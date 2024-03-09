ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово - 09.03.2024 Украина.ру
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ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово
ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово - 09.03.2024 Украина.ру
ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово
Гораздо важнее сберечь личный состав, а не технику, которая на поле боя расходуется. Если у нас не будет хороших танкистов, артиллеристов и пэвэошников, применение любого оружия будет бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-09T07:40
2024-03-09T07:40
новости
всу
пво
"ланцет"
рэб
зрк patriot
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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Не надо слишком критично относиться к собственному вооружению. Да, у него есть свои изъяны. Да, оно не всегда эффективно используется командирами, потому что это новое вооружение. Плюс, нельзя недооценивать противника. Но то, что мы имеем, постепенно доводится до состояния, когда враг начинает его бояться.Так что ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от наших планирующих бомб, она лишает себя ПВО.Да, западные системы более высокоточные и дальнобойные, поэтому нам нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь идет не только о зональных системах РЭБ, но и о том, чтобы они были в окопах.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, пво, "ланцет", рэб, зрк patriot, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Новости, ВСУ, ПВО, "Ланцет", РЭБ, ЗРК Patriot, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово

07:40 09.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Гораздо важнее сберечь личный состав, а не технику, которая на поле боя расходуется. Если у нас не будет хороших танкистов, артиллеристов и пэвэошников, применение любого оружия будет бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Не надо слишком критично относиться к собственному вооружению. Да, у него есть свои изъяны. Да, оно не всегда эффективно используется командирами, потому что это новое вооружение. Плюс, нельзя недооценивать противника. Но то, что мы имеем, постепенно доводится до состояния, когда враг начинает его бояться.
"Посмотрите, что сейчас происходит на поле боя. Мы настолько эффективно воздействуем на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта тех же "Патриотов", а мы в Курахово на расстоянии в 35 километров от передовой накрываем их "Ланцетами". Это еще только первый наш опыт. Мы еще будем развивать наш потенциал", - сказал Евсеев.
Так что ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от наших планирующих бомб, она лишает себя ПВО.
Да, западные системы более высокоточные и дальнобойные, поэтому нам нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь идет не только о зональных системах РЭБ, но и о том, чтобы они были в окопах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУПВО"Ланцет"РЭБЗРК PatriotПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
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