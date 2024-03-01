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"Законно ли переходить Рубикон": в США и ЕС спорят о краже российских активов
"Законно ли переходить Рубикон": в США и ЕС спорят о краже российских активов - 01.03.2024 Украина.ру
"Законно ли переходить Рубикон": в США и ЕС спорят о краже российских активов
В Евросоюзе боятся конфисковывать российские активы, так как это создаст прецедент, сообщили журналисты Bloomberg
2024-03-01T12:23
2024-03-01T12:23
2024-03-01T12:33
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В США и Евросоюзе заявляют, что они "полны решимости" использовать замороженные российские активы в пользу Украины. "Но они расходятся во мнениях относительно того, законно ли переходить Рубикон путем полной конфискации активов", - пишет Bloomberg.Германия, Франция, а также Европейский центральный банк выразили наибольшую осторожность. Согласно источникам Bloomberg, они обеспокоены ответными мерами России, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным штрафам.Министр финансов Франции Брюно Лё Мэр после встречи министров финансов "Группы семи" в Сан-Паулу заявил, что "сейчас нет правовых оснований для ареста российских активов", и призвал больше работать.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.Глава Euroclear Лив Мостри предостерегла G7 от использования российских активов. По её мнению, это может подорвать курс евро.
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новости, россия, замороженные активы, активы, сша, ес, конфискация, украина, g7
Новости, Россия, замороженные активы, активы, США, ЕС, конфискация, Украина, G7
"Законно ли переходить Рубикон": в США и ЕС спорят о краже российских активов
12:23 01.03.2024 (обновлено: 12:33 01.03.2024)
В Евросоюзе боятся конфисковывать российские активы, так как это создаст прецедент, сообщили журналисты Bloomberg
В США и Евросоюзе заявляют, что они "полны решимости" использовать замороженные российские активы в пользу Украины. "Но они расходятся во мнениях относительно того, законно ли переходить Рубикон путем полной конфискации активов", - пишет
Bloomberg.
Германия, Франция, а также Европейский центральный банк выразили наибольшую осторожность. Согласно источникам Bloomberg, они обеспокоены ответными мерами России, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.
Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным штрафам.
Министр финансов Франции Брюно Лё Мэр после встречи министров финансов "Группы семи" в Сан-Паулу заявил, что "сейчас нет правовых оснований для ареста российских активов", и призвал больше работать.
С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
Глава Euroclear Лив Мостри предостерегла
G7 от использования российских активов. По её мнению, это может подорвать курс евро.