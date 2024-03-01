Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам, рассказал военный.
Каждый раз под каждую задачу проводится планирование. То есть каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику, добавил он.
"Командиры, начальники всех уровней садятся, изучают карту района боевых действий и определяются: какими силами, какими средствами будет выполняться эта задача. Где будут выставлены огневые средства, которые будут прикрывать личный состав и так далее", - отметил Кучер.
После выполнения боевой задачи выходим на так называемый отдых, проводим разбор ошибок, выясняем, кто и что делал не так, чтобы исключить это в ходе выполнения следующей боевой задачи. Проводится глубокий анализ действий, чтобы в следующий раз отработать еще лучше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:25Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонкуРоссия не даст Западу втянуть себя в гонку вооружений, как это было с СССР в 80-х годах прошлого века, об этом в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин