Главное за ночь 4 марта - 04.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 4 марта
Главное за ночь 4 марта - 04.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-04T08:04
2024-03-04T08:04
танки
крымский мост
русский
новости
протесты
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Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов.Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The TimesООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе.Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов) в рамках уголовного дела по факту его высказывания об убийстве русских.Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости гендиректор "Ростеха" Чемезов.
крымский мост
Украина.ру
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, крымский мост, русский, новости, протесты
танки, Крымский мост, русский, Новости, протесты

Главное за ночь 4 марта

08:04 04.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов.
Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times
ООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе.
Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов) в рамках уголовного дела по факту его высказывания об убийстве русских.
Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости гендиректор "Ростеха" Чемезов.
 
танкиКрымский мострусскийНовостипротесты
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Главное за ночь 4 марта
07:41Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - Times
07:12Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане
07:05Павел Алёшин: от неоклассики до ампира
05:54Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армии
05:20"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину
05:15Украина за неделю. Базы ЦРУ, Майдан-3 и маниакальный отказ от мирных переговоров ради сохранения власти
05:10"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину
05:00Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте
04:50Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"
04:41Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТО
04:40"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией
04:30Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград
04:20Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ
04:10Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине
04:00"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен
03:50"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу
03:40Эксперт объяснил, почему ЕС хочет дать Киеву оружие и ввести войска, а США начинают "мочить" Зеленского
03:30Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ
03:20Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу
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