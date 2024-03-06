Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
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Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае российские военные смогли бы замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, а применят другую тактику вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T03:50
2024-03-06T03:50
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Еще до потери Авдеевки западные историки стали замечать, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Потому что у ВСУ нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, рассказал публицист.Если говорить про копирование вермахта, то ВСУ пытаются повторить тактику "фестунгов", когда Гитлер в 1944 году приказал создавать города-крепости и держать их до последнего солдата без права на отступление, добавил историк.ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ в надежде на новую помощь Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053696079.html
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новости, украина, германия, вермахт, город, всу, вс рф, отступление, сво, наступление, россия
Новости, Украина, Германия, вермахт, город, ВСУ, ВС РФ, отступление, СВО, наступление, Россия

Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта

03:50 06.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
Читать в
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае российские военные смогли бы замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, а применят другую тактику вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Еще до потери Авдеевки западные историки стали замечать, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Потому что у ВСУ нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, рассказал публицист.
Если говорить про копирование вермахта, то ВСУ пытаются повторить тактику "фестунгов", когда Гитлер в 1944 году приказал создавать города-крепости и держать их до последнего солдата без права на отступление, добавил историк.
"Для нас было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае мы, используя свои преимущества, сможем замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут", - отметил Стаценко.
ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ в надежде на новую помощь Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
4 марта, 16:54
Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы КиеваГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
 
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