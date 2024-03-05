"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ побежали, потому что в войсках было потеряно управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было очень банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время он хотел собрать ВСУ на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.
Но суть в том, что у противника ничего не было готово. Да, Тарнавский быстро насытил 3-ю штурмовую бригаду опытными боевиками, полагая, что они ударом с двух сторон (с вокзала и Коксохима) освободят эту дорогу жизни, добавил он.
"Но пока они собирались атаковать, мы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада попыталась ударить, "опухоль" наших войск так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут у ВСУ начался визг и крик", - подчеркнул Мощанский.
После этого сверху от Авдеевки ВС РФ направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело своими кадровыми перемещениями в армии вмешался Владимир Зеленский, добавил эксперт.
Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся эта мощь вошла в Авдеевку. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.