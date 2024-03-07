https://ukraina.ru/20240307/1053751694.html

"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту

"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту - 07.03.2024 Украина.ру

"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту

На Западе не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию на поле боя. Немецкие генералы, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту - это звенья одной цепи. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-03-07T04:40

2024-03-07T04:40

2024-03-07T04:40

новости

россия

крымский мост

запад

фсб

офицеры россии

нато

александр михайлов

германия

ядерное оружие

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На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию. Поэтому так много разговоров о том, что нужно чуть ли не самим втянуться в украинский конфликт, рассказал генерал-майор.Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи, добавил эксперт.Западные лидеры - не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны буквально 2–3 ударами. Возможно, достаточно и одного залпа. С другой стороны, хорошо, что сегодня мы можем эту тему обсуждать только на словах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053747206.html

россия

крымский мост

запад

германия

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новости, россия, крымский мост, запад, фсб, офицеры россии, нато, александр михайлов, германия, ядерное оружие