В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
В Луганской Народной Республике задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", – пишет СМИ.
Так, житель ЛНР собирал сведения о местах расположения российских солдат и техники, принимавших участие в спецоперации. Затем он передавал информацию людям, которые работали в интересах Службы безопасности Украины.
Уточняется, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Ранее в Крыму бойцы ФСБ задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию украинских спецслужб.
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