https://ukraina.ru/20240301/1053627605.html

Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн

Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн - 01.03.2024 Украина.ру

Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн

На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом, он может стать первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-01T04:20

2024-03-01T04:20

2024-03-01T04:20

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робот

сво

оружие

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Для украинцев потеря танка "Абрамс" обернулась серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Но оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую с более худшими характеристиками, рассказал обозреватель.Нужно подчеркнуть, что советские танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, при всех нюансах, - это лучшие в мире боевые машины. Но в целом из-за появления множества дронов различных типов танковые сражения уходят в прошлое, отметил волонтер.На российском Уралвагонзаводе уже два года ведутся работы по превращению БМПТ "Терминатор" в полноценную роботизированную машину. Таким образом именно "Терминатор" станет первым в истории тяжёлым ударным танком-роботом. Вполне возможно, что Россия на этом направлении станет пионером, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html

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новости, танки, россия, бронетехника, m1 abrams, вооружение, робот, сво, оружие