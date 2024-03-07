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"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине

"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине - 07.03.2024 Украина.ру

"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине

Для ввода миротворцев НАТО на Украину западные лидеры сначала должны спросить разрешение у России. Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-03-07T05:10

2024-03-07T05:10

2024-03-07T05:10

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Решение о вводе сил на Украину принимает руководство страны. И европейские лидеры прекрасно понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска НАТО понесут в случае захода на Украину. Так что они "быстро склеят ласты", рассказал генерал-майор.Европейцы привыкли жить в своем благополучном мире, в котором нет проблем. Но тут им придется отправлять своих военнослужащих "на убой" на Украину, при этом совершенно не оправданно, добавил специалист.Почему тогда там будут западные, а не российские или белорусские миротворцы? На это они сначала должны спросить разрешение у России. Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент, которому ждет такая же участь, как и ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, александр михайлов, нато, фсб, всу, войска, война, граница