В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту
18:41 01.03.2024 (обновлено: 23:11 01.03.2024)
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В МИД России потребовали объяснений
"Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост", – написала Симоньян в своём телеграм-канале.
Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что аудиозапись находится в распоряжении Маргариты Симоньян стало известно утром 1 марта. Главред обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, главе немецкого внешнеполитического ведомства и лично к канцлеру Олафу Шольцу с требованием прокомментировать запись.
В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.