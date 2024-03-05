https://ukraina.ru/20240305/1053722357.html

Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш

Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш - 05.03.2024 Украина.ру

Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш

Пока в Германии мечтают ударить по Крымскому мосту, Россия успешно разоружает не только Украину, но и Европу.

2024-03-05T20:02

2024-03-05T20:02

2024-03-05T20:33

интервью

минобороны рф

украина

россия

запад

война

ядерное оружие

сво

всу

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_58b1363af910a22ccfa8b470525bfeb0.jpg.webp

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Журнал Минобороны России "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждает, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция. Она, по мнению автора, начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.— Александр Георгиевич, как вы относитесь к такому сценарию нападения на Россию? У вас есть своя версия, что спровоцирует глобальный конфликт России и Запада?— Когда исследователи делают такой вброс, значительная часть наших читателей, которые находятся в постоянно возбуждённом состоянии, воспринимает размышления как прогноз. По моему мнению, такие вещи категорически нельзя делать.Все, что связано с началом войн, имеет много составляющих. Здесь важны не только причины, но и повод. Я полагаю, что люди, которые сегодня сидят у красной кнопки, прекрасно понимают, что этот повод должен быть существенный — например, реальная угроза стране или нападение на нее, в том числе ядерное.Поэтому не стоит воспринимать исследования на эту тему как какой-то негативный прогноз. Такие исследования обычно делают во время командно-штабных учений, когда разрабатывают все сценарии нападения и ответных мер."Военная мысль" — это специализированный журнал, рассчитанный на узкий круг специалистов, в том числе тех, которые принимают определенные решения. Возможно, автор издания хотел поразмышлять в рамках понимания, допустим, батальонного командира. А в итоге попал на возбужденную аудиторию рядовых читателей. Отсюда — такой ажиотаж.Я считаю, что не стоит давать такие прогнозы в открытом журнале. А для узкого круга профессионалов это можно выпустить под грифом "секретно" — пусть изучают, анализируют с точки зрения возможного негативного развития ситуации, вырабатывают методы защиты и так далее.Более того, данная статья будет тщательно изучена нашими противниками, которые думают также: "если… — то…". Однако для этого Западу нужно иметь совершенно неадекватных политических лидеров, которые посмеют нанести какой-либо удар по Российской Федерации, по ядерной державе. Отражать ответ России другим неядерным странам будет просто нечем.— Почему тогда в последнее время столько идет разговоров со стороны западных лидеров о войне с Россией? Они этого не понимают?— На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских сил, ищут какой-то другой вариант. Поэтому так много разговоров о том, что чуть ли не давайте-ка мы сейчас сами втянемся в украинский конфликт. Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи.Противник прекрасно понимает, что наша ядерная триада — то, что связано со стратегическими вооружениями — приведена в полную боевую готовность. Дразнить гусей в данной ситуации, по меньшей мере, не здорово. Они не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны — буквально 2–3 ударами. А, возможно, и одного залпа хватит.У нас, конечно, нервы крепкие. По сути за последние годы мы нанесли один единственный упреждающий удар по Украине в связи с ее планируемым вторжением на Донбасс.Представьте, если бы мы также же сделали 22 июня за 2 часа до нападения Германии. Подняли бы весь воздушный флот (который в итоге в первые часы войны был уничтожен немецкими бомбардировщиками); привели бы в полную боевую готовность артиллерию, бронетанковые войска. Тогда бы мы предотвратили вторжение гитлеровских войск на территорию России. Кстати, такой упреждающий удар был нанесён во время Курской битвы.С другой стороны, хорошо, что мы сегодня с вами эту тему только на словах можем обсуждать. Хорошо, что у нас с вами в руках нет красной кнопки.— Могут ли страны НАТО или ЕС ввести войска на Украину?— Дело в том, что решение о вводе сил на Украину принимает руководство страны. А евролидеры прекрасно понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска понесут в этом конфликте. Так что они ласты быстро склеят.Они же привыкли жить в своем благополучном мире, в котором нет проблем. А тут вдруг придется отправлять своих солдат "на убой" и при этом не оправданно. Ведь даже потеря советников, инструкторов, которые сейчас руководят ВСУ, для европейских стран не есть хорошо.— А если страны НАТО, предположим, под видом миротворцев попытается ввести силы на Украину? — Что значит "под видом миротворцев"? Почему тогда не российские или белорусские миротворцы? На это они у нас разрешение должны спросить! Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент, которому будет уготована такая же участь, как и ВСУ.Миротворцы стоят на линии разграничения между воюющими странами. А они что — условно говоря, влезут в Авдеевку, на линию боевого соприкосновения? Это будет "фарш". Что мы — из них котлеты будем делать?Это все очень непросто. Кроме того, во многих странах сложная процедура принятия решений, нужно получить одобрение от органов исполнительной власти на какое-либо действие.Еще момент. Неоднократно я упоминал что идет серьёзное вырождение политической элиты Запада. Посмотрите, Урсула фон дер Ляйн — человек, простите, с одной извилиной. Столтенберга не знают, к какому месту пристроить. Он вообще оказался заложником ситуации, когда США требуют от европейских стран определённых условий для выполнения своих функций в рамках НАТО. А кто готов отдавать на оборонные нужды блока 2% ВВП — кроме Литвы? Последняя, кстати, грозится ещё и забор построить на границе, но нас это не волнует. Для бронетанковых войск и современных видов вооружений и техники такое заграждение — ерунда.— Глава Пентагона Остин также заявил, если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО...— Это очевидная попытка оправдать военную помощь Украине. Если со стороны НАТО не будет агрессивных действий в отношении России, последняя может тихонечко курить в сторонке. Ведь вопрос победы Украины — демилитаризация и денацификация.Денацификация — это сложный процесс. Мозги ведь сложно восстановить — их нельзя, так сказать, взять и промыть стиральным порошком. Что касается демилитаризации, сегодня Россия с этой задачей справляется отлично. Более того, мы попутно разоружаем и Европу, уничтожая на Украине западные запасы вооружений, которые были переданы и продолжают поставляться ВСУ. Деньги они уже не желают Киеву отдавать, а вот танки прошлого века — пожалуйста.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, минобороны рф, украина, россия, запад, война, ядерное оружие, сво, всу, нато