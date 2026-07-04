https://ukraina.ru/20260704/1081022498.html

Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс

Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс - 04.07.2026 Украина.ру

Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс

В Краматорске хватает предприятий с подземными ходами, где удобно держать оборону. Это не Константиновка и даже не Славянск, на который будут наступать со стороны Красного Лимана. Там находятся завод "Славтяжмаш", содовый комбинат. Наступление будет идти оттуда. А в самом Славянске плоская местность и почти нет никаких заводов. Там проще

2026-07-04T08:43

2026-07-04T08:43

2026-07-04T08:43

интервью

донбасс

доброполье

краматорск

олег измайлов

владимир путин

юрий лужков

вооруженные силы украины

генштаб

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов - член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой.Ранее мониторинговые ресурсы подтвердили заявления Владимира Путина о важных событиях в районе Доброполья на западе Донбасса. Контроль над этим городом позволяет российским силам начать полноценное окружение Славянска и Краматорска. Тогда российский лидер сообщил, что подразделения группировки войск "Центр" прорвали трехполосную линию инженерных заграждений, зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка и вошли в сам город. По его словам, за Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей, но противник сейчас пытается в спешке создать локальные опорные пункты. - Олег Витальевич, в какой степени этот успех был обусловлен долгой изоляцией поля боя, включая бомбовые удары по мостам через реку Бык, а в какой – растаскиванием украинской группировки по другим участкам линии соприкосновения?- Мосты здесь не причем. "Река Бык" — это только одно название. В Донбассе полно таких мелких речек. Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до Херсона. Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем.Добропольский район очень важен для освобождения Донбасса. Там располагалось предприятие "Добропольеуголь" на несколько успешных шахт. Не знаю, в каком они сейчас состоянии. Но когда Белицкое, Белозерское и само Доброполье вернется в родную гавань, вместе с ними вернется еще какое-то количество угольных предприятий, а это в любом случае не помешает.Кстати, Золотой Колодезь, к которому наши войска прорывались в прошлом году – это большой и старый завод по производству минералки, которая была известна во всей бывшей Украине. Там есть источники, которые очень нужны Донбассу в условиях регулярного водного кризиса.За Добропольем находится Александровский район с райцентром в ПГТ Александровка. Это сельскохозяйственные места – овощная база Донбасса. К тому же, освобождение Добропольского района и заход в Александровский район – это выход в тыл гарнизону ВСУ в Краматорске и Славянске, а также возможность действовать на сопредельной территории Днепропетровской области. Это не может не радовать, поскольку укрепит наше наступление на Запорожье.Как быстро мы можем освободить эти районы? Этого не знает никто, но осторожный оптимизм присутствует.- Что теперь будет с многочисленными поселками, которые прикрывали выход к Доброполью с юга? Оборона ВСУ там просто схлопнется?- Это зависит от того, как будет развиваться наше наступление на Доброполье. Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значения, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет. Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично.- Правильно ли я понимаю, что после освобождения Доброполья противник еще может зацепиться за линию "Новосергеевка-Белозерское-Нововодяное" (она располагается на высоте), а также за упомянутую вами Александровку, которая расположена в районе бассейна реки Самара (приток Днепра)?- Белозерское – это маленький шахтерский городок с одной маленькой шахтой. Там местность обводненная, поэтому она подтапливалась неоднократно. Не знаю, насколько там можно оборудовать укрепрайоны. Но если это высота, то понятно, что ВСУ будут за нее какое-то время цепляться.Что касается Александровки, то в 1943 году Красная армия преодолела все эти рубежи гитлеровской обороны и на Молочной, и на Волчьей, и на Самаре. Эти водные преграды задержали нас на несколько дней, а потом мы прошли. Понятно, что сейчас масштаб боевых действий не тот. Понятно, что в условиях украинских дронов очень просто тут ничего не будет. Но я не думаю, что с точки зрения ландшафта это какой-то непреодолимый район.