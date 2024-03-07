"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Для ввода миротворцев НАТО на Украину западные лидеры сначала должны спросить разрешение у России. Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Решение о вводе сил на Украину принимает руководство страны. И европейские лидеры прекрасно понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска НАТО понесут в случае захода на Украину. Так что они "быстро склеят ласты", рассказал генерал-майор.
Европейцы привыкли жить в своем благополучном мире, в котором нет проблем. Но тут им придется отправлять своих военнослужащих "на убой" на Украину, при этом совершенно не оправданно, добавил специалист.
"Миротворцы стоят на линии разграничения между воюющими странами. А они что — условно говоря, влезут в Авдеевку, на линию боевого соприкосновения? Это будет "фарш". Что мы — из них котлеты будем делать?" - отметил Михайлов.
Почему тогда там будут западные, а не российские или белорусские миротворцы? На это они сначала должны спросить разрешение у России. Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент, которому ждет такая же участь, как и ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.
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