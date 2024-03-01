https://ukraina.ru/20240301/1053653090.html

В Крыму задержали украинских диверсантов

В Крыму задержали украинских диверсантов - 01.03.2024 Украина.ру

В Крыму задержали украинских диверсантов

В Крыму задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию украинских спецслужб, сообщили 1 марта в ЦОС ФСБ

2024-03-01T16:33

2024-03-01T16:33

2024-03-01T16:45

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Севастополя, гражданина России 1984 года рождения. Мужчина планировал по указанию украинских спецслужб совершить террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым. Также задержанный оказывал пособническую помощь диверсионной группе ГУР МОУ, которая в мае прошлого года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. Российское ведомство опубликовало видео задержания диверсанта. У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства, уточнили в ФСБ РФ.В телефоне задержанного обнаружили переписку, которая подтверждает планы совершить теракт на железнодорожных путях в Симферопольском районе Крыма.Помимо этого, задержали гражданку России и Украины 1986 года рождения. Она готовила теракт в Севастополе в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.Российское ведомство распространило видео признания женщины. Она рассказала, что в июле 2023 года с ней на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном и предложил сотрудничество. Женщина получила от него задание установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, а также узнать его распорядок дня, должность и на каком автомобиле он ездит. Позднее женщине стало известно, что военнослужащего хотят убить с помощью подрыва. А ей передали самодельное взрывное устройство для осуществления плана. Украинский куратор даже направил женщине видео с инструкцией, как установить взрывное устройство. А после осуществления теракта ей приказали выехать из России. Её задержали при попытке покинуть территорию России.Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт".

https://ukraina.ru/20240227/1053546323.html

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новости, россия, крым, украина, теракт, сбу, фсб, взрыв