https://ukraina.ru/20240302/1053667983.html

Немецкие журналисты не сомневаются в подлинности аудиозаписи разговора офицеров ФРГ

Немецкие журналисты не сомневаются в подлинности аудиозаписи разговора офицеров ФРГ - 02.03.2024 Украина.ру

Немецкие журналисты не сомневаются в подлинности аудиозаписи разговора офицеров ФРГ

Аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, не может быть подделкой. Такого мнения придерживаются журналисты издания Berliner Zeitung

2024-03-02T15:08

2024-03-02T15:08

2024-03-02T15:09

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Кроме того, журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу. Berliner Zeitung напоминает, что 1 марта, когда была опубликована аудиодорожка, в ФРГ упорно молчали в ответ на запросы о слитом разговоре офицеров бундесвера. Немецкие корреспонденты буквально завалили в тот день МИД, бундесвер, министерство обороны запросами, но ответа так и не получили. Потом от газеты Berliner Zeitung отмахнулись словом "позднее", а спустя почти сутки ничего так и не произошло."Единственное заявление, которое мы получили, было сделано Севим Дагделен, депутатом Бундестага и членом группы Вагенкнехт", – уточняют журналисты. В этом ответе депутат от критикующей поставки оружия Украине партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость") призвала избегать скрытности в вопросе опубликованной записи. Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.

https://ukraina.ru/20240302/1053665221.html

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новости, германия, фрг, украина, аудиозапись, крымский мост, всу, сво, спецоперация