Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн - 01.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240301/1053627605.html
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн - 01.03.2024 Украина.ру
Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом, он может стать первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-01T04:20
2024-03-01T04:20
новости
танки
россия
бронетехника
m1 abrams
вооружение
робот
сво
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/29/1033982904_0:118:2617:1590_1920x0_80_0_0_f415ce55d124c1f123b0b6e393b5406b.jpg
Для украинцев потеря танка "Абрамс" обернулась серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Но оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую с более худшими характеристиками, рассказал обозреватель.Нужно подчеркнуть, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом из-за появления множества дронов различных типов танковые сражения уходят в прошлое, отметил волонтер.На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом именно "Терминатор" станет первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Вполне возможно, что Россия на этом направлении станет пионером, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/29/1033982904_169:0:2448:1709_1920x0_80_0_0_1a87ceb02a7bfdc7ebab9fed70fbdee0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танки, россия, бронетехника, m1 abrams, вооружение, робот, сво, оружие
Новости, танки, Россия, бронетехника, M1 Abrams, вооружение, робот, СВО, оружие

Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн

04:20 01.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРепетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом, он может стать первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Для украинцев потеря танка "Абрамс" обернулась серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Но оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую с более худшими характеристиками, рассказал обозреватель.
Нужно подчеркнуть, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом из-за появления множества дронов различных типов танковые сражения уходят в прошлое, отметил волонтер.
"Кроме того, танки превратятся в роботов, ими тоже будут управлять дистанционно. Кто первый это сделает в товарном виде, тот будет властителем следующих войн", - подчеркнул Живов.
На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом именно "Терминатор" станет первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Вполне возможно, что Россия на этом направлении станет пионером, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 13:36
Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться Мы не будем в ответ на передачу ракет атаковать западную территорию. Но на Западе понимают, что в последнее время на Украине мы наносим точечные и болезненные удары
 
НовоститанкиРоссиябронетехникаM1 AbramsвооружениероботСВОоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния