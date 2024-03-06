https://ukraina.ru/20240306/1053744623.html

"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского

"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского - 06.03.2024 Украина.ру

"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского

В Киеве улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Соответствующее решение подписал мэр Киева Виталий Кличко

2024-03-06T17:04

2024-03-06T17:04

2024-03-06T17:04

новости

киев

петр ильич чайковский

виктория нуланд

захар прилепин

украина

переименование

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В Дарницком районе Киева улицу Чайковского переименовали в улицу Виктории Нуланд. Решение о переименование 5 марта подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Решение Киевского горсовета опубликовал в своём телеграм-канале российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин."В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно [это хорошо, укр.], - прокомментировал Прилепин.Накануне, 5 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что именно она внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня.В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости.Великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому на Украине "объявили войну". Все постановки по его произведениям сняли из репертуара. А украинский Минкульт два года добивался того, чтобы имя композитора убрали из названия Национальной академии музыки в Киеве.

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новости, киев, петр ильич чайковский, виктория нуланд, захар прилепин, украина, переименование