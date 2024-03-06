"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку - 06.03.2024 Украина.ру
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"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку - 06.03.2024 Украина.ру
"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-06T04:20
2024-03-06T04:20
новости
авдеевка
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
вс рф
командование
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Я не считаю, что в Авдеевке были промахи и просчеты тактического и оперативного характера со стороны ВСУ. Причины их поражения объективны: российские войска надавили и получили закономерный результат, рассказал технолог.Но есть еще один вариант, и он, скорее всего, самый главный. Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Потому что все, что делается на Украине — это пиар-акция, добавил специалист.Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Да, ВСУ нужно выдвигать боевых командиров, но когда во время продвижения ВС РФ они начнут снимать всех офицеров Залужного, нам это будет на руку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053710381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, вс рф, командование
Новости, Авдеевка, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, командование

"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку

04:20 06.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
Пострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Я не считаю, что в Авдеевке были промахи и просчеты тактического и оперативного характера со стороны ВСУ. Причины их поражения объективны: российские войска надавили и получили закономерный результат, рассказал технолог.
Но есть еще один вариант, и он, скорее всего, самый главный. Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Потому что все, что делается на Украине — это пиар-акция, добавил специалист.
"Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Бахмуте (Артемовске. - Ред.) и как нам было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при [Валерии] Залужном, а при Сырском ВСУ побежали", - отметил Алехин.
Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Да, ВСУ нужно выдвигать боевых командиров, но когда во время продвижения ВС РФ они начнут снимать всех офицеров Залужного, нам это будет на руку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
Вадим Козюлин интервью
Вчера, 14:26
Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щитИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
 
НовостиАвдеевкаРоссияУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВСУВС РФкомандование
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
04:20"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
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