https://ukraina.ru/20240307/1053741694.html

Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков

Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков - 07.03.2024 Украина.ру

Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков

В Белоруссии 20 тысяч военнослужащих уже два года упорно тренируются. Эти силы могут стать костяком той самой армии прорыва, которая позволит России открыть "северный фронт". Об этом рассказал изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T04:50

2024-03-07T04:50

2024-03-07T04:50

новости

харьков

белоруссия

россия

всу

вс рф

сумы

наступление

окружение

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_ed09df2b131ef8e0e5625ce6cad195c6.jpg

Надеюсь, ВС РФ введут войска в Сумскую область и создадут угрозу окружения Харькова с выходом на Киев. Это можно сделать в том числе за счет 20-тысяч военнослужащих, которые находятся в Белоруссии. Таким образом получится кулак численностью в 50-60 тысяч военнослужащих, рассказал политолог.После чего российская армия введет войска в Сумскую область и будем наступать в обход Харькова через Валки - Первомайский - Павлоград - Запорожье, добавил специалист.Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053724340.html

харьков

белоруссия

россия

сумы

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, белоруссия, россия, всу, вс рф, сумы, наступление, окружение, запорожье