https://ukraina.ru/20240216/1053335136.html

"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов

"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов - 16.02.2024 Украина.ру

"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов

Использование замороженных активов Центробанка РФ в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подорвать курс евро, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times

2024-02-16T12:52

2024-02-16T12:52

2024-02-16T12:52

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Euroclear владеет около 191 миллиардами евро, принадлежащими российскому центральному банку.Она добавила, что не понимает, как Центробанк РФ мог "просто смириться с тем, что его арестовали и что обязательства Euroclear перед ним прекратили свое существование".По её словам, "разумное и рациональное" возобладает. "Когда мы подходим к логике захвата активов. . . тогда вы увидите, что доверие к системе Euroclear, доверие к европейским рынкам капитала, доверие к евро как валюте существенно пострадали", добавила Монстри.За конфискацию российских активов для Украины выступают США, но Германия, Франция и Италия – против. Этот шаг может подорвать евро, предполагая, что активы, хранящиеся в евро, могут быть небезопасными, пишет FT.Глава депозитария при этом полагает, что банк согласился бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".По словам Мостри, Euroclear уже столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов, и число дел, вероятно, будет расти. Компания уже проиграла несколько дел, и хотя она подала апелляции, маловероятно, что результат изменится, поскольку Россия считает западные санкции незаконными, сказала она.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.

https://ukraina.ru/20240208/1053162996.html

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