Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО - 01.03.2024 Украина.ру
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Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО - 01.03.2024 Украина.ру
Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
Каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
2024-03-01T05:20
2024-03-01T05:20
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В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам, рассказал военный.Каждый раз под каждую задачу проводится планирование. То есть каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику, добавил он.После выполнения боевой задачи выходим на так называемый отдых, проводим разбор ошибок, выясняем, кто и что делал не так, чтобы исключить это в ходе выполнения следующей боевой задачи. Проводится глубокий анализ действий, чтобы в следующий раз отработать еще лучше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, штурм, командование, сво, штурмовик, армия, спецоперация, россия, украина, операция
Новости, ВС РФ, штурм, командование, СВО, штурмовик, Армия, Спецоперация, Россия, Украина, операция

Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО

05:20 01.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам, рассказал военный.
Каждый раз под каждую задачу проводится планирование. То есть каждое задание штурмовиков - во многом уникально. Мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз командиры подбирают конкретную тактику, добавил он.
"Командиры, начальники всех уровней садятся, изучают карту района боевых действий и определяются: какими силами, какими средствами будет выполняться эта задача. Где будут выставлены огневые средства, которые будут прикрывать личный состав и так далее", - отметил Кучер.
После выполнения боевой задачи выходим на так называемый отдых, проводим разбор ошибок, выясняем, кто и что делал не так, чтобы исключить это в ходе выполнения следующей боевой задачи. Проводится глубокий анализ действий, чтобы в следующий раз отработать еще лучше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
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