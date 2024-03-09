https://ukraina.ru/20240309/1053769409.html

"Он более решительный": эксперт рассказал, кем Запад может заменить Шольца

"Он более решительный": эксперт рассказал, кем Запад может заменить Шольца - 09.03.2024 Украина.ру

"Он более решительный": эксперт рассказал, кем Запад может заменить Шольца

Канцлера Германии Олафа Шольца Запад может "слить", так как он не очень ценная политическая фигура, в отличие от министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

2024-03-09T04:20

2024-03-09T04:20

2024-03-09T04:20

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олаф шольц

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" 1 марта опубликовала стенограмму, а также саму аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали "как будут бомбить Крымский мост". Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи. Видеманн полагает, что реакция канцлера Германии связана с тем, что публикация подобного разговора офицеров бундесвера нанесла удар по его репутации.Общественное мнение в Германии, отмечает эксперт, достаточно антивоенное: немцы не хотят конфликта с Россией по многим позициям – и по политическим, и по экономическим.Писатель убеждён, что многие натовские, в том числе немецкие, офицеры хотели бы поражения России. При этом Берлин, считает он, зависит от США ещё больше, чем Париж. Здесь тоже просматривается стратегия неопределенности, как и в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.По мнению Видеманна, в случае чего, Шольца можно "слить", так как он не очень ценная фигура для Запада. Эксперт напомнил, что канцлер Германии - бывший левый, который выступал против НАТО и американского присутствия в Европе. Также Шольц раздавал радикальные левые листовки, которые критиковали мировой капитализм, добавил он."Поэтому Шольц сам по себе – это не та фигура, за которую будут держаться. Другое дело, Писториус", - сказал Видеманн.При этом писатель призвал не переоценивать разговор офицеров бундесвера, так как это может быть не утечка, а "вброс для подогрева общественных настроений". Всё это нужно принимать во внимание, но не делать резких выводов, резюмировал он.Подробнее читайте в интервью Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240305/1053710618.html

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новости, германия, украина, олаф шольц, владимир видеманн, эммануэль макрон, нато, запад