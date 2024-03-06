https://ukraina.ru/20240306/1053710228.html
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
За последнее время в ходе боевых действий на Украине наметилось несколько фактов и тенденций. Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T03:20
2024-03-06T03:20
2024-03-06T03:20
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Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ. Но в ходе боевых действий на Украине наметились некоторые тенденции, рассказал публицист.Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. У Киева нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, добавил историк.При этом на днях российские войска уничтожили десант украинского спецназа, который попытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Некоторые трактовали этот эпизод как часть этого "асимметричного ответа" Сырского, добавил он.Возможно, украинские военные пытаются повторить историю с плацдармом в Крынках уже с моря, чтобы сдержать таким образом ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html
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новости, украина, россия, авдеевка, александр сырский, вермахт, плацдарм, сво
Новости, Украина, Россия, Авдеевка, Александр Сырский, вермахт, плацдарм, СВО
Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
За последнее время в ходе боевых действий на Украине наметилось несколько фактов и тенденций. Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Украине сейчас просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник переживает стадию принятия, которая наконец наступила после провала распиаренного наступления ВСУ. Но в ходе боевых действий на Украине наметились некоторые тенденции, рассказал публицист.
Еще до потери Авдеевки западные военные историки отмечали, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию вермахта. У Киева нет танковых дивизий и они не могут оставлять территории ради маневров и фланговых ударов, добавил историк.
"Второе. После потери Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский
заявил, что Киев должен дать асимметричный ответ на российское наступление в Донбассе", - отметил Стаценко.
При этом на днях российские войска уничтожили десант украинского спецназа, который попытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Некоторые трактовали этот эпизод как часть этого "асимметричного ответа" Сырского, добавил он.
Возможно, украинские военные пытаются повторить историю с плацдармом в Крынках уже с моря, чтобы сдержать таким образом ВС РФ, заключил собеседник издания.