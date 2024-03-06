Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае российские военные смогли бы замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, а применят другую тактику вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Еще до потери Авдеевки западные историки стали замечать, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Потому что у ВСУ нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, рассказал публицист.
Если говорить про копирование вермахта, то ВСУ пытаются повторить тактику "фестунгов", когда Гитлер в 1944 году приказал создавать города-крепости и держать их до последнего солдата без права на отступление, добавил историк.
"Для нас было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае мы, используя свои преимущества, сможем замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут", - отметил Стаценко.
ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ в надежде на новую помощь Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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