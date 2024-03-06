Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
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Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
За последнее время в ходе боевых действий на Украине наметилось несколько фактов и тенденций. Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T03:20
2024-03-06T03:20
новости
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авдеевка
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вермахт
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Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ. Но в ходе боевых действий на Украине наметились некоторые тенденции, рассказал публицист.Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. У Киева нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, добавил историк.При этом на днях российские войска уничтожили десант украинского спецназа, который попытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Некоторые трактовали этот эпизод как часть этого "асимметричного ответа" Сырского, добавил он.Возможно, украинские военные пытаются повторить историю с плацдармом в Крынках уже с моря, чтобы сдержать таким образом ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, авдеевка, александр сырский, вермахт, плацдарм, сво
Новости, Украина, Россия, Авдеевка, Александр Сырский, вермахт, плацдарм, СВО

Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта

03:20 06.03.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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За последнее время в ходе боевых действий на Украине наметилось несколько фактов и тенденций. Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ. Но в ходе боевых действий на Украине наметились некоторые тенденции, рассказал публицист.
Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. У Киева нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, добавил историк.
"Второе. После потери Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев должен дать асимметричный ответ на российское наступление в Донбассе", - отметил Стаценко.
При этом на днях российские войска уничтожили десант украинского спецназа, который попытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Некоторые трактовали этот эпизод как часть этого "асимметричного ответа" Сырского, добавил он.
Возможно, украинские военные пытаются повторить историю с плацдармом в Крынках уже с моря, чтобы сдержать таким образом ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 05:04
Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня Москве надо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, дипломатии с позиции силы
 
НовостиУкраинаРоссияАвдеевкаАлександр СырскийвермахтплацдармСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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04:20"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
04:00Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
03:50Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
03:30"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
03:20Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
03:10Политолог рассказал, как РФ может купировать поставки Taurus на Украину и почему не нужна игра в поддавки
03:00Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине
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