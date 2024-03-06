"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкВстреча мэра Киева Виталия Кличко с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд
В Киеве улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Соответствующее решение подписал мэр Киева Виталий Кличко
В Дарницком районе Киева улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Решение о переименование 5 марта подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Решение Киевского горсовета опубликовал в своём телеграм-канале российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин.
"В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно [это хорошо, укр.], - прокомментировал Прилепин.
Накануне, 5 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что именно она внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня.
В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости.
Великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому на Украине "объявили войну". Все постановки по его произведениям сняли из репертуара. А украинский Минкульт два года добивался того, чтобы имя композитора убрали из названия Национальной академии музыки в Киеве.