"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
© LIBKOS
© LIBKOS
Денег и оружия Украине остро не хватает. Уже третий год подряд украинский бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они покроют разрыв за счет кредитов, которые давать Киеву никто не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ, рассказал публицист.
В отличие от Третьего Рейха своих вооружений у Украины нет, также как нет и собственных финансов. Уже третий год подряд бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они разрыв покроют за счет кредитов, которые давать никто не собирается, добавил историк.
"То, что Евросоюз выделил им 50 миллиардов евро – это пока только декларация. Брюссель же не уточняет, за какой срок им дадут эти 50 миллиардов. Они сначала крупными буквами написали "50 миллиардов", а потом мелким шрифтом внизу уточнили: "50 миллиардов за шесть лет", - указал Стаценко.
Но никаких шести лет у Киева нет и вопрос в том, есть ли даже шесть месяцев. Денег и оружия Украине остро не хватает. Поэтому сейчас там начался разброд и шатание, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.