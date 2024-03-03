https://ukraina.ru/20240303/1053675448.html

Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России

Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России - 03.03.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России

Ситуация в ряде бывших советских республик на минувшей неделе была очень напряженной, считает политический обозреватель, радиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян

2024-03-03T13:25

2024-03-03T13:25

2024-03-03T13:25

интервью

армен гаспарян

россия

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Армен, что было главным в послании Владимира Путина Федеральному собранию, на что следует обратить внимание, чем оно отличалось от прошлого большого послания?– Это было программное выступление, причем не на среднесрочную перспективу, обычно же послание на год делается. Здесь горизонт планировании за 2030 год, это не тактическое, а стратегическое направление.Путин меня здесь ничем не удивил, он был как всегда точен, конкретен и понятен абсолютно любой целевой аудитории, а та реакция, которая последовала на послание Федеральному собранию, очень интересна, потому что, как выяснилось, подавляющее большинство действительно искренне на Западе и на Украине слушали президента . Искренне верили, что эта разрушенная бензоколонка [Россия], которая уже со дня на день накроется, а тут им говорят: столько на такую-то национальную программу, столько-то на такую.Я в эфире в это время был, и еще параллельно смотрел на реакцию украинцев – они реально были шокированы всем происходящим. Интересно, что подавляющее большинство времени было уделено экономике, социалке, образованию, а вовсе не тому, чего там ждали. Мне доводилось видеть до оглашения этого документа, заявления странных людей о том, что "все понятно, Путин большую часть времени проговорит про СВО".В очередной раз давайте я повторю, братцы – бессмысленно пытаться предсказать выступление Путина. У него нет спичрайтера. Он готовит свои речи сам, он работает над этим по нескольку дней.Однажды, это было очень давно, президент должен был выступать 22 июня. Ему, разумеется, делали некую заготовку. Когда президент выступил, автор заготовки был в шоке, потому что там ни одного слова от него, ни одного посыла – все было совершенно другим. Это уровень, с которым подходит к подобного рода выступлениям президент Российской Федерации.– Легендарная "Русская весна", упоминание о ней прозвучало в выступлении Владимира Путина. 1 марта 2014 года исполняется десять лет как прошли первые митинги "Русской весны". Были подняты первые российские флаги, удержались они, к сожалению, не везде. Насколько важным и правильным оказался тот протест. История не знает сослагательного наклонения, однако, как все могло бы повернуться, если бы Донбасс не выстоял?– Это очень хороший вопрос. Во-первых, я до конца не верил, что на Донбассе что-то будет происходить. Мне казалось, что это закончится через несколько дней – митинги и все. Тем не менее, события стали развиваться более чем стремительно.Донбасс этими годами заслужил свой крестный путь – возвращение в страну. Это была очень тяжелая история. Во-первых, даже когда мы уже знали о том, что Парубий выпустил уголовников, им начали раздавать оружие, я все равно не до конца верил, что на это пойдут.Мне казалось, что это в определенном смысле слова некая пиар-акция, и по большому счету ощущение, что это не пиар, у меня закончилось Одессой, 2 мая того же 2014 года (когда радикалы сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков антимайдановцев - Ред.). А дальше мы провели эти десять лет вместе с людьми Донбасса.У меня многие события уже наложились одно на другое. В определенном смысле у меня некая аберрация памяти, потому что это все-таки десять лет в режиме нон-стоп, в режиме, когда у тебя нет возможности что-то записывать, какие-то события, потом к ним возвращаться, сложно анализировать здесь и сейчас.На самом деле это колоссальная нагрузка, и такого никогда не было. Это чудовищно на самом деле. Это уже в два раза больше, чем Великая Отечественная война. Я надеюсь, что это закончится и будет мирное небо.Что касается выстоял бы или нет Донбасс – этот вопрос я бы так не ставил. А кто в мировой истории ставил русских на колени? На Донбассе живут русские люди.Естественно, как и всюду, там много представителей разных национальностей, но они все объединены одной глобальной великой русской цивилизацией, собственно, как и в Крыму.Когда я приехал, сразу после этих событий в Крым, меня стали знакомить с организаторами, с активными участниками, и они мне стали перечислять национальности всех. Такое ощущение, что ты географический атлас полистал.