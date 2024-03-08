Экономист Олег Мазур о ключевой ставке и том, как нужно бороться с инфляцией - 08.03.2024 Украина.ру
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Экономист Олег Мазур о ключевой ставке и том, как нужно бороться с инфляцией
Экономист Олег Мазур о ключевой ставке и том, как нужно бороться с инфляцией - 08.03.2024 Украина.ру
Экономист Олег Мазур о ключевой ставке и том, как нужно бороться с инфляцией
Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур об особенностях монополистического капитализма, принципах работы банков, ключевой ставке и догмах либеральной идеологии, которые не позволяют эффективно бороться с инфляцией.
2024-03-08T18:27
2024-03-08T18:27
россия
аргентина
китай
интервью
инфляция
центробанк рф
рынок
производство
капитализм
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— Олег Анатольевич, с чем связана инфляция в России? В ЦБ объясняют бесконечное повышение ключевой ставки борьбой с инфляцией.— У нас многие до сих поражены либеральной идеологией и до сих пор верят, что инфляция снижается при повышении ключевой ставки, хотя это абсолютно нелогично. Повышенная ставка, ее увеличение только порождает инфляцию.Инфляция в 19 веке была слабо выражена, потому что были слабые монополии, монополистический капитализм еще не вырос, тогда только создавались условия для него. Инфляция есть порождение монополистического капитализма.Если в какой-то отрасли господствуют две-три компании – это уже монополии. Монополия не обязательно занимает 100% рынка, так редко бывает. Монополией считается компания, которая занимает даже 15-20%. Кока-Кола, Пепси-Кола – это монополии.Монополия способна влиять на цены своего производства и увеличивать цены для потребителей. Ограничение одно — платежеспособный спрос. Но какая общеэкономическая закономерность? Постоянно происходит развитие технологий, даже в самые тяжелые периоды. Развитие технологий означает, что увеличивается производительность труда, а она приводит к тому, что на единицу продукции уменьшаются в целом трудозатраты по всей цепочке. Следовательно, затраты уменьшаются, а в условиях капитализма стоимость уменьшается. Это общий закон капитализма.По идее, если цены есть денежное выражение стоимости, то цены должны понижаться, а они увеличиваются. В чем же причина систематического повышения цен? В том, что господствуют монополии. И не просто монополии, а государственно-капиталистический монополизм. Монополия имеет возможность повышать цены на свою продукцию в силу своего монопольного положения. Государство и само является самой большой монополией. При помощи инфляции — увеличения количества денег в обращении в большей мере, чем увеличилось производство — государство финансирует дефицит бюджета, это тоже общеизвестно. Увеличивается количество денег в обращении, что обслуживает увеличивающиеся цены, а объем производства может оставаться на том же уровне.Есть крайние варианты, как в Аргентине, где происходит гиперинфляция, или как у нас происходило в начале девяностых годов.— То есть с развитием производства цены должны падать, но их сознательно повышают?— Конечно. Раз по причине роста производительности труда уменьшаются трудозатраты на единицу продукции, то стоимость единицы товара уменьшается, и по идее цены должны уменьшаться. И мы видим, что в наиболее передовых отраслях так и происходит. На электронику, на компьютеры, цены уменьшаются. Это говорит о том, что в таких отраслях, где идет быстрый рост производительности труда, стоимость продукции уменьшается и можно понижать цены.Тенденция к понижению цен есть, но в целом монополии и капиталистическое государство, финансируя свои издержки за счет выпуска долговых обязательств и эмиссии денежных средств разгоняют инфляцию. В итоге затраты уменьшаются, стоимость уменьшается, а цены из-за монополизации и государственного монополистического управления увеличиваются.— И как тогда работает для снижения инфляции увеличение ключевой ставки?