Тем более, кроме самой Александровки там более-менее крупных населенных пунктов нет. Только мелкие села. Как я уже сказал, это сугубо сельскохозяйственный район. Но к нему надо еще подойти. Поэтому давайте дождемся освобождения Доброполья и Добропольского района. Это подскажет нам необходимые решения.- Мы все ожидаем, что в любой момент будет официально объявлено об освобождении Константиновки и Красного Лимана. А возможен ли вариант, когда ВСУ, пожертвовав Добропольем, очень долго будут оспаривать контроль над этими городами и не дадут нам развить успех после овладения ими?- Этого не знают даже в Генштабе. Учитывая, что в Красном Лимане, который в три раза меньше Константиновки, серьезные бои идут уже который месяц. Во всяком случае, к началу сентября мы эти вопросы точно решим.- Как оцениваете обстановку в районе наших плацдармов к востоку от Славянска и Краматорска (Малиновка и Юрковка)? Насколько сам рельеф местности осложняет нашим войскам проведение наступательных действий?- От Беленького и других близлежащих поселков спуск ведет к железной дороге и к старой части Краматорска. Там же находится и цементный завод "Пушка", которым когда-то владела Елена Батурина (жена покойного мэра Москвы Лужкова), Старокраматорский машиностроительный завод, Энергомашспецсталь и десятки "почтовых ящиков", которые с советских времен работали на оборонку и космос.В общем, в Краматорске хватает предприятий с подземными ходами, где удобно держать оборону. Это не Константиновка и даже не Славянск, на который будут наступать со стороны Красного Лимана. Вот там находятся завод "Славтяжмаш", содовый комбинат. Наступление будет идти оттуда. А в самом Славянске плоская местность, и почти нет никаких заводов. Там проще.Мне трудно представить, что будет с Краматорском. Но если мы будем наступать с запада за спину ВСУ, это будет то же самое, как в случае с освобождением Закотного. Оно стояло на меловой горе, в лоб к нему было не пробиться. Но наши наступали не со стороны Ямполя через Северский Донец, а шли вдоль берега со стороны Северска. Этот вопрос решился достаточно быстро. Потом Рай-Александровку мы тоже взяли.На мой взгляд, сейчас важнее всего взять Райгородок. В этом случае мы установим контроль над всем маршрутом канала "Северский Донец-Донбасс". Тогда хоть как-то можно будет думать о решении водного кризиса во всей ДНР.- Можем ли мы в целом сказать, что освобождение Донбасса – это "вопрос времени, а не принципа", учитывая, что условия для окружения "СлавКрама" фактически созданы?- С одной стороны, да. С другой стороны, мы с 2014 года говорим, что весь Донбасс будет освобожден. В 2022 году после начала СВО мы вообще думали, что все быстро закончится. Оказалось, что это не так. Конечно, для киевского режима уже нет никакого смысла держаться за оставшуюся часть ДНР: ни экономического, ни военного. Это чисто политическое решение. Они же не могут поднять лапы кверху и уйти. Поэтому гробят собственных бойцов.- Что, на ваш взгляд, в большей степени мешает нашему более быстрому продвижению? То, что дронов стало больше, и они стали летать дальше? Или фактор дронов вышел на первое место именно потому, что с обеих сторон на фронте задействовано слишком мало людей?- Вопросы комплектования армии не в нашей компетенции. Мы не знаем всех деталей, касающихся социально-экономической ситуации в стране. А что касается военно-технической части, то очевидно, что беспилотная авиация в нее грубо вмешалась.Вообще мне нынешняя ситуация с дронами напоминает события 2014-2015 годов. Тогда очень многие эксперты не ожидали, что в Донбассе развернется полноценная артиллерийская война. Тогда было потрачено громадное количество боеприпасов для систем РСЗО и ствольных орудий. А когда появились войска беспилотных систем, то они вообще изменили все. Эту проблему приходится решать и нам, и противнику. И она будет решена как-то по-новому. К примеру, американцы уже испытывают лазерное и микроволновое оружие против дронов. Может быть, это сработает. Война меча и щита продолжается. Меч ударил, теперь слово за щитом. Как только щит начнет бороться с этой беспилотной заразой, веселее пойдет все остальное.

https://ukraina.ru/20251212/1072975560.html

https://ukraina.ru/20260629/operator-bpla-molniya-vlad-komarov-ya-shel-syuda-s-myslyu-chto-kak-nibud-prigozhus-i-prigodilsya-1080781169.html

https://ukraina.ru/20260701/1080842070.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, донбасс, доброполье, краматорск, олег измайлов, владимир путин, юрий лужков, вооруженные силы украины, генштаб, сво, славянск, красный лиман, константиновка, дроны, артиллерия, завод, экономика, спецоперация, украина.ру, красная армия