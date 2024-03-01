https://ukraina.ru/20240301/1053642969.html

Лишение переселенцев пособий и трепетное ожидание помощи от США. Что ждет Украину в марте

Лишение переселенцев пособий и трепетное ожидание помощи от США. Что ждет Украину в марте - 01.03.2024 Украина.ру

Лишение переселенцев пособий и трепетное ожидание помощи от США. Что ждет Украину в марте

С началом весны на Украине традиционно ожидается паводок. Укргидрометцентр предупреждает, что в период с 1 по 5 марта возможны резкие колебания уровня воды в Днепре. Сообщается, что ненадолго может затопить прибрежные низины

2024-03-01T06:29

2024-03-01T06:29

2024-03-01T12:22

эксклюзив

украина

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В регионах северной и центральной Украины будет действовать первый уровень опасности – "желтый". "Колебания воды возможны из-за сброса воды из Киевского водохранилища", – сообщает Укргидрометцентр. Соответственно, воду будут сбрасывать и ниже по течению.В то же время на юге Украины, в Одесской и Николаевской области, из-за бесснежного февраля в почве наблюдается нехватка влаги, что грозит засухой и неурожаем. В этих регионах аграрии уже начали искусственный полив посевов. Метеорологи также говорят, что в первой половине месяца существенных осадков не предвидится.По требованию западных кредиторов в марте украинское государство продолжит лишать скудных пособий внутренних переселенцев (ВПЛ). Ранее министр социальной политики утверждала, что это якобы необходимо, чтобы они искали себе работу."Странная политика, конечно, лишить ВПЛ выплат, якобы стимулируя их трудоустроиться, но при этом новых рабочих мест не создать. Власть сама стимулирует увеличение потока беженцев с Украины в другие страны", – комментирует решение украинский телеграм-канал "ЗеРада".Очевидно, что на пособии в 2000 гривен (5000 р.) людей, лишившихся жилья, держала отнюдь не лень, так как прожить на эти деньги нереально. Кабмин Украины не очень-то хотел сокращать выплаты переселенцам, так как из скудных 2000 гривен те еще и платили налоговые отчисления в бюджет, но размер пособий для украинцев определяет не Кабмин, а западные кредиторы.Лишат выплат большую часть переселенцев. Получать выплаты от государства продолжат лишь самые уязвимые категории: пенсионеры, люди с инвалидностью, женщины с детьми, а также люди, проживающие на прифронтовых территориях. Сейчас на Украине примерно 4,9 млн ВПЛ. Из них только 2,5 млн ежемесячно получали выплаты (половина и до этого не могла их оформить). Теперь же останутся лишь 1,5 млн чел.В прошлом году власти с помпой обещали в марте проиндексировать пенсии. Однако при сокращении помощи западных партнеров повысят их только на 8% вместо обещанных 13%. В среднем это будет повышение на сумму от 100 до 320 грн. (на 250–600 р.). На Украине сейчас свыше 10 млн пенсионеров (9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев"), что примерно равно 40% оставшегося населения.Международный женский день (8 Марта) на Украине пока остается государственным праздником в соответствии с Кодексом законов о труде (КЗоТ). В парламенте в прошлом году рассматривали возможность отмены ряда праздников, включая 8 Марта, как "пережитка советских времен", но соответствующий законопроект все еще "прорабатывается в комитетах". Однако на практике все праздники на Украине во время действия военного положения являются рабочими днями.С 1 марта Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне. Для украинцев это означает, что им будет можно легально пребывать на территории этих стран всего 90 дней без дополнительных документов.6 марта Верховная рада должна рассмотреть скандальный закон о мобилизации, который в его нынешнем виде (без учета поправок) предполагает ряд репрессивных мер и поражение в правах для уклонистов. Его принятие существенно осложнит жизнь украинским мужчинам, не желающим погибать за Зеленского, а также станет очередным ударом по экономике страны, так как еще больше военнообязанных предпочтут бежать с Украины или скрываться от мобилизации.В последний день марта на Украине должны были бы состояться очередные президентские выборы, но Зеленский продлил своим указом военное положение, фактически отменив их. В конце февраля Комитет по разведке при Офисе президента выпустил заявление о "подготовке Майдана-3", который поставит под сомнение легитимность Зеленского. Кульминация этого плана, якобы подготовленного россиянами, должна произойти в марте-мае 2024 года. Следовательно, с марта следует ожидать особого рвения украинских спецслужб по поиску несогласных с узурпацией власти или просто случайных людей, дела против которых помогут выслужиться сотрудникам СБУ."Запущенный антикриз с обвинениями Кремля в подготовке Майдана-3 – это откровенно топорная ложь функционеров из Офиса Президента. Майдан-3 организует только западная клиентела и данный месседж, запущенный ОП, – это попытка заклеймить сразу все протесты, чтобы легче их разгонять", – пишет украинский телеграм-канал "Легитимный".В марте, как писала недавно New York Times, ракеты ПВО у ВСУ могут закончиться без новых американских поставок. Это значит, что меньше будет прилетов украинского ПВО по жилой застройке, где ее обычно скрывают. Однако заявления американского издания может быть лишь блефом с целью оказать давление на американских конгрессменов.Украинский финансовый эксперт Наталья Бойко утверждает, что в марте усилится давление на украинскую гривну и следует ожидать ее дальнейшей девальвации. Этому будут способствовать, по ее мнению, возможные задержки финансовой помощи США, сезонный рост спроса на валюту, снижение привлекательности гривневых вкладов. Если финансовая помощь от США до второй половины марта так и не будет одобрена, конец следующего месяца может быть для гривны особенно сложным, считает Наталья Бойко.С 15 по 17 марта должны состояться президентские выборы в РФ, которые уже начались на бывших украинских территориях. Учитывая страсть Зеленского и его западных кураторов к пиару и медийным победам, к этой дате следует ожидать каких-нибудь громких терактов или попыток бросить оставшиеся силы, чтобы отбить развалины какого-нибудь села.

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https://ukraina.ru/20240301/1053642730.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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