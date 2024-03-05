Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
20:02 05.03.2024 (обновлено: 20:33 05.03.2024)
Пока в Германии мечтают ударить по Крымскому мосту, Россия успешно разоружает не только Украину, но и Европу.
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Журнал Минобороны России "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждает, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция. Она, по мнению автора, начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.
— Александр Георгиевич, как вы относитесь к такому сценарию нападения на Россию? У вас есть своя версия, что спровоцирует глобальный конфликт России и Запада?
— Когда исследователи делают такой вброс, значительная часть наших читателей, которые находятся в постоянно возбуждённом состоянии, воспринимает размышления как прогноз. По моему мнению, такие вещи категорически нельзя делать.
Все, что связано с началом войн, имеет много составляющих. Здесь важны не только причины, но и повод. Я полагаю, что люди, которые сегодня сидят у красной кнопки, прекрасно понимают, что этот повод должен быть существенный — например, реальная угроза стране или нападение на нее, в том числе ядерное.
Поэтому не стоит воспринимать исследования на эту тему как какой-то негативный прогноз. Такие исследования обычно делают во время командно-штабных учений, когда разрабатывают все сценарии нападения и ответных мер.
"Военная мысль" — это специализированный журнал, рассчитанный на узкий круг специалистов, в том числе тех, которые принимают определенные решения. Возможно, автор издания хотел поразмышлять в рамках понимания, допустим, батальонного командира. А в итоге попал на возбужденную аудиторию рядовых читателей. Отсюда — такой ажиотаж.
Я считаю, что не стоит давать такие прогнозы в открытом журнале. А для узкого круга профессионалов это можно выпустить под грифом "секретно" — пусть изучают, анализируют с точки зрения возможного негативного развития ситуации, вырабатывают методы защиты и так далее.
Более того, данная статья будет тщательно изучена нашими противниками, которые думают также: "если… — то…". Однако для этого Западу нужно иметь совершенно неадекватных политических лидеров, которые посмеют нанести какой-либо удар по Российской Федерации, по ядерной державе. Отражать ответ России другим неядерным странам будет просто нечем.
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— Почему тогда в последнее время столько идет разговоров со стороны западных лидеров о войне с Россией? Они этого не понимают?
— На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских сил, ищут какой-то другой вариант. Поэтому так много разговоров о том, что чуть ли не давайте-ка мы сейчас сами втянемся в украинский конфликт. Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи.
Противник прекрасно понимает, что наша ядерная триада — то, что связано со стратегическими вооружениями — приведена в полную боевую готовность. Дразнить гусей в данной ситуации, по меньшей мере, не здорово. Они не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны — буквально 2–3 ударами. А, возможно, и одного залпа хватит.
У нас, конечно, нервы крепкие. По сути за последние годы мы нанесли один единственный упреждающий удар по Украине в связи с ее планируемым вторжением на Донбасс.
Представьте, если бы мы также же сделали 22 июня за 2 часа до нападения Германии. Подняли бы весь воздушный флот (который в итоге в первые часы войны был уничтожен немецкими бомбардировщиками); привели бы в полную боевую готовность артиллерию, бронетанковые войска. Тогда бы мы предотвратили вторжение гитлеровских войск на территорию России. Кстати, такой упреждающий удар был нанесён во время Курской битвы.
С другой стороны, хорошо, что мы сегодня с вами эту тему только на словах можем обсуждать. Хорошо, что у нас с вами в руках нет красной кнопки.
— Могут ли страны НАТО или ЕС ввести войска на Украину?
— Дело в том, что решение о вводе сил на Украину принимает руководство страны. А евролидеры прекрасно понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска понесут в этом конфликте. Так что они ласты быстро склеят.
Они же привыкли жить в своем благополучном мире, в котором нет проблем. А тут вдруг придется отправлять своих солдат "на убой" и при этом не оправданно. Ведь даже потеря советников, инструкторов, которые сейчас руководят ВСУ, для европейских стран не есть хорошо.
— А если страны НАТО, предположим, под видом миротворцев попытается ввести силы на Украину?
— Что значит "под видом миротворцев"? Почему тогда не российские или белорусские миротворцы? На это они у нас разрешение должны спросить! Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент, которому будет уготована такая же участь, как и ВСУ.
Миротворцы стоят на линии разграничения между воюющими странами. А они что — условно говоря, влезут в Авдеевку, на линию боевого соприкосновения? Это будет "фарш". Что мы — из них котлеты будем делать?
Это все очень непросто. Кроме того, во многих странах сложная процедура принятия решений, нужно получить одобрение от органов исполнительной власти на какое-либо действие.
Еще момент. Неоднократно я упоминал что идет серьёзное вырождение политической элиты Запада. Посмотрите, Урсула фон дер Ляйн — человек, простите, с одной извилиной. Столтенберга не знают, к какому месту пристроить. Он вообще оказался заложником ситуации, когда США требуют от европейских стран определённых условий для выполнения своих функций в рамках НАТО.
А кто готов отдавать на оборонные нужды блока 2% ВВП — кроме Литвы? Последняя, кстати, грозится ещё и забор построить на границе, но нас это не волнует. Для бронетанковых войск и современных видов вооружений и техники такое заграждение — ерунда.
— Глава Пентагона Остин также заявил, если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО...
— Это очевидная попытка оправдать военную помощь Украине. Если со стороны НАТО не будет агрессивных действий в отношении России, последняя может тихонечко курить в сторонке. Ведь вопрос победы Украины — демилитаризация и денацификация.
Денацификация — это сложный процесс. Мозги ведь сложно восстановить — их нельзя, так сказать, взять и промыть стиральным порошком.
15:44Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления СШАИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
Что касается демилитаризации, сегодня Россия с этой задачей справляется отлично. Более того, мы попутно разоружаем и Европу, уничтожая на Украине западные запасы вооружений, которые были переданы и продолжают поставляться ВСУ. Деньги они уже не желают Киеву отдавать, а вот танки прошлого века — пожалуйста.