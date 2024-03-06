"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения - 06.03.2024 Украина.ру
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"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения - 06.03.2024 Украина.ру
"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
Денег и оружия Украине остро не хватает. Уже третий год подряд украинский бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они покроют разрыв за счет кредитов, которые давать Киеву никто не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T05:30
2024-03-06T05:30
новости
украина
россия
бюджет
кредит
финансирование
евросоюз
оружие
вооружение
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Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ, рассказал публицист.В отличие от Третьего Рейха своих вооружений у Украины нет, также как нет и собственных финансов. Уже третий год подряд бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они разрыв покроют за счет кредитов, которые давать никто не собирается, добавил историк.Но никаких шести лет у Киева нет и вопрос в том, есть ли даже шесть месяцев. Денег и оружия Украине остро не хватает. Поэтому сейчас там начался разброд и шатание, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html
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новости, украина, россия, бюджет, кредит, финансирование, евросоюз, оружие, вооружение
Новости, Украина, Россия, бюджет, кредит, финансирование, Евросоюз, оружие, вооружение

"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения

05:30 06.03.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Денег и оружия Украине остро не хватает. Уже третий год подряд украинский бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они покроют разрыв за счет кредитов, которые давать Киеву никто не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ, рассказал публицист.
В отличие от Третьего Рейха своих вооружений у Украины нет, также как нет и собственных финансов. Уже третий год подряд бюджет принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они разрыв покроют за счет кредитов, которые давать никто не собирается, добавил историк.
"То, что Евросоюз выделил им 50 миллиардов евро – это пока только декларация. Брюссель же не уточняет, за какой срок им дадут эти 50 миллиардов. Они сначала крупными буквами написали "50 миллиардов", а потом мелким шрифтом внизу уточнили: "50 миллиардов за шесть лет", - указал Стаценко.
Но никаких шести лет у Киева нет и вопрос в том, есть ли даже шесть месяцев. Денег и оружия Украине остро не хватает. Поэтому сейчас там начался разброд и шатание, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 05:04
Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня Москве надо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, дипломатии с позиции силы
 
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