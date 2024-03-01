https://ukraina.ru/20240301/1053660751.html

В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера

В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера - 01.03.2024 Украина.ру

В Германии начали проверку по факту перехвата разговора офицеров бундесвера

В Германии наконец отреагировали на требования российской стороны прокомментировать аудиозапись разговора об ударе по Крымскому мосту высокопоставленных представителей бундесвера. Министерство обороны Германии расследует сообщения о прослушивании телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе, передаёт издание Т-online

2024-03-01T22:36

2024-03-01T22:36

2024-03-01T23:00

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По данным агентства DPA, минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии о "теоретическом использовании ракет Taurus".Ранее МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров Бундесвера объяснений от федерального правительства после попадания в сеть аудиозаписи. В российской Госдуме также изъявили желание спросить бундестаг, почему он молчит о разговоре своих офицеров.Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. Известно, что разговор, в котором представители бундесвера говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, состоялся 19 февраля. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.

https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

фрг

германия

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новости, фрг, германия, бундесвер, крымский мост, маргарита симоньян, сво