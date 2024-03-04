https://ukraina.ru/20240304/1053683619.html

Главное за ночь 4 марта

Главное за ночь 4 марта - 04.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-04T08:04

2024-03-04T08:04

2024-03-04T08:04

танки

крымский мост

русский

новости

протесты

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Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов.Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The TimesООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе.Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов) в рамках уголовного дела по факту его высказывания об убийстве русских.Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости гендиректор "Ростеха" Чемезов.

крымский мост

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танки, крымский мост, русский, новости, протесты