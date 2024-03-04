https://ukraina.ru/20240304/1053659995.html

Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО

Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО - 04.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО

Российские СМИ опубликовали расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для уничтожения Крымского моста

2024-03-04T04:41

2024-03-04T04:41

2024-03-04T04:41

интервью

всу

россия

война

ракеты

"taurus"

нато

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Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий. До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры. Но операция в Авдеевке показала, что наша армия бьет по тылам средней дальности, разрушая мосты, железнодорожные узлы, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, кому был выгоден слив записи беседы между высокопоставленными офицерами Бундесвера, которые обсуждали ракетные удары по Крымскому мосту?- В самой Германии идет жесткая борьба между сторонниками углубления конфликта с Россией и выхода из него. Большая часть германского общества не поддерживает поставки оружия Киеву, считает, что Украине эту войну не выиграть. Германию русофильской страной при этом не назовешь. Самая русофильская ее часть — это Восточная Германия, где старшее поколение с теплотой вспоминает ГДР. Восточная Германия до сих пор беднее Западной. Германия вообще состоит из разных микронаций и субкультур.Германия неоднородна и ее элита тоже. Объективный факт заключается в том, что для Германии разрыв с Россией не выгоден ни экономически, ни политически, она теряет роль политического лидера, уступая ее чуть ли не Польше. 200 млрд евро только прямых убытков от разрыва с Россией.Этот раскол по отношению к России прошел по всем мировым элитам, поделив их на глобалистских отморозков, которые хотят сохранить старый мировой порядок, и более адекватных людей, которые все больше от них сепарируются. Техасские националисты, например, писали, что, когда Техас отделится от Вашингтона, то будет союзником России. А это самый консервативный штат в США.Но в Германии есть и те, кто хочет обострения отношений с Россией, это не проамериканские круга, а пробританские элиты монолитны в своем стремлении вредить России. Вот там раскола не наблюдается. Нарратив поставок дальнобойного оружия — это нарратив Лондона. В Лондоне уже прекрасно понимают, что обычными типами вооружений эта война уже проиграна. Сколько Киеву не дай танков и РСЗО ничего уже не изменится на фронтах. Единственный способ сдержать наступление России — это разрушать логистику. Если вы проигрываете по огневой мощи, по качеству пехоты, а по количеству пехотинцев обе группировки сравнялись, но по качеству и мотивации Россия выигрывает, то единственный способ — это разрушать логистику. Создавать ситуацию, когда огневое превосходство не может быть реализовано, потому что не успевают боеприпасы подвозить. Война — это логистика.- Какими преимуществами обладают ракеты Taurus?- Это единственное, что еще не применялось, и что мы пока не умеем сбивать. Все остальное сбивать научились. Наша армия постоянно учится. Чтобы чему-то научиться, эта техника должна по тебе прилететь, как это ни печально звучит. Ты должен понести потери, но тогда ты поймешь, с чем имеешь дело. С Taurus дела еще не имели, говорят. Это очень сильное оружие.Крымский мост — это очень сложный объект для уничтожения. Не думаю, что это вообще возможно, если удар будет нанесен тактической ядерной боеголовкой, тогда да. Но настолько еще с ума не сошли на Западе, чтобы подобного рода эксперименты проделывать.Если им Taurus подбросят, мы можем получить болезненный укол. Философски к этому уколу надо относиться, потому что он не меняет общей тенденции. Украина пытается вести психологическую войну, или магическую войну пиар-эффектов, именно поэтому реальную войну она проигрывает.- Ранее вы говорили о том, что Евросоюз, не надеясь на свой хлипкий ВПК, будет изыскивать возможность закупать снаряды для ВСУ за рубежом. Бельгия выделила на эти цели 200 млн евро, а ФРГ и Индия ведут переговоры о покупке снарядов для ВСУ. Der Spiegel пишет, что индусы припасли сотни тысяч боеприпасов, видимо, для войны с Пакистаном. Будет ли достигнута эта договорённость, как это повлияет на ситуацию на фронте?- У нас расход боеприпасов в месяц около 300 тысяч. Если индусы припасли сотни тысяч, это погоды не сделает. Со стороны Индии будет не самый лучший жест, но индусы законченные прагматики. Более того они начинают заходить на наши рынки вооружений, они ведут переговоры с Арменией о поставках оружия.Но Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий. До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры. Но операция в Авдеевке показала, что наша армия бьет по тылам средней дальности, разрушая мосты, железнодорожные узлы. Пока Россия имеет превосходство в авиации, РСЗО, может подавлять ПВО противника, многие снаряды не доедут до линии боевого соприкосновения.Что могло бы помочь Украине? Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией. Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат. Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас.Но что еще больше беспокоит, это Черное море. Морские беспилотники очень сильно изменили характер войны на воде. И пока противодействия этому нет, о чем мы можем судить по потерям Черноморского флота. А без контроля Черноморской акватории превратить высказывание президента в реальность о том, что Одесса - русский город, будет тяжело.И все это британского ума дело. Морские беспилотники Киеву поставлял Лондон, морских пехотинцев обучал Лондон, атаки на Крым спланированы Лондоном. Борис Джонсон, кстати, дал интервью, что Крым — это вполне реальная цель для ВСУ, если разрушить логистику, ребята ничего не скрывают.- Недавно прозвучали заявления Ллойда Остина о войне НАТО с Россией после падения киевского режима и слова Макрона о посылке воинских контингентов на Украину. Где находится та красная линия, после пересечения которой Запад неминуемо вступит в войну с нами на Украине или в других регионах Евразии?- Эта война уже ведется. Французский иностранный легион и польские наемники уже на Украине присутствуют, это очевидно из перехваченных радиопереговоров. Просто они не поднимают флаги.- А когда поднимут?- А никогда. Фразу, что НАТО будет воевать с Россией, надо понимать не так, что кто-то под американским флагом зайдет на Украину. Любую мурзилочную страну придумают со столицей во Львове и соберут для нее армию. Никто России войну объявлять не будет, никто с территории НАТО Россию атаковать не будет. А если такие прецеденты будут, то получат ответку в другой части мира. У нас подобьют корабль Черноморского флота, йеменские хуситы подобьют британский корабль. Так эти дела делаются.Единственное что Польша может заявить претензии на территории Украины, которые она считает своими. И тогда подтянутся и Венгрия, и Румыния. В международных отношениях ведь существует прецедентное право. То, что Россия ввела войска в Крым и Донбасс это же прецедент. Мы сделали это для защиты русских, но этим же прецедентом может воспользоваться и Польша. Но захочет ли Россия на это реагировать, или скажет, вы берете свое, мы свое. Такой вариант неплох.Но страны НАТО будут находиться в прокси-войне с Россией не в рамках оборонительного союза НАТО, а в рамках собственных инициатив. Если же разгорится крупномасштабный конфликт России и НАТО, то Восточной Европы не станет.

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

https://ukraina.ru/20240301/1053648458.html

https://ukraina.ru/20240301/1053656484.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, война, ракеты, "taurus", нато