https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки

Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки - 01.03.2024 Украина.ру

Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки

Российские СМИ опубликовали расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для уничтожения Крымского моста

2024-03-01T15:43

2024-03-01T15:43

2024-03-01T15:43

интервью

всу

россия

крымский мост

"taurus"

россия (москва)

ракеты

нато

leopard-2 (танк)

m1 abrams

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Если в штабе Бундесвера ведется практическое обсуждение поставок Taurus, это значит, что политическое решение уже принято, а канцлер Шольц в очередной раз пытается всех обмануть, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Константинович, уже звучат мнения от российских политиков о том, что после публикации этого разговора роль Германии в украинском конфликте может быть кардинально пересмотрена. Действительно ли это так?- Безусловно, это повышение ставок во всей ситуации. Американцы, если Трамп окажется в Белом доме, будут скидывать на европейцев, прежде всего на немцев бремя основной финансовой ответственности. Уже Европарламент принял резолюцию о том, что ЕС должен выделять на поддержку Украины не менее чем 0,25% своего ВВП. Надо сказать, что ряд европейских государств тратят значительно больше уже сейчас.Те же Нидерланды тратят на поставки Украине 1,5% ВВП. Можно ожидать, что Германию будут делать лидером в повышении ставок в конфликте, потому что поставки Taurus это прежде всего удары по российской территории, по Крымскому мосту, по другим регионам в глубине России, потому что их дальность до 500 километров.- Эта публикация может удержать Шольца от поставок Taurus на Украину, или это уже необратимый процесс?- Пока идет топтание на месте, то есть Шольц заявляет, что нет, не будет поставок, но если это реальная информация, то очевидно, что в ведомстве федерального канцлера решение уже принято. Это напоминает ситуацию с созданием танковой коалиции, когда Шольц заявлял, что Leopard будут поставлены только после Abrams, но в итоге немецкие танки оказались на территории Украины первыми. Если в штабе Бундесвера ведется практическое обсуждение поставок этого оружия, это значит, что политическое решение уже принято, а Шольц в очередной раз пытается обмануть.- Какими могут быть конкретные шаги России по поводу купирования угрозы поставок этого оружия?- Как сказал бы Владимир Вольфович, долбануть по ведомству федерального канцлера, это будет самый оптимальный вариант. Нужно максимально прекращать играть в поддавки. То есть это уничтожение объектов транспортной инфраструктуры. Например, приехала госпожа Бербок (глава МИД ФРГ – ред.) в Киев. А почему она уехала оттуда своим ходом? Вот это вопрос.- Но в каких условиях тогда НАТО сможет применить пятую статью своего устава?- Только если будет атакована территория одной стран-членов НАТО. Даже если мечты Макрона об отправке контингента на Украину сбудутся, то все равно удары по этому контингенту не будут автоматически приводить к противодействию стран Альянса.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

россия

крымский мост

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, крымский мост, "taurus", россия (москва), ракеты, нато, leopard-2 (танк), m1 abrams