. Англичане об этом прекрасно знают.- Переходим к обстановке в зоне СВО. Сейчас по всем направлениям наше продвижение затормозилось, потому что ВСУ бросили новые резервы для латания дыр в обороне. Сколько нам потребуется времени, чтобы их перемолоть?- Несмотря на то, что эти резервы неквалифицированные, эти люди все равно стреляют. С этим надо считаться. Другое дело, что потери личного состава у таких подразделений катастрофические – 80 или 90%. Такими темпами Украина обезлюдит. Потому что среди тех, кого бросают на фронт, уже много женщин.Конечно, они не запихивают их в автобусы. Их привлекают лозунгами: "Жинка должна не только борщ варить, но и защищать хату". К сожалению, реклама расходится с действительностью.Украина в самом деле напоминает фашистскую Германию летом 1944 года. Когда вермахт потерял 1,6 миллиона человек убитыми, у них появился Фольксштурм. Третий Рейх стал раздавать винтовки всем подряд, быстро проводить подготовку и сразу же бросать на фронт. Да, это привело к замедлению продвижения Красной Армии. Но конец Германии все равно был неизбежен. То же самое происходит сейчас.Всем этим насильно мобилизованным нужно тяжелое вооружение. Украина теряет много техники, а просто сидеть в окопе с двумя гранатами и автоматом сегодня невозможно. Ну продержитесь вы немного за счет этой тактики. А дальше что?Как показывают снимки космической разведки, подготовленных запасных позиций, куда ВСУ могли бы отойти, сейчас мало. Они очагово готовы к обороне. Не задержат они наше продвижение на запад.Пока же мы будем наблюдать на фронте некое затишье. После активных наступательных боев мы должны провести ротацию, чтобы дать людям отдохнуть. А потом мы опять будем искать участки, чтобы повторить авдеевский успех. Эти прорывы будут происходить и дальше.- Можно ли сейчас сказать, на каких участках может наметиться этот прорыв?- Мы обладаем стратегической инициативой. Противник не знает, где у нас слабая оборона. Поэтому ВСУ продолжат мясные штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами. И противник не знает, где мы будем наступать.Напомню, что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы. А тут раз – и Авдеевка. Противник считал Авдеевку настолько мощным укрепрайоном, что даже не стал готовить за ней запасные позиции, где бы бегущие из Авдеевки всушники могли спрятаться. Они же при отходе из города большие потери понесли.Короче говоря, враг настолько был уверен в подлинности информации, которую он получил от своих западных кураторов, что пропустил наш удар. Мы хорошо поутюжили резервы ВСУ под Купянском и взяли Авдеевку.А теперь киевский режим гадает, где мы еще сможем наступать (Купянск, Харьков). Пусть гадает. У них нет стратегической инициативы. А наше командование может решать, где и когда мы можем провести успешную наступательную операцию с минимальными потерями.- Насчет минимальных потерь. Если мы говорим о том, что надо уничтожить боеспособные бригады ВСУ, то вражеская пропаганда утверждает, что им надо в первую очередь уничтожать наших вновь прибывших контрактников и добровольцев, чтобы мы не могли пополнять группировку в зоне СВО, потому что все испугаются. Как этого избежать?- Украина наших контрактников и добровольцев судит по себе. Она думает, что мы их хватаем на улице и через неделю отправляем на фронт. Это не так. У нас работает отлаженная система еще со времен частичной мобилизации. Мы сначала обучаем людей на полигонах далеко от линии боевого соприкосновения (ЛБС), потом обучаем их на полигонах недалеко от ЛБС, потом устраиваем их выходы на ЛБС, пока командиры не убеждаются, что солдаты могут выживать в этих непростых условиях (FPV-дроны и кассетные боеприпасы).Поэтому попытка ВСУ повлиять на моральный дух наших добровольцев – это нонсенс. Они проваливаются. Враг даже пытался спекулировать на теме женщин, создавая движение "Верните наших мальчиков домой". Не сработало. Но такие попытки продолжаются.Например, враг пытается нас запугать, искажая факты, которые происходят на поле боя. Грубо говоря, если ВСУ подбивают наш танк, то в этом виноваты плохие генералы. Эти попытки не влияют на наших ребят. Да, потери есть. Но от этих потерь они только крепче держат в руках оружие и беспощадно бьют врага.Зато потери ВСУ действуют на украинское население деморализующе. Их пропаганда с этим не справляется. Киев предлагает огромные деньги за службу в армию, но это не срабатывает. Добровольцев немного. Остальных просто гребут на улице.- Когда мы сможем победить в случае самого благоприятного для нас сценария (отсутствие крупных западных поставок и интервенции НАТО)?- Пока военная помощь Украине все же поступает. Это продлевает ее агонию. Если бы поставки совсем прекратились, мы бы победили уже летом.Сейчас ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику. Но им все равно приходится бросать в бой новые резервы. Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре. Но противник все равно будет терять позиции в геометрической прогрессии. Если мы отбиваем метры-километры, то к осени мы будем отбивать уже десятки километров.Пока же надо внимательно следить, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом. И в зависимости от этого будем корректировать планы боевых действий.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240306/1053716503.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, франция, великобритания, запад, сша, всу, купянск, авдеевка, сво, мобилизация, ядерное оружие