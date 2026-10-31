https://ukraina.ru/20261031/sbornaya-ukrainy-po-khokkeyu-mozhet-upustit-shans-poluchennyy-vpervye-za-20-let-1084194471.html

Сборная Украины по хоккею может упустить шанс, полученный впервые за 20 лет

Сборная Украины по хоккею может упустить шанс, полученный впервые за 20 лет - 31.10.2026 Украина.ру

Сборная Украины по хоккею может упустить шанс, полученный впервые за 20 лет

Сборная Украины может потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года после решения Спортивного арбитражного суда по сборной России

2026-10-31T10:31

2026-10-31T10:31

2026-10-31T10:31

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Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям. Как сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, это решение окончательное и обжалованию не подлежит."Россия возвращается в мировой хоккей. Это место принадлежит нам по праву и дискриминации в хоккее положен конец судебным решением. Кроме того, хочу подчеркнуть, что IIHF уже признала решение публично. Она конечно им недовольна, но все равно будет исполнять решение. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: "Нравится не нравится — терпи моя красавица"", — заявил Дегтярёв в комментарии "Матч ТВ".Теперь Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских сборных в соревнованиях сезона 2026/2027. И хотя в федерации заявили, что не согласны с решением суда, там же указали: этому решению будут следовать.В то же время, по регламенту команды должны вернуться в те дивизионы, в которых выступали до отстранения. При этом количество участников чемпионатов мира остаётся неизменным.Это приведёт к тому, что Украина, которая заняла в первом дивизионе 2-е место, получив право впервые за 20 лет сыграть в этом элитном дивизионе, может лишиться своего места."Процесс не будет быстрым, но звучали тезисы о возможном возвращении России в тот дивизион, откуда её исключили, и-за чего Украине, возможно, снова придётся соревноваться в 1А. Но сейчас никто не знает, как всё будет происходить. Возможно, они всё же со следующего года будут играть", — заявил президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур.Ранее Федерация хоккея Украины раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда и потребовала объяснений. Финляндия, Германия, Чехия и Австрия осудили решение суда и призвали Международную федерацию хоккея не возвращать Россию в соревнования. Германия же, которая будет принимать чемпионат мира 2027 года, заявила о возможных политических и экономических последствиях этого шага.

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новости, украина, россия, германия, спортивный арбитражный суд, хоккей