В ЛНР поймали местного жителя, шпионившего в пользу ВСУ

"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор

Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков