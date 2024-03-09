Ракеты Taurus не страшны Крымскому мосту — аналитик
ВС РФ пока не умеют сбивать ракеты Taurus, поскольку они пока что с ними не сталкивались. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру публицист Дмитрий Голубовский.
Напомним, ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выложила на своей странице в соцсети запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.
"Это единственное, что еще не применялось, и что мы пока не умеем сбивать. Все остальное сбивать научились. Наша армия постоянно учится. Чтобы чему-то научиться, эта техника должна по тебе прилететь, как это ни печально звучит. Ты должен понести потери, но тогда ты поймешь, с чем имеешь дело. С Taurus дела еще не имели, говорят. Это очень сильное оружие", - сказал аналитик.
Он однако подчеркнул, что Крымский мост — это очень сложный объект для уничтожения.
"Не думаю, что это вообще возможно, если удар будет нанесен тактической ядерной боеголовкой, тогда да. Но настолько еще с ума не сошли на Западе, чтобы подобного рода эксперименты проделывать", - заверил он.
По словам Голубовского, поставка Taurus ВСУ в любом случае не изменит общей тенденции.
"Украина пытается вести психологическую войну, или магическую войну пиар-эффектов, именно поэтому реальную войну она проигрывает", - подытожил он.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО читайте на сайте Украина.ру.
1 марта, 23:29Бундестаг обвинил Шольца во лжи из-за слов о TaurusДля развертывания на Украине ракет Taurus, способных преодолевать расстояния в 500 километров, совершенно необязательно присутствие немецких военнослужащих. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об обратном является ложным, сообщил председатель Европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер, передаёт Der Westen