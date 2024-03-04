Главное за ночь 4 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов.
Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times
ООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе.
Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов) в рамках уголовного дела по факту его высказывания об убийстве русских.
Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости гендиректор "Ростеха" Чемезов.