https://ukraina.ru/20240301/1053627605.html
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн - 01.03.2024 Украина.ру
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом, он может стать первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-01T04:20
2024-03-01T04:20
2024-03-01T04:20
новости
танки
россия
бронетехника
m1 abrams
вооружение
робот
сво
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/29/1033982904_0:118:2617:1590_1920x0_80_0_0_f415ce55d124c1f123b0b6e393b5406b.jpg
Для украинцев потеря танка "Абрамс" обернулась серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Но оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую с более худшими характеристиками, рассказал обозреватель.Нужно подчеркнуть, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом из-за появления множества дронов различных типов танковые сражения уходят в прошлое, отметил волонтер.На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом именно "Терминатор" станет первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Вполне возможно, что Россия на этом направлении станет пионером, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/29/1033982904_169:0:2448:1709_1920x0_80_0_0_1a87ceb02a7bfdc7ebab9fed70fbdee0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, россия, бронетехника, m1 abrams, вооружение, робот, сво, оружие
Новости, танки, Россия, бронетехника, M1 Abrams, вооружение, робот, СВО, оружие
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом, он может стать первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов