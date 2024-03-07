Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков
В Белоруссии 20 тысяч военнослужащих уже два года упорно тренируются. Эти силы могут стать костяком той самой армии прорыва, которая позволит России открыть "северный фронт". Об этом рассказал изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Надеюсь, ВС РФ введут войска в Сумскую область и создадут угрозу окружения Харькова с выходом на Киев. Это можно сделать в том числе за счет 20-тысяч военнослужащих, которые находятся в Белоруссии. Таким образом получится кулак численностью в 50-60 тысяч военнослужащих, рассказал политолог.
После чего российская армия введет войска в Сумскую область и будем наступать в обход Харькова через Валки - Первомайский - Павлоград - Запорожье, добавил специалист.
"Почему я делаю упор на эти 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии? Потому что они уже два года упорно тренируются. Это подготовленные войска. <...> И они могут стать костяком той самой армии прорыва, которая позволит нам открыть "северный фронт", - отметил Подлесный.
Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.