Я представлял себе разнообразие великой страны, но здесь это настолько сжато, и это было настолько любопытно, потому что даже я помню, что в первые дни, когда мы запускали радиостанцию "Россия сегодня", нынче это "Спутник" в Крыму, то приходили представители всех этих народов.Поочередно приходили – караимы, греки, кого там только не было! Это производило очень сильное впечатление, и все это "Русская весна"!– Теперь у нас большой блок претензий к России. Пройдемся по наиболее острым из них. Начнем с наезда Эммануэля Марона, который заявил, что утверждалась отправка западных военных на Украину, потом уточнил, что заявлял это осознанно. Здесь довольно странно, потому что не поддержали его даже во Франции, но насколько опасен данный прецедент, и к чему в итоге он может прийти?– Очевидно совершенно, что это обсуждалось, как и многие другие вещи. Если Россия зафиксирована в документах НАТО как противник, разумеется, вы какие-то планы делаете. Если тем более, у вас Украина – это прокси, то, конечно, вы этот момент фиксируете.Другой вопрос, что никто реально не готов этим заниматься. Это же не события условно Второй Мировой войны, когда великогерманский Рейх обрушил невиданный в мировой силе удар, и политические радикалы той эпохи поспешили присоединиться к нему, рассчитывая на свою долю в этом большом пироге. Это же очень комфортно, когда ты триумфатор, правда?Совсем другой коленкор – это когда ты попадаешь в несколько сложноватые условия. Я понимаю, что Макрон, наверное, из трагедии наполеоновских солдат, и трагедии LAF знает только слово "мороз", он искренне полагает, что только мороз помешал.Но на самом же деле – нет. Кстати, те, кто выжили из LAF, они оставили очень любопытные воспоминания по этому поводу. Но для примера – они гордились, что они шли по той дороге, что и Наполеон, и примерно с той же скоростью.Они, правда, не успели принять участие в событиях на Бородино, но зато потом русский "женераль Мороз" подарил им все прелести родимого Пандемониума – в полной, что называется, комплектации. Количество обмороженных было чрезвычайно велико.Немцы тоже не готовы посылать, бритиши не хотя, даже лимитрофы не хотят. Да, обсуждают, но пока они к этому не готовы. Другой вопрос, и это очень интересно, почему на этой неделе последовал такой вал всего? Что-то такое происходит ведь.Я не верю, что просто так заговорил об этой отправке Макрон, я не верю, что Шольц просто так взял и впрудил британцев с французами. Что-то такое происходит, а вот что – мы пока еще с вами не знаем.– Причем Сергей Лавров тоже сказал в Анталии на форуме о присутствии кадровых офицеров – британских и французских.– Конечно. Что-то такое случается, может быть в принципе, что это просто так совпало во времени, и действительно, философия учит, что случайности бывают чаще, чем закономерности. Но здесь просто очень кучно пошло. Я не верю, что это просто так совпало по времени.Ну, будем смотреть за развитием событий. Давайте представим, что они начинают посылать контингент, тем самым они автоматически превращают СВО в Отечественную войну – в Третью. Напоминаю, что предыдущие две русский солдат – одну закончил в Париже, вторую в Берлине.Если бы это была глобальная задача – не знаю, я не убежден в правильности подобного рода компоновки. Но повторяю – это же абсолютно удивительные люди, чью логику достаточно сложно проследить. Мне понравилось, что говорят: вот, Канада обсуждает вопрос, что она может послать свой контингент, но не на фронт, а куда-нибудь в глубокий тыл готовить украинцев.Скажите, а "Искандеру" это принципиально будет, когда он полетит? Я просто логику эту не понимаю. Или что?Или премьер Канады Трюдо выйдет и скажет: "Владимир Владимирович Путин, у нас есть полигон в Львовской области, вы пожалуйста, туда ракету не посылайте, а то мои зажмурятся".Они как это себе представляют? Или что, этот "Искандер" должен по цвету нашивок определить, на чью голову можно упасть, а на чью нельзя? Это же реально территория сумасшедшего дома, и тем не менее это сегодняшняя политика.– Было одно заявление, которое меня крайне удивило. Это резолюция Европарламента, в которой он внезапно потребовал немедленно, без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных. Что это за сотрясание воздуха и зачем?– Давайте перечислим тех, кого потребовали освободить: педофил Дмитриев, муниципальный депутат Яшин, Кара-Мурза, Кагарлицкий. Там полный гербарий собран. Я понимаю позицию европейского парламента, собственно, я даже так скажу – я не ждал другого от европейского парламента.