"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту - 07.03.2024 Украина.ру
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"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту
"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту - 07.03.2024 Украина.ру
"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту
На Западе не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию на поле боя. Немецкие генералы, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту - это звенья одной цепи. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
2024-03-07T04:40
2024-03-07T04:40
новости
россия
крымский мост
запад
фсб
офицеры россии
нато
александр михайлов
германия
ядерное оружие
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На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию. Поэтому так много разговоров о том, что нужно чуть ли не самим втянуться в украинский конфликт, рассказал генерал-майор.Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи, добавил эксперт.Западные лидеры - не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны буквально 2–3 ударами. Возможно, достаточно и одного залпа. С другой стороны, хорошо, что сегодня мы можем эту тему обсуждать только на словах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, крымский мост, запад, фсб, офицеры россии, нато, александр михайлов, германия, ядерное оружие
Новости, Россия, Крымский мост, Запад, ФСБ, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, НАТО, Александр Михайлов, Германия, Ядерное оружие

"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту

04:40 07.03.2024
 
© faz.net
© faz.net
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На Западе не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию на поле боя. Немецкие генералы, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту - это звенья одной цепи. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию. Поэтому так много разговоров о том, что нужно чуть ли не самим втянуться в украинский конфликт, рассказал генерал-майор.
Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи, добавил эксперт.
"Противник прекрасно понимает, что наша ядерная триада — то, что связано со стратегическими вооружениями — приведена в полную боевую готовность. Дразнить гусей в данной ситуации, по меньшей мере, не здорово", - отметил Михаилов.
Западные лидеры - не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны буквально 2–3 ударами. Возможно, достаточно и одного залпа. С другой стороны, хорошо, что сегодня мы можем эту тему обсуждать только на словах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.
Петр Акопов интервью
Вчера, 19:17
Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать УкраинуЗаместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая считается архитектором антироссийского курса Вашингтона, вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с политикой Белого Дома.
 
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