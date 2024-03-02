Немецкие журналисты не сомневаются в подлинности аудиозаписи разговора офицеров ФРГ
15:08 02.03.2024 (обновлено: 15:09 02.03.2024)
Аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, не может быть подделкой. Такого мнения придерживаются журналисты издания Berliner Zeitung
"Материал был загружен (...) через несколько минут уже было ясно: это не был ни фейк, ни искусственный интеллект. Это почти сорокаминутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности", – отмечает источник.
Кроме того, журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
Berliner Zeitung напоминает, что 1 марта, когда была опубликована аудиодорожка, в ФРГ упорно молчали в ответ на запросы о слитом разговоре офицеров бундесвера.
"Есть события, где политическая интерпретация появляется почти одновременно с событием, иногда даже раньше. А бывают события, которые, казалось бы, должны иметь эффект разорвавшейся бомбы, но потом часами ничего не происходит", – пишет СМИ.
Немецкие корреспонденты буквально завалили в тот день МИД, бундесвер, министерство обороны запросами, но ответа так и не получили. Потом от газеты Berliner Zeitung отмахнулись словом "позднее", а спустя почти сутки ничего так и не произошло.
"Единственное заявление, которое мы получили, было сделано Севим Дагделен, депутатом Бундестага и членом группы Вагенкнехт", – уточняют журналисты.
В этом ответе депутат от критикующей поставки оружия Украине партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость") призвала избегать скрытности в вопросе опубликованной записи.
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.
МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
12:47В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel