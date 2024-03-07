"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту
© faz.net
© faz.net
На Западе не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию на поле боя. Немецкие генералы, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту - это звенья одной цепи. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
На сегодняшний день на Западе наблюдается воспалённое возбуждение. Они не удовлетворены действиями украинских военных и ищут какой-то другой вариант победить Россию. Поэтому так много разговоров о том, что нужно чуть ли не самим втянуться в украинский конфликт, рассказал генерал-майор.
Появились болтуны, немецкие генералы, которые по открытой связи обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Это все звенья одной цепи, добавил эксперт.
"Противник прекрасно понимает, что наша ядерная триада — то, что связано со стратегическими вооружениями — приведена в полную боевую готовность. Дразнить гусей в данной ситуации, по меньшей мере, не здорово", - отметил Михаилов.
Западные лидеры - не дураки и прекрасно знают, что Россия в состоянии стереть с лица Земли многие страны буквально 2–3 ударами. Возможно, достаточно и одного залпа. С другой стороны, хорошо, что сегодня мы можем эту тему обсуждать только на словах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:17Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать УкраинуЗаместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая считается архитектором антироссийского курса Вашингтона, вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с политикой Белого Дома.