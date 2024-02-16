https://ukraina.ru/20240216/1053335136.html
"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов
"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов - 16.02.2024 Украина.ру
"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов
Использование замороженных активов Центробанка РФ в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подорвать курс евро, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times
2024-02-16T12:52
2024-02-16T12:52
2024-02-16T12:52
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Euroclear владеет около 191 миллиардами евро, принадлежащими российскому центральному банку.Она добавила, что не понимает, как Центробанк РФ мог "просто смириться с тем, что его арестовали и что обязательства Euroclear перед ним прекратили свое существование".По её словам, "разумное и рациональное" возобладает. "Когда мы подходим к логике захвата активов. . . тогда вы увидите, что доверие к системе Euroclear, доверие к европейским рынкам капитала, доверие к евро как валюте существенно пострадали", добавила Монстри.За конфискацию российских активов для Украины выступают США, но Германия, Франция и Италия – против. Этот шаг может подорвать евро, предполагая, что активы, хранящиеся в евро, могут быть небезопасными, пишет FT.Глава депозитария при этом полагает, что банк согласился бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".По словам Мостри, Euroclear уже столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов, и число дел, вероятно, будет расти. Компания уже проиграла несколько дел, и хотя она подала апелляции, маловероятно, что результат изменится, поскольку Россия считает западные санкции незаконными, сказала она.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
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новости, россия, бельгия, зарубежье, евросоюз, сша, германия, италия, замороженные активы, активы, украина, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Бельгия, Зарубежье, Евросоюз, США, Германия, Италия, замороженные активы, активы, Украина, санкции, антироссийские санкции
"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов
Использование замороженных активов Центробанка РФ в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подорвать курс евро, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times
Euroclear владеет около 191 миллиардами евро, принадлежащими российскому центральному банку.
"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", — подчеркнула
Монстри.
Она добавила, что не понимает, как Центробанк РФ мог "просто смириться с тем, что его арестовали и что обязательства Euroclear перед ним прекратили свое существование".
По её словам, "разумное и рациональное" возобладает. "Когда мы подходим к логике захвата активов. . . тогда вы увидите, что доверие к системе Euroclear, доверие к европейским рынкам капитала, доверие к евро как валюте существенно пострадали", добавила Монстри.
За конфискацию российских активов для Украины выступают США, но Германия, Франция и Италия – против. Этот шаг может подорвать евро, предполагая, что активы, хранящиеся в евро, могут быть небезопасными, пишет FT.
Глава депозитария при этом полагает, что банк согласился бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".
По словам Мостри, Euroclear уже столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов, и число дел, вероятно, будет расти. Компания уже проиграла несколько дел, и хотя она подала апелляции, маловероятно, что результат изменится, поскольку Россия считает западные санкции незаконными, сказала она.
С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.