У меня есть один вопрос – скажите, а по поводу политических заключенных США вы с такой же принципиальностью выступаете, вы точно также ратуете за их скорейшее освобождение, и проклинаете политиков, которые делают людей политическими заключенными, или нет? Это первое.Второе. Прошло время, когда в России жили по принципу, описанному еще в "Горе от ума" Грибоедова: "Что скажет княгиня"?24 февраля 2022 года политическое руководство нашей страны устами президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина сказало: а пошла она на хер, старая дура, эта ваша княгиня.После этого бессмысленно к нам обращаться с резолюциями, с призывами. И т.д. Потому что я не знаю, кому как, за всех не скажу, но эпопею Дмитриева я освещал все судебные заседания, и он мне надоел так, как будто я его знал всю жизнь. Учитывая, что мне пришлось все эти фейки разоблачать, потому что РВИО поехало с экспедицией по местам этих расстрелов, стали поднимать документы. Слушайте, это сумасшедший дом был.А господина Яшина я наблюдал и разбирал, начиная года с 2008, наверное, а знал-то я о нем раньше. Вы понимаете, что они настолько всем уже осточертели, что разговор об этом можно в принципе не заводить.Это как сегодняшняя история с похоронами почившего бьюти-блогера. Я ехал, когда в пробке встаешь, открываешь телеграм, смотришь эти видео, и думаешь – ну что же вы за скоты! Человек умер, вы же себя позиционируете русскими людьми, "прекрасная Россия будущего", бубу-ляля. Но в России другая традиция похорон, вы что вообще с ним сделали? Это же абсолютно постыдное действо.И то же самое со всеми прочими. Там на этих людях клейма ставить негде. Ну хорошо, потребовал Европейский парламент, Россия даже не стала жест одним пальцем показывать. Ну потребовали и потребовали – свободны. Дальше чего?Ну что, Европейский парламент, он может еще санкции какие-нибудь ввести, но я не знаю, кого сейчас уже какими-то санкциями можно изумить. У меня ощущение, что среди моих знакомых, только какие-то женщины не под санкциями, а все остальные, с кем я ежедневно общаюсь, они все, в той или иной степени уже в каких-то списках. Но это же абсурд.– Давайте вернемся к глобальному, отдельно пройдемся по Армении. Армения на этой неделе блещет. Спикер армянского парламента заявил, что Армению пытаются принудить к вступление в союзное государство России и Белоруссии. Не знаю, зачем, но тем не менее. А также сообщил, что страна готова стать кандидатом на членство в ЕС.Армения заявила о заморозке отношений с ОДКБ. Мы почему-то продолжаем считать страну полноправным членом объединения, но как-то с дружескими действиями швах.Мы все знаем, чем заканчиваются подобные крены в сторону Запада, и здесь еще одна новость о том, что армянская служба внешней разведки заключила со службой внешнеполитической и военной разведки Франции соглашение о взаимном обмене разведданными по четырем странам, в которые входим и мы. Это поразило, наверное, больше всего.Как скоро попытаются убрать нашу военную базу в Гюмри, и чем может этот разворот обернуться для Армении, для ситуации в регионе, для Карабаха, ну и в целом для спокойствия на этом направлении?– Я думаю, что это все закончится утилизацией государства как такового – его просто не будет. Нация, наверное, будет полностью разделенной после этого всего, но она и так разделенная, потому что вроде Алексей Анатольевич Мартынов однажды в порыве нашедшего на него вдохновения решил посчитать, и выяснилось, что за пределами Армении находится гораздо больше этнических армян, нежели там проживает.Народ останется, а государства, видимо, не будет. Потому что человек, я имею в виду ничтожество Пашиняна – берет и демонстративно уничтожает все основы государственности.Что такое русская военная база в Гюмри? Она один из гарантов безопасности. Представьте, что надо иметь в голове, пусть даже такое ничтожество как Пашинян. С одной стороны орешь, что Азербайджан хочет начать против тебя войну. Тебе тогда надо наоборот держаться за ОДКБ, потому что в уставе ОДКБ обозначено, что в случае, если на территорию страны-участницы кто-то нападают – остальные оказывают поддержку.Ты вместо этого говоришь: а нет, мы заморозим участие в ОДКБ, и еще будем добиваться – вчерашняя новость – чтобы российских пограничников не было в международном аэропорту Еревана.Гарантии безопасности Франции. Слушайте, ну французы уже дали гарантии безопасности Украине, вы читали этот удивительный документ?– А в свое время еще и Янукович.– Про Виктора Федоровича я вообще даже говорить ничего не хочу, потому что эта история абсолютно былинная. Так просто получилось, что по работе я достаточно часто беседую, в том числе, с жителями Армении. Ты слушаешь их и думаешь, а чем это все отличается от того, что произошло на Украине? Это два сапога пара.