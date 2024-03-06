"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского - 06.03.2024 Украина.ру
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"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского
"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского - 06.03.2024 Украина.ру
"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского
В Киеве улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Соответствующее решение подписал мэр Киева Виталий Кличко
2024-03-06T17:04
2024-03-06T17:04
новости
киев
петр ильич чайковский
виктория нуланд
захар прилепин
украина
переименование
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В Дарницком районе Киева улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Решение о переименование 5 марта подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Решение Киевского горсовета опубликовал в своём телеграм-канале российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин."В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно [это хорошо, укр.], - прокомментировал Прилепин.Накануне, 5 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что именно она внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня.В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости.Великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому на Украине "объявили войну". Все постановки по его произведениям сняли из репертуара. А украинский Минкульт два года добивался того, чтобы имя композитора убрали из названия Национальной академии музыки в Киеве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, петр ильич чайковский, виктория нуланд, захар прилепин, украина, переименование
Новости, Киев, Петр Ильич Чайковский, Виктория Нуланд, Захар Прилепин, Украина, переименование

"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского

17:04 06.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкВстреча мэра Киева Виталия Кличко с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд
Встреча мэра Киева Виталия Кличко с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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В Киеве улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Соответствующее решение подписал мэр Киева Виталий Кличко
В Дарницком районе Киева улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Решение о переименование 5 марта подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Решение Киевского горсовета опубликовал в своём телеграм-канале российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин.
"В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно [это хорошо, укр.], - прокомментировал Прилепин.
Накануне, 5 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что именно она внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня.
В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости.
Великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому на Украине "объявили войну". Все постановки по его произведениям сняли из репертуара. А украинский Минкульт два года добивался того, чтобы имя композитора убрали из названия Национальной академии музыки в Киеве.
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НовостиКиевПетр Ильич ЧайковскийВиктория НуландЗахар ПрилепинУкраинапереименование
 
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