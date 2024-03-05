https://ukraina.ru/20240305/1053688133.html

"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку

"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку - 05.03.2024 Украина.ру

"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку

Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ побежали, потому что в войсках было потеряно управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T05:00

2024-03-05T05:00

2024-03-05T05:00

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Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было очень банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время он хотел собрать ВСУ на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.Но суть в том, что у противника ничего не было готово. Да, Тарнавский быстро насытил 3-ю штурмовую бригаду опытными боевиками, полагая, что они ударом с двух сторон (с вокзала и Коксохима) освободят эту дорогу жизни, добавил он.После этого сверху от Авдеевки ВС РФ направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело своими кадровыми перемещениями в армии вмешался Владимир Зеленский, добавил эксперт.Когда 16 февраля российскому командованию стало понятно, что противник никакого удара с севера не планирует, вся эта мощь вошла в Авдеевку. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053675448.html

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новости, вс рф, россия, авдеевка, сво, освобождение, днр, александр сырский, владимир зеленский, наступление