https://ukraina.ru/20240309/1053694721.html

Ракеты Taurus не страшны Крымскому мосту — аналитик

Ракеты Taurus не страшны Крымскому мосту — аналитик - 09.03.2024 Украина.ру

Ракеты Taurus не страшны Крымскому мосту — аналитик

ВС РФ пока не умеют сбивать ракеты Taurus, поскольку они пока что с ними не сталкивались. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру публицист Дмитрий Голубовский.

2024-03-09T07:20

2024-03-09T07:20

2024-03-09T07:20

"taurus"

ракеты

крымский мост

новости

фрг

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Напомним, ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выложила на своей странице в соцсети запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту."Это единственное, что еще не применялось, и что мы пока не умеем сбивать. Все остальное сбивать научились. Наша армия постоянно учится. Чтобы чему-то научиться, эта техника должна по тебе прилететь, как это ни печально звучит. Ты должен понести потери, но тогда ты поймешь, с чем имеешь дело. С Taurus дела еще не имели, говорят. Это очень сильное оружие", - сказал аналитик.Он однако подчеркнул, что Крымский мост — это очень сложный объект для уничтожения.По словам Голубовского, поставка Taurus ВСУ в любом случае не изменит общей тенденции."Украина пытается вести психологическую войну, или магическую войну пиар-эффектов, именно поэтому реальную войну она проигрывает", - подытожил он.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053661107.html

крымский мост

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"taurus", ракеты, крымский мост, новости, фрг