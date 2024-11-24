https://ukraina.ru/20241124/1059112316.html

“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта

“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта - 24.11.2024 Украина.ру

“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта

Военные могут “заскочить” на позицию и всех перебить, но закрепиться им будет тяжело, потому что в таком случае нужно обеспечить ротацию, вывоз раненых и подвоз боекомплекта

2024-11-24T11:22

2024-11-24T11:22

2024-11-24T11:22

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Таковы реалии фронта, резюмировал корреспондент.Пару дней назад аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.Подробнее об этом — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговораПолный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода

https://ukraina.ru/20241119/1059025438.html

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дзержинск (торецк)

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новости, россия, дзержинск (торецк), марьинка, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, продвижение, детали