В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту - 01.03.2024 Украина.ру
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В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту
В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту - 01.03.2024 Украина.ру
В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В МИД России потребовали объяснений
2024-03-01T18:41
2024-03-01T23:11
новости
маргарита симоньян
бундесвер
германия
фрг
иностранные наемники
сво
всу
крымский мост
обстрелы
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Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.О том, что аудиозапись находится в распоряжении Маргариты Симоньян стало известно утром 1 марта. Главред обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, главе немецкого внешнеполитического ведомства и лично к канцлеру Олафу Шольцу с требованием прокомментировать запись. В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.
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новости, маргарита симоньян, бундесвер, германия, фрг, иностранные наемники, сво, всу, крымский мост, обстрелы
Новости, Маргарита Симоньян, Бундесвер, Германия, ФРГ, иностранные наемники, СВО, ВСУ, Крымский мост, обстрелы

В сеть попала полная аудиозапись разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту

18:41 01.03.2024 (обновлено: 23:11 01.03.2024)
 
© RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© RT
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Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В МИД России потребовали объяснений
"Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост", – написала Симоньян в своём телеграм-канале.
Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что аудиозапись находится в распоряжении Маргариты Симоньян стало известно утром 1 марта. Главред обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, главе немецкого внешнеполитического ведомства и лично к канцлеру Олафу Шольцу с требованием прокомментировать запись.
В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 17:56
Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужбПока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, немецкие офицеры разрабатывают план уничтожения Крымского моста и считают, сколько ракет на это понадобится
 
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