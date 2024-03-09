https://ukraina.ru/20240309/1053781334.html

ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово

ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово - 09.03.2024 Украина.ру

ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово

Гораздо важнее сберечь личный состав, а не технику, которая на поле боя расходуется. Если у нас не будет хороших танкистов, артиллеристов и пэвэошников, применение любого оружия будет бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-09T07:40

2024-03-09T07:40

2024-03-09T07:40

новости

всу

пво

"ланцет"

рэб

зрк patriot

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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Не надо слишком критично относиться к собственному вооружению. Да, у него есть свои изъяны. Да, оно не всегда эффективно используется командирами, потому что это новое вооружение. Плюс, нельзя недооценивать противника. Но то, что мы имеем, постепенно доводится до состояния, когда враг начинает его бояться.Так что ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от наших планирующих бомб, она лишает себя ПВО.Да, западные системы более высокоточные и дальнобойные, поэтому нам нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь идет не только о зональных системах РЭБ, но и о том, чтобы они были в окопах.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, пво, "ланцет", рэб, зрк patriot, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )