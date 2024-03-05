"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку - 05.03.2024 Украина.ру
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"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку - 05.03.2024 Украина.ру
"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ побежали, потому что в войсках было потеряно управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T05:00
2024-03-05T05:00
новости
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авдеевка
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освобождение
днр
александр сырский
владимир зеленский
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Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было очень банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время он хотел собрать ВСУ на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.Но суть в том, что у противника ничего не было готово. Да, Тарнавский быстро насытил 3-ю штурмовую бригаду опытными боевиками, полагая, что они ударом с двух сторон (с вокзала и Коксохима) освободят эту дорогу жизни, добавил он.После этого сверху от Авдеевки ВС РФ направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело своими кадровыми перемещениями в армии вмешался Владимир Зеленский, добавил эксперт.Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся эта мощь вошла в Авдеевку. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053675448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, авдеевка, сво, освобождение, днр, александр сырский, владимир зеленский, наступление
Новости, ВС РФ, Россия, Авдеевка, СВО, освобождение, ДНР, Александр Сырский, Владимир Зеленский, наступление

"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку

05:00 05.03.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВиды на Авдеевку
Виды на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ побежали, потому что в войсках было потеряно управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было очень банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время он хотел собрать ВСУ на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.
Но суть в том, что у противника ничего не было готово. Да, Тарнавский быстро насытил 3-ю штурмовую бригаду опытными боевиками, полагая, что они ударом с двух сторон (с вокзала и Коксохима) освободят эту дорогу жизни, добавил он.
"Но пока они собирались атаковать, мы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада попыталась ударить, "опухоль" наших войск так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут у ВСУ начался визг и крик", - подчеркнул Мощанский.
После этого сверху от Авдеевки ВС РФ направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело своими кадровыми перемещениями в армии вмешался Владимир Зеленский, добавил эксперт.
Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся эта мощь вошла в Авдеевку. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Армен Гаспарян интервью
3 марта, 13:25
Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России Ситуация в ряде бывших советских республик на минувшей неделе была очень напряженной, считает политический обозреватель, радиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
 
НовостиВС РФРоссияАвдеевкаСВОосвобождениеДНРАлександр СырскийВладимир Зеленскийнаступление
 
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