Единственное, эти пока еще азартно не начали скакать и валить памятники, но тоже думаю, что произойдет. Мне сегодня рассказал Мика Бадалян – у них оказывается, там была какая-то акция против католикоса. Католикос у них как патриарх у нас.Вам это не напоминает тех, кто прыгали вокруг? И до сих пор, кстати, прыгают – каждый день возбуждаются уголовные дела – вокруг блаженнейшего митрополита Онуфрия. А эти хотели прыгать по территории резиденции католикоса.Чем одно отличается от другого? Тем, что одни более буйные сейчас – так там, извините, тоже есть свои. У них на хуторе Фарион, которая борется со всем русским, а у этих есть человек по фамилии Гаспарян (мне очень неудобно, но правда), это не мой родственник, боже упаси! К сожалению, у меня есть там такой ублюдок-однофамилец. Именно этот выродок организовывал акции вокруг российского посольства.Ты видел, наверное, как они прыгали с плакатами, трясли украинскими флагами, "слава героям", вот это все. Там все точно такое же. Я ж почему и говорю – кастрюлизм это понятие интернациональное. Идиотом может быть любой, это зависит только от твоего желания.Мой прогноз по Армении, что ее в результате просто не станет. Какие-то земли отойдут в Азербайджан, ну и на этом все завершится.- Недавно Маргарита Симонян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого Бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Названы имена, время разговора этих военных, опубликованы выдержки из него. Ситуацию активно комментируют у нас. Но опять же, шум поднимается огромный, какие последствия может иметь публикация подобной информации для Германии? Утрутся, плюнут, скажут "ну и что"?– Да никаких! А какие последствия? Тогда будем последовательными и будем разрывать дипломатические отношения, потому что эти разговоры – это факт вовлеченности в боевые действия против России. Этого же не будет, насколько я понимаю, я не видел еще таких заявлений. Вы не знали о том, что немцы участвуют в войне на стороне Украины? Правда? Вы не знали о том, что они "Леопанзеры" поставляют, и многое что другое? Мы друг друга пытаемся обмануть? Что такого произошло?Кстати, по поводу этой аудиозаписи. Я поражаюсь вообще, значит, все стали писать: вот, это отсылка к эпохе Третьего Рейха. Послушайте! С 1956 года они так и называются – "Люфтваффе". Они о себе говорят, а вовсе не об опыте 1942 или 1943 года.То, что Германия оказалась снова нашим противником, третий раз за сто лет – да, это факт. Удивляться этому не приходится. Какие выводы из этого делать? Не знаю – это должно решать политическое руководство страны.Если мое мнение спрашиваешь – я бы разорвал отношения. Да их и так нет, не понимаю, зачем они нужны, вот сейчас, в данный момент, они что будут делать, эти дипломатические отношения?Дипломатических контактов нет, политических контактов нет, русофобия процветает. Послушайте заявления членов правительства. Для чего в данный момент нужны эти отношения?Мне могут сказать – "там очень много граждан России исторически проживает", ну и дальше что вы с этим будете делать? Мне просто интересно!Ну хорошо, они там проживают, от этого что меняется? Попытка оказывать им дипломатическую помощь? Ну они тут же попадают в разряд агентов Путина. Вы к этому хотите присоседиться?Это не только по отношению к Германии, я бы со многими странами временно прервал бы отношения, отозвал бы посла для консультации. В конце концов, слушайте, у нас с Грузией на протяжении нескольких лет вообще ничего подобного не было. Присутствие наших дипломатов в странах, которые против нас воюют – для меня это "такое себе".– Приднестровье обратилось за помощью к России. Пока что экономической, но как далеко все может зайти, и как удержать ситуацию в регионе? – Санду это а ля Зеленский, человека толкают открыть второй фронт.– Причем не только против Приднестровья, еще и против Гагаузии.– Гагаузия там всегда была – это такой "молдавский Крым". Санду пока сопротивляется, пока она пытается экономическими какими-то вопросами как-то вынудить Приднестровье к каким-то непопулярным шагам.Я так подозреваю, что без бойни там не обойдется. Не надо считать мой прогноз алармистским, просто вы понимаете, что руководит всей делюгой господин Мур, глава британской МI-6. Именно господин Мур разморозил тот самый пресловутый Карабахский конфликт.Давайте из этого исходить. Я понимаю, всем хочется помечтать о чем-то хорошем, возвышенном и прекрасном. Ради бога – мечтайте. Просто бритиши пока все не замесят по периметру – не успокоятся.Тем более, что госпожа Санду сама туда летит с распростертыми объятьями, у нее же там евроинтеграция и т.д. Поэтому здесь надо готовиться к тяжелому сценарию.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, россия, украина