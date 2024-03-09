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Военный эксперт оценил возможности НАТО ударить по России сразу с моря и воздуха
Военный эксперт оценил возможности НАТО ударить по России сразу с моря и воздуха - 09.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт оценил возможности НАТО ударить по России сразу с моря и воздуха
Армия Североатлантического альянса обладают потенциалом для проведения одновременной воздушной и морской военной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-09T05:30
2024-03-09T05:30
2024-03-09T05:30
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Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" на этой неделе выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.НАТО в состоянии проводить такого рода операции. Вопрос только в масштабе, считает Самойлов.Он перечислил эти средства. Во-первых, по его словам, армии НАТО располагают инструментами аэрокосмической разведки, способными определять места расположения критически важных объектов военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры."Второе. У них есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые сейчас на слуху (Storm Shadow, SCALP, Taurus). У них есть американские ракеты наземного и воздушного базирования", - подчеркнул Самойлов.Мнение Алексея Самойлова о том, будет ли Россия поражать центры принятия решений в США, содержится в интервью "Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, сша, удары
Военный эксперт оценил возможности НАТО ударить по России сразу с моря и воздуха
Армия Североатлантического альянса обладают потенциалом для проведения одновременной воздушной и морской военной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" на этой неделе выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.
НАТО в состоянии проводить такого рода операции. Вопрос только в масштабе, считает Самойлов.
"Тренировки у НАТО проходят регулярно. Недавно у них снова состоялись учения. Поэтому такая скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. У них такой опыт есть. И у них для этого есть все технические средства", - заявил эксперт.
Он перечислил эти средства. Во-первых, по его словам, армии НАТО располагают инструментами аэрокосмической разведки, способными определять места расположения критически важных объектов военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры.
"Второе. У них есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые сейчас на слуху (Storm Shadow, SCALP, Taurus). У них есть американские ракеты наземного и воздушного базирования", - подчеркнул Самойлов.
Мнение Алексея Самойлова о том, будет ли Россия поражать центры принятия решений в США, содержится в интервью "Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США"
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