— Примерно так, как лечение у Ярослава Гашека в "Приключениях бравого солдата Швейка". Тех, кто болел и не хотел идти на фронт сражаться за престарелого императора Австро-Венгерской империи, лечили клистирами и оборачиванием в холодные простыни! У нас повышение ставки подобно тому, как оборачивают в эти простыни. Температуру тела же так можно понизить, правильно? А вылечить можно? Нет.Увеличивая ставку, затрудняют кредитование. Брать кредиты становится невыгодно, их берут в крайних случаях. Раз кредитоспособность падает, предполагается, что люди будут меньше покупать, спрос охладится, следовательно цены понизятся. Действительно это попытка уменьшить в обращении денежную массу.Но ошибка в том, что далеко не все покупается в кредит, поэтому эта ставка не так уж и влияет на покупательную способность. Вместе с тем, затрудняется развитие производства. Когда ставка увеличилась, предприятиям тяжелее брать кредит, это очень дорого. Представьте себе, 16% ключевая ставка, следовательно, под 20% годовых приходится брать кредиты с учетом интересов банка. Надо иметь рентабельность минимум 25%. Какие производства у нас в России имеют 25% годовой рентабельности? По пальцам пересчитать. Следовательно, предприятия пользуются в основном не кредитами, а своими ресурсами, которые смогли накопить.В результате затруднения кредитования ухудшаются условия для обновления основного капитала, для обновления оборудования. Ухудшение условий для обновления оборудования говорит о том, что будут увеличиваться затраты на единицу продукции. Производительность труда не будет расти или будет расти очень медленно. Объем производства уменьшится, а при уменьшении его объема растут затраты и, следовательно, цены будут расти. Так и происходит. Ключевую ставку увеличили до 16%, а инфляцию это не очень-то и замедлило.— Значит ли это, что инфляцию можно снизить понижением ключевой ставки?— Возьмем пример Китая, где ставка около 3%. Тем нет инфляции, там по сути дела дефляция. При низкой ставке в 3%, когда можно брать кредиты, развивать производство, цены у них не растут, потому что борьба с ростом цен должна заключаться в совершенно обратном. Не надо давать всем подряд кредиты, не надо на потребительский рынок их вываливать, это действительно может повлиять на увеличение цен. Кредиты под 2 – 4% годовых нужно направлять в "реальную экономику", а правильно сказать – в материальное производство.Если увеличится объем производства, значит увеличится предложение на рынке, а это снизит цены. Еще важнее, что увеличение объемов производства приводит, как правило, к уменьшению затрат на единицу продукции – это так называемая экономия на масштабах производства. Вот путь, по которому нужно бороться с инфляцией. Но у нас догматизированная финансовая политика и многие задаются вопросом, почему до сих пор Набиуллина и подобные ей руководят Центробанком и ведут, я считаю, антироссийскую политику. Центробанк государственный, он должен подчиняться государству и должен выполнять государственные задачи – кредитовать банки. У нас 200-300 банков, но это, по сути, не банки, а спекулятивные конторы. Из них, может быть, 10% кредитуют производство.— Вы сказали, что почти все российские банки, по существу, не являются банками. Объясните, как это понимать.— Что такое банк? В капитализме это та организация, которая собирает временно свободные средства, аккумулирует их и направляет в производство, получая от этого прибыль. Многие банки у нас соответствуют этому определению? Да практически нет таковых, за исключением тех банков, которым государство дает деньги, чтобы они целевым образом направляли в производство – функцию института развития у нас сейчас выполняет ВЭБ.Ключевых ставок должно быть несколько. Для производства одни ставки, для потребительского сектора — другие. Кто хочет купить телефон, пусть платит 25% в год, это его дело. А на производстве надо, чтобы была ставка 2-3%.
https://ukraina.ru/20240306/1053705380.html
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Павел Волков
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, аргентина, китай, интервью, инфляция, центробанк рф, рынок, производство, капитализм
Россия, Аргентина, Китай, Интервью, инфляция, Центробанк РФ, рынок, производство, капитализм

