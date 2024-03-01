В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера
22:36 01.03.2024 (обновлено: 23:00 01.03.2024)
В Германии наконец отреагировали на требования российской стороны прокомментировать аудиозапись разговора об ударе по Крымскому мосту высокопоставленных представителей бундесвера. Министерство обороны Германии расследует сообщения о прослушивании телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе, передаёт издание Т-online
"Федеральное управление военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", – цитирует СМИ пресс-секретаря ведомства.
По данным агентства DPA, минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии о "теоретическом использовании ракет Taurus".
Ранее МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров Бундесвера объяснений от федерального правительства после попадания в сеть аудиозаписи. В российской Госдуме также изъявили желание спросить бундестаг, почему он молчит о разговоре своих офицеров.
Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.