https://ukraina.ru/20240306/1053708380.html

Политолог рассказал, как РФ может купировать поставки Taurus на Украину и почему не нужна игра в поддавки

Политолог рассказал, как РФ может купировать поставки Taurus на Украину и почему не нужна игра в поддавки - 06.03.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, как РФ может купировать поставки Taurus на Украину и почему не нужна игра в поддавки

Если в штабе Бундесвера ведется практическое обсуждение поставок дальнобойных ракет Taurus, это значит, что политическое решение уже принято. Поэтому России нужно уничтожать транспортную инфраструктуру и прекращать играть в поддавки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-03-06T03:10

2024-03-06T03:10

2024-03-06T03:10

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бундесвер

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германия

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На днях российские СМИ выложили расшифровку разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для ударов по Крымскому мосту.После этой публикации началось топтание на месте. Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что поставок Taurus на Украину не будет, но если этот разговор офицеров действительно был, то это означает, что в ведомстве федерального канцлера решение уже принято, рассказал политолог.Это очень похоже на ситуацию с созданием танковой коалиции, когда Шольц заявлял, что Leopard прибудут на Украину только после американских Abrams, но в итоге немецкие танки поставили первыми, добавил он.России нужно прекращать играть в поддавки. То есть чтобы необходимо уничтожение объектов транспортной инфраструктуры. Например, приехала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Киев. А почему она уехала оттуда своим ходом? Вот это вопрос, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html

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