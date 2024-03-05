Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив оборону на севере. Туда бросили 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с "Брэдли", но это не помогло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В Авдеевке Украина допустила ряд ошибок, потому что президент Украины Владимир Зеленский затеял смену командования именно в тот момент, когда ВС РФ прорвались в "Царскую охоту". Для российских военных там сошлись все звезды. Сам бог в был за Россию, рассказал полковник.
Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив тем самым оборону на севере. В частности, он перебросил туда 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с волшебными "Брэдли", но ничего не помогло, добавил редактор.
"[Александра] Сырского назначили [на должность главкома ВСУ] 8 февраля. А с 9 по 10 Украина перетряхивала все командование. На хозяйстве у них остались два пастуха – Сырский (его только назначили, у него вообще банкет был на следующий день) и [Александр] Тарнавский (командующий группировкой "Таврия")", - подчеркнул Мощанский.
Когда 16 февраля стало понятно, что противник никакого удара с севера сейчас не планирует, вся эта наша мощь вошла в Авдеевку. ВСУ узнали, что значит воевать, когда ты в восемь раз уступаешь противнику по численности. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
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