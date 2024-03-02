https://ukraina.ru/20240302/1053657221.html

Петр Скоробогатый: ВСУ хотят устроить лихой партизанский наскок, но Россия создала им гигантскую проблему

Петр Скоробогатый: ВСУ хотят устроить лихой партизанский наскок, но Россия создала им гигантскую проблему - 02.03.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: ВСУ хотят устроить лихой партизанский наскок, но Россия создала им гигантскую проблему

Министр обороны США Ллойд Остин в Конгрессе заявил, что поражение Украины приведёт к вооруженному столкновению НАТО и России.

2024-03-02T03:57

2024-03-02T03:57

2024-03-02T03:57

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всу

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ллойд остин

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В дальнейшем западным ястребам придется решать, каким образом выходить из украинского конфликта, выстраивая буфер с Россией, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, созрело ли в среде западных военных и западного истеблишмента намерение воевать с Россией после падения киевского режима?- Условно коллективный Запад, политические элиты это или военные, все-таки неоднороден. В начале СВО довольно большое количество представителей условного Запада сомневались в необходимости эскалации ситуации, накачивания Украины оружием и даже высказывались за переговоры с Россией. Потом в рамках атлантической дисциплины их привели к общему знаменателю. И они поставили свои карьеры в зависимость от успеха ВСУ в контексте поддержки НАТО и западного ВПК.Поэтому сейчас, когда ситуация заходит в тупик с точки зрения Запада, потому что надо принимать решение либо о сворачивании поддержки ВСУ, либо о новой эскалации, поставках новых видов вооружения, выделении средств на финансирование Украины. В этой ситуации вновь возникают расхождения на Западе, и та часть, которую мы привыкли называть ястребами намеренно эскалирует риторику, чтобы доказать необходимость ужесточения политики на украинском направлении.Отсюда все эти заявления об отправке воинских контингентов на Украину. Но они очень аккуратные или звучат в условном наклонении, тестируя общественное мнение. В дальнейшем западным ястребам придется решать, каким образом выходить из этого конфликта, выстраивать буфер с Россией. И каким образом контролировать те или иные части Украины. Даже если какая-то часть Украины останется под контролем Киева, то это будет опасная территория не только для России, но и для Запада, потому что это будет территория бедная, накачанная оружием, с депрессивным населением, с большим количеством военнослужащих ВСУ, которые будут разочарованы в поддержке Запада. Все это требует решений от западных элит и сейчас они тестируют эти решения и пытаются понять, что им дальше делать.Для западных военных, а они в отличие от политиков придерживаются другой линии поведения на эскалацию конфликта, поражение Украины и любой контекст мирных переговоров, которые будут учитывать позицию России, будут означать поражение Атлантического альянса. Это вызовет очень большой резонанс в контексте глобального позиционирования западного мира в контексте его претензий на роль глобального полицейского, на вопрос демонстрации своей силы в отношении Китая. Здесь есть ряд очень серьезных вызовов, на которые западные ястребы отвечают путем эскалации.Российская сторона постоянно говорит о том, что риски такой эскалации не могут не повлечь реакцию России. СВО на Украине началась не только из-за защиты русскоязычного населения, но и из-за опасений того, что Украина станет плацдармом Запада, который будет угрожать безопасности России. Если на территорию Украины будут заходить западные контингенты, это будет нарушением системы безопасности, на которую реагировала Россия.- 28 февраля у Тендровской косы при попытке высадки была ликвидирована крупная десантная группа из состава ССО ВСУ. Возможно ли, что ВСУ будут пытаться создать плацдарм по образцу того, который они долго удерживали в Крынках, чтобы оттянуть наши силы из Донбасса?- Эту легенду про оттягивание сил российской армии для оправдания большого количества диверсионных операций мы слышим уже давно. Эта операция была проведена скромными силами на довольно бесперспективном направлении для ВСУ, учитывая наличие нашей мощной крымской группировки.На фоне серьезных проблем ВСУ на фронте мы все больше будем видеть террористическо-диверсионных операций и в глубине России, и на территориях, которые примыкают к зоне СВО. Эти операции создают медийный фон условного доминирования украинских военных. Здесь можно вспомнить и попытки высадки в Крыму, и партизанские действия в Белгородской области. Но самым крупным кейсом таких действий остаются Крынки.То есть если мы хотим оценить эффективность подобных операций, давайте держать в голове Крынки. Это была одна из самых позорных и бесчеловечных операций ВСУ, которая не имела никаких перспектив с самого начала и высосала огромное количество сил и средств. Подсчет потерь очень приблизительный, но можно говорить, как минимум, о двух-трех тысячах погибших бойцов украинской армии. Там был похоронено и огромное количество весьма ценной для ВСУ военной техники: артиллерии, САУ и ПВО.Видимо, после наступления под Харьковом осенью 2022 года, которое было, скорее, партизанской вылазкой, лихим наскоком на слабо укрепленные российские позиции. После этого в недрах украинского ГУР (Главного управления разведки - Ред) созрело решение, что они похожими спецоперациями могут изменить линию фронта. Но оборонительные линии российской армии давно уже иного качества. Это бесчеловечные операции с точки зрения жертв среди украинских солдат, причем высокого качества, таких профессионалов у ВСУ не так много. Это позорная часть украинской военной мысли.- Недавние заявления Зеленского о подготовке Украиной нового наступления связаны с надеждой на то, что Западом все-таки будут закуплены снаряды где-то за пределами Евросоюза?- Тут очень простой подсчет. Мы помним, какие объемы вооружений были поставлены ВСУ в начале прошлого года для наступления в районе Запорожья. Более-менее качественно удалось вооружить всего 100 тысяч человек. Нельзя сказать, что мы отбились играючи и легко, было потрачено много жизней, чугуния и снарядов. Но они смогли дойти до линии Суровикина только в нескольких местах и речь шла только о битве за предполье.В этом году речь о таких объемах не идет. И дело не только в снарядах, а и в бронетехнике. Они собирают сейчас БМП разных типов, но у ВСУ есть гигантская проблема с танками. Ни одна из стран Европы не может компенсировать возможности, которыми обладают США по танкам. А США Украине свои танки не проставляют за исключением ограниченной партии "Абрамсов", которые уже горят на фронте.Это очень сильно ограничивает возможности для наступления, чтобы ни говорили о роли танков на поле боя. Танки украинской армии нужны, если учесть полое отсутствие возможности вести войну в воздухе, снарядов и машин разминирования. Скорее всего, командование ВСУ держит в резерве формирующиеся части, придут еще подразделения, которые в этом году обучались за рубежом. Это десятки тысяч человек, неважно хорошо их обучат на Западе или нет, но это свежие части, которые держат в резерве в надежде на то, что удастся подморозить фронт, истощить наступающие части армии России. Но пока западные поставки позволяют компенсировать только убывающие возможности, которыми Украина держит фронт.

https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

https://ukraina.ru/20240301/1053648458.html

https://ukraina.ru/20240228/1053594709.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, фронт, россия, ллойд остин, запад, нато, украина, танки, бмп