Экономист Олег Мазур о ключевой ставке и том, как нужно бороться с инфляцией

18:27 08.03.2024
 
Олег Мазур
Олег Мазур
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур об особенностях монополистического капитализма, принципах работы банков, ключевой ставке и догмах либеральной идеологии, которые не позволяют эффективно бороться с инфляцией.
— Олег Анатольевич, с чем связана инфляция в России? В ЦБ объясняют бесконечное повышение ключевой ставки борьбой с инфляцией.
— У нас многие до сих поражены либеральной идеологией и до сих пор верят, что инфляция снижается при повышении ключевой ставки, хотя это абсолютно нелогично. Повышенная ставка, ее увеличение только порождает инфляцию.
Инфляция в 19 веке была слабо выражена, потому что были слабые монополии, монополистический капитализм еще не вырос, тогда только создавались условия для него. Инфляция есть порождение монополистического капитализма.
Если в какой-то отрасли господствуют две-три компании – это уже монополии. Монополия не обязательно занимает 100% рынка, так редко бывает. Монополией считается компания, которая занимает даже 15-20%. Кока-Кола, Пепси-Кола – это монополии.
Монополия способна влиять на цены своего производства и увеличивать цены для потребителей. Ограничение одно — платежеспособный спрос. Но какая общеэкономическая закономерность? Постоянно происходит развитие технологий, даже в самые тяжелые периоды. Развитие технологий означает, что увеличивается производительность труда, а она приводит к тому, что на единицу продукции уменьшаются в целом трудозатраты по всей цепочке. Следовательно, затраты уменьшаются, а в условиях капитализма стоимость уменьшается. Это общий закон капитализма.
По идее, если цены есть денежное выражение стоимости, то цены должны понижаться, а они увеличиваются. В чем же причина систематического повышения цен? В том, что господствуют монополии. И не просто монополии, а государственно-капиталистический монополизм. Монополия имеет возможность повышать цены на свою продукцию в силу своего монопольного положения. Государство и само является самой большой монополией. При помощи инфляции — увеличения количества денег в обращении в большей мере, чем увеличилось производство — государство финансирует дефицит бюджета, это тоже общеизвестно. Увеличивается количество денег в обращении, что обслуживает увеличивающиеся цены, а объем производства может оставаться на том же уровне.
Есть крайние варианты, как в Аргентине, где происходит гиперинфляция, или как у нас происходило в начале девяностых годов.
Олег Мазур
6 марта, 09:05
Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой РоссииДоктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о либеральных догмах в экономике, амортизации и выводе капиталов за рубеж, а также необходимости планирования госсектора для победы над американским фашизмом на Украине
— То есть с развитием производства цены должны падать, но их сознательно повышают?
— Конечно. Раз по причине роста производительности труда уменьшаются трудозатраты на единицу продукции, то стоимость единицы товара уменьшается, и по идее цены должны уменьшаться. И мы видим, что в наиболее передовых отраслях так и происходит. На электронику, на компьютеры, цены уменьшаются. Это говорит о том, что в таких отраслях, где идет быстрый рост производительности труда, стоимость продукции уменьшается и можно понижать цены.
Тенденция к понижению цен есть, но в целом монополии и капиталистическое государство, финансируя свои издержки за счет выпуска долговых обязательств и эмиссии денежных средств разгоняют инфляцию. В итоге затраты уменьшаются, стоимость уменьшается, а цены из-за монополизации и государственного монополистического управления увеличиваются.
— И как тогда работает для снижения инфляции увеличение ключевой ставки?
— Примерно так, как лечение у Ярослава Гашека в "Приключениях бравого солдата Швейка". Тех, кто болел и не хотел идти на фронт сражаться за престарелого императора Австро-Венгерской империи, лечили клистирами и оборачиванием в холодные простыни! У нас повышение ставки подобно тому, как оборачивают в эти простыни. Температуру тела же так можно понизить, правильно? А вылечить можно? Нет.
Увеличивая ставку, затрудняют кредитование. Брать кредиты становится невыгодно, их берут в крайних случаях. Раз кредитоспособность падает, предполагается, что люди будут меньше покупать, спрос охладится, следовательно цены понизятся. Действительно это попытка уменьшить в обращении денежную массу.
Но ошибка в том, что далеко не все покупается в кредит, поэтому эта ставка не так уж и влияет на покупательную способность. Вместе с тем, затрудняется развитие производства. Когда ставка увеличилась, предприятиям тяжелее брать кредит, это очень дорого. Представьте себе, 16% ключевая ставка, следовательно, под 20% годовых приходится брать кредиты с учетом интересов банка. Надо иметь рентабельность минимум 25%. Какие производства у нас в России имеют 25% годовой рентабельности? По пальцам пересчитать. Следовательно, предприятия пользуются в основном не кредитами, а своими ресурсами, которые смогли накопить.
В результате затруднения кредитования ухудшаются условия для обновления основного капитала, для обновления оборудования. Ухудшение условий для обновления оборудования говорит о том, что будут увеличиваться затраты на единицу продукции. Производительность труда не будет расти или будет расти очень медленно. Объем производства уменьшится, а при уменьшении его объема растут затраты и, следовательно, цены будут расти. Так и происходит. Ключевую ставку увеличили до 16%, а инфляцию это не очень-то и замедлило.
— Значит ли это, что инфляцию можно снизить понижением ключевой ставки?
— Возьмем пример Китая, где ставка около 3%. Тем нет инфляции, там по сути дела дефляция. При низкой ставке в 3%, когда можно брать кредиты, развивать производство, цены у них не растут, потому что борьба с ростом цен должна заключаться в совершенно обратном. Не надо давать всем подряд кредиты, не надо на потребительский рынок их вываливать, это действительно может повлиять на увеличение цен. Кредиты под 2 – 4% годовых нужно направлять в "реальную экономику", а правильно сказать – в материальное производство.
Если увеличится объем производства, значит увеличится предложение на рынке, а это снизит цены. Еще важнее, что увеличение объемов производства приводит, как правило, к уменьшению затрат на единицу продукции – это так называемая экономия на масштабах производства. Вот путь, по которому нужно бороться с инфляцией. Но у нас догматизированная финансовая политика и многие задаются вопросом, почему до сих пор Набиуллина и подобные ей руководят Центробанком и ведут, я считаю, антироссийскую политику. Центробанк государственный, он должен подчиняться государству и должен выполнять государственные задачи – кредитовать банки. У нас 200-300 банков, но это, по сути, не банки, а спекулятивные конторы. Из них, может быть, 10% кредитуют производство.
— Вы сказали, что почти все российские банки, по существу, не являются банками. Объясните, как это понимать.
Что такое банк? В капитализме это та организация, которая собирает временно свободные средства, аккумулирует их и направляет в производство, получая от этого прибыль. Многие банки у нас соответствуют этому определению? Да практически нет таковых, за исключением тех банков, которым государство дает деньги, чтобы они целевым образом направляли в производство – функцию института развития у нас сейчас выполняет ВЭБ.
Ключевых ставок должно быть несколько. Для производства одни ставки, для потребительского сектора — другие. Кто хочет купить телефон, пусть платит 25% в год, это его дело. А на производстве надо, чтобы была ставка 2-3%.
 
РоссияАргентинаКитайИнтервьюинфляцияЦентробанк РФрынокпроизводствокапитализм
 
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