В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера - 01.03.2024 Украина.ру
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В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера
В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера - 01.03.2024 Украина.ру
В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера
В Германии наконец отреагировали на требования российской стороны прокомментировать аудиозапись разговора об ударе по Крымскому мосту высокопоставленных представителей бундесвера. Министерство обороны Германии расследует сообщения о прослушивании телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе, передаёт издание Т-online
2024-03-01T22:36
2024-03-01T23:00
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германия
бундесвер
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По данным агентства DPA, минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии о "теоретическом использовании ракет Taurus".Ранее МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров Бундесвера объяснений от федерального правительства после попадания в сеть аудиозаписи. В российской Госдуме также изъявили желание спросить бундестаг, почему он молчит о разговоре своих офицеров.Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, фрг, германия, бундесвер, крымский мост, маргарита симоньян, сво
Новости, ФРГ, Германия, Бундесвер, Крымский мост, Маргарита Симоньян, СВО

В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера

22:36 01.03.2024 (обновлено: 23:00 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Берлина
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В Германии наконец отреагировали на требования российской стороны прокомментировать аудиозапись разговора об ударе по Крымскому мосту высокопоставленных представителей бундесвера. Министерство обороны Германии расследует сообщения о прослушивании телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе, передаёт издание Т-online
"Федеральное управление военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", – цитирует СМИ пресс-секретаря ведомства.
По данным агентства DPA, минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии о "теоретическом использовании ракет Taurus".
Ранее МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров Бундесвера объяснений от федерального правительства после попадания в сеть аудиозаписи. В российской Госдуме также изъявили желание спросить бундестаг, почему он молчит о разговоре своих офицеров.
Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 17:56
Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужбПока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, немецкие офицеры разрабатывают план уничтожения Крымского моста и считают, сколько ракет на это понадобится
 
НовостиФРГГерманияБундесверКрымский мостМаргарита СимоньянСВО
 
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