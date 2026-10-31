Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году - 31.10.2026 Украина.ру
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Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году
Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году - 31.10.2026 Украина.ру
Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году
Госдеп США 30 октября одобрил потенциальную продажу Киеву 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Однако, после того как новость разлетелась по всем мировым СМИ, выяснилось, что за громкими заголовками скрывается суровая для ВСУ реальность: передача этих боеприпасов начнется не раньше 2030 года
2026-10-31T10:11
2026-10-31T10:11
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Как сообщил американский журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на свои источники, одобренная сделка касается не старых запасов со складов, а абсолютно новых ракет, которые американской оборонной промышленности еще только предстоит произвести с нуля."Объявление о продаже американских Patriot PAC-3 сопровождается важной оговоркой: это новые ракеты, поставки которых ожидаются только после 2030 года", — написал Рауфоглу в соцсети X*.Ожидать их раньше физически невозможно, и дело тут не только в бюрократии. Как отмечают российские военные аналитики, с 2022 года стоимость одной ракеты PAC-3 MSE для американской армии выросла более чем на 30% и к 2027 году достигнет почти пяти миллионов долларов, а собственные арсеналы самих США истощены. Кроме того, Вашингтон не предоставляет Киеву лицензию на их производство из-за жестких ограничений на экспорт технологий, а развертывание мощностей на месте невозможно.Зеленский уже признал дефицит средств перехвата, из-за которого ВСУ не могут сбивать российские баллистические ракеты, и в соцсетях призвал Вашингтон пересмотреть эти сроки."Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это мог быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3", — написал он.Оплата этой отложенной сделки ляжет на плечи партнеров по инициативе JUMPSTART — Канады, Германии и Норвегии, а также на средства Евросоюза, но даже эти миллиарды не заставят конвейер работать быстрее.В целом последнее время слов поддержки западных партнёров в адрес Украины много, но финансовая помощь за ними не следует. Так, Financial Times пишет, что 32 государства-члена НАТО до сих пор не выделили €13 млрд из €70 млрд, обещанных на июльском саммите Альянса в Анкаре. К тому же, согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась редакция газеты, союзники Украины за пределами ЕС пообещали выделить на следующий год в качестве помощи лишь €4 млрд, для сравнения, на 2026 год было €19 млрд. При этом на долю США, Великобритании, Канады и Японии в совокупности придётся всего €1 млрд. Подробнее – в материале Евгении Кондаковой Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт на сайте Украина.ру.*соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры
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новости, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, ес, зрк patriot
Новости, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ЕС, ЗРК Patriot

Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году

10:11 31.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкТрамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер
Трамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
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Госдеп США 30 октября одобрил потенциальную продажу Киеву 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Однако, после того как новость разлетелась по всем мировым СМИ, выяснилось, что за громкими заголовками скрывается суровая для ВСУ реальность: передача этих боеприпасов начнется не раньше 2030 года
Как сообщил американский журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на свои источники, одобренная сделка касается не старых запасов со складов, а абсолютно новых ракет, которые американской оборонной промышленности еще только предстоит произвести с нуля.
"Объявление о продаже американских Patriot PAC-3 сопровождается важной оговоркой: это новые ракеты, поставки которых ожидаются только после 2030 года", — написал Рауфоглу в соцсети X*.
Ожидать их раньше физически невозможно, и дело тут не только в бюрократии. Как отмечают российские военные аналитики, с 2022 года стоимость одной ракеты PAC-3 MSE для американской армии выросла более чем на 30% и к 2027 году достигнет почти пяти миллионов долларов, а собственные арсеналы самих США истощены.

Кроме того, Вашингтон не предоставляет Киеву лицензию на их производство из-за жестких ограничений на экспорт технологий, а развертывание мощностей на месте невозможно.
Зеленский уже признал дефицит средств перехвата, из-за которого ВСУ не могут сбивать российские баллистические ракеты, и в соцсетях призвал Вашингтон пересмотреть эти сроки.
"Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это мог быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3", — написал он.
Оплата этой отложенной сделки ляжет на плечи партнеров по инициативе JUMPSTART — Канады, Германии и Норвегии, а также на средства Евросоюза, но даже эти миллиарды не заставят конвейер работать быстрее.

В целом последнее время слов поддержки западных партнёров в адрес Украины много, но финансовая помощь за ними не следует. Так, Financial Times пишет, что 32 государства-члена НАТО до сих пор не выделили €13 млрд из €70 млрд, обещанных на июльском саммите Альянса в Анкаре. К тому же, согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась редакция газеты, союзники Украины за пределами ЕС пообещали выделить на следующий год в качестве помощи лишь €4 млрд, для сравнения, на 2026 год было €19 млрд. При этом на долю США, Великобритании, Канады и Японии в совокупности придётся всего €1 млрд. Подробнее – в материале Евгении Кондаковой Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт на сайте Украина.ру.
*соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры
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