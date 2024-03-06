https://ukraina.ru/20240306/1053711912.html

"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения

"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения - 06.03.2024 Украина.ру

"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения

Денег и оружия Украине остро не хватает. Уже третий год подряд украинский бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они покроют разрыв за счет кредитов, которые давать Киеву никто не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T05:30

2024-03-06T05:30

2024-03-06T05:30

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Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ, рассказал публицист.В отличие от Третьего Рейха своих вооружений у Украины нет, также как нет и собственных финансов. Уже третий год подряд бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они разрыв покроют за счет кредитов, которые давать никто не собирается, добавил историк.Но никаких шести лет у Киева нет и вопрос в том, есть ли даже шесть месяцев. Денег и оружия Украине остро не хватает. Поэтому сейчас там начался разброд и шатание, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html

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новости, украина, россия, бюджет, кредит, финансирование, евросоюз, оружие, вооружение