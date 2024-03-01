https://ukraina.ru/20240301/1053657081.html

В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту

В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту - 01.03.2024 Украина.ру

В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту

Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В МИД России потребовали объяснений

2024-03-01T18:41

2024-03-01T18:41

2024-03-01T23:11

новости

маргарита симоньян

бундесвер

германия

фрг

иностранные наемники

сво

всу

крымский мост

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041840_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_7c9898a2e559df63d89098b7508d21ba.jpg

Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.О том, что аудиозапись находится в распоряжении Маргариты Симоньян стало известно утром 1 марта. Главред обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, главе немецкого внешнеполитического ведомства и лично к канцлеру Олафу Шольцу с требованием прокомментировать запись. В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.

https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

германия

фрг

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, маргарита симоньян, бундесвер, германия, фрг, иностранные наемники, сво, всу, крымский мост, обстрелы