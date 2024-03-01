https://ukraina.ru/20240301/1053641262.html

Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО

Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО - 01.03.2024 Украина.ру

Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО

Каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"

2024-03-01T05:20

2024-03-01T05:20

2024-03-01T05:20

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В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам, рассказал военный.Каждый раз под каждую задачу проводится планирование. То есть каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику, добавил он.После выполнения боевой задачи выходим на так называемый отдых, проводим разбор ошибок, выясняем, кто и что делал не так, чтобы исключить это в ходе выполнения следующей боевой задачи. Проводится глубокий анализ действий, чтобы в следующий раз отработать еще лучше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053619356.html

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новости, вс рф, штурм, командование, сво, штурмовик, армия, спецоперация, россия, украина, операция