https://ukraina.ru/20240306/1053726873.html

"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку

"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку - 06.03.2024 Украина.ру

"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку

Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-06T04:20

2024-03-06T04:20

2024-03-06T04:20

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вс рф

командование

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Я не считаю, что в Авдеевке были промахи и просчеты тактического и оперативного характера со стороны ВСУ. Причины их поражения объективны: российские войска надавили и получили закономерный результат, рассказал технолог.Но есть еще один вариант, и он, скорее всего, самый главный. Выданный главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Потому что все, что делается на Украине — это пиар-акция, добавил специалист.Сейчас задача киевских властей — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле все только ухудшится. Да, ВСУ нужно выдвигать боевых командиров, но когда во время продвижения ВС РФ они начнут снимать всех офицеров Залужного, нам это будет на руку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053710381.html

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новости, авдеевка, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, вс рф, командование