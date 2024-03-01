В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру
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В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ
В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру
В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ
В Луганской Народной Республике задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости
2024-03-01T16:59
2024-03-01T16:59
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Так, житель ЛНР собирал сведения о местах расположения российских солдат и техники, принимавших участие в спецоперации. Затем он передавал информацию людям, которые работали в интересах Службы безопасности Украины. Уточняется, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ранее в Крыму бойцы ФСБ задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию украинских спецслужб.
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новости, сво, всу, диверсанты, шпионаж, фсб, лнр, донбасс
Новости, СВО, ВСУ, диверсанты, шпионаж, ФСБ, ЛНР, Донбасс

В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ

16:59 01.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В Луганской Народной Республике задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", – пишет СМИ.
Так, житель ЛНР собирал сведения о местах расположения российских солдат и техники, принимавших участие в спецоперации. Затем он передавал информацию людям, которые работали в интересах Службы безопасности Украины.
Уточняется, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Ранее в Крыму бойцы ФСБ задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию украинских спецслужб.
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 04:20
"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террорПеред своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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