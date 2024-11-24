“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта
Военные могут “заскочить” на позицию и всех перебить, но закрепиться им будет тяжело, потому что в таком случае нужно обеспечить ротацию, вывоз раненых и подвоз боекомплекта
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“Когда я работал со штурмовиками в Марьинке, я сам видел, как парень с ранением в ногу лежал в блиндаже целый месяц. Ему с дронов сбрасывали батарейки для рации, пауэрбэнки и антибиотики, чтобы делать укол в ногу. Я лично прикреплял к ним палку киевской колбасы, потому что ему хотелось чего-то вкусненького кроме шоколадок. Вывезти его было невозможно. Вывозить на броне — потерять броню вместе с экипажем. А если выносить на руках, то пришлось бы идти пять километров. Для этого надо около десяти человек. Вот он сидел и ждал, пока мы продвинемся, чтобы его спокойно эвакуировать”, — поделился опытом Стешин.
Таковы реалии фронта, резюмировал корреспондент.
19 ноября, 10:56Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФРоссийские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
Подробнее об этом — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
Полный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода