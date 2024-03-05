Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха" - 05.03.2024 Украина.ру
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Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха" - 05.03.2024 Украина.ру
Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив оборону на севере. Туда бросили 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с "Брэдли", но это не помогло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T05:10
2024-03-05T05:10
новости
илья мощанский
александр сырский
авдеевка
днр
вс рф
всу
освобождение
сво
россия
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В Авдеевке Украина допустила ряд ошибок, потому что президент Украины Владимир Зеленский затеял смену командования именно в тот момент, когда ВС РФ прорвались в "Царскую охоту". Для российских военных там сошлись все звезды. Сам бог в был за Россию, рассказал полковник.Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив тем самым оборону на севере. В частности, он перебросил туда 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с волшебными "Брэдли", но ничего не помогло, добавил редактор.Когда 16 февраля стало понятно, что противник никакого удара с севера сейчас не планирует, вся эта наша мощь вошла в Авдеевку. ВСУ узнали, что значит воевать, когда ты в восемь раз уступаешь противнику по численности. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html
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новости, илья мощанский, александр сырский, авдеевка, днр, вс рф, всу, освобождение, сво, россия
Новости, Илья Мощанский, Александр Сырский, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, ВСУ, освобождение, СВО, Россия

Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"

05:10 05.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив оборону на севере. Туда бросили 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с "Брэдли", но это не помогло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В Авдеевке Украина допустила ряд ошибок, потому что президент Украины Владимир Зеленский затеял смену командования именно в тот момент, когда ВС РФ прорвались в "Царскую охоту". Для российских военных там сошлись все звезды. Сам бог в был за Россию, рассказал полковник.
Противник сидел в Авдеевке как в крепости, после чего он начал массовые перемещения, чтобы купировать прорыв ВС РФ на юге, ослабив тем самым оборону на севере. В частности, он перебросил туда 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с волшебными "Брэдли", но ничего не помогло, добавил редактор.

"[Александра] Сырского назначили [на должность главкома ВСУ] 8 февраля. А с 9 по 10 Украина перетряхивала все командование. На хозяйстве у них остались два пастуха – Сырский (его только назначили, у него вообще банкет был на следующий день) и [Александр] Тарнавский (командующий группировкой "Таврия")", - подчеркнул Мощанский.

Когда 16 февраля стало понятно, что противник никакого удара с севера сейчас не планирует, вся эта наша мощь вошла в Авдеевку. ВСУ узнали, что значит воевать, когда ты в восемь раз уступаешь противнику по численности. И они побежали, потому что в войсках было потеряно управление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
силуэт мужчина интервью
3 марта, 17:18
Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвераПубликация беседы высших военных чинов бундесвера по поводу того, как они будут организовывать уничтожение Крымского моста, произвела эффект взрыва информационной бомбы как в России, так и на Западе. Притом на Западе, прежде всего в Германии, она вызвала весьма неоднозначный резонанс
 
НовостиИлья МощанскийАлександр СырскийАвдеевкаДНРВС РФВСУосвобождениеСВОРоссия
 
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