“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта - 24.11.2024 Украина.ру
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“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта
“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта - 24.11.2024 Украина.ру
“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта
Военные могут “заскочить” на позицию и всех перебить, но закрепиться им будет тяжело, потому что в таком случае нужно обеспечить ротацию, вывоз раненых и подвоз боекомплекта
2024-11-24T11:22
2024-11-24T11:22
новости
россия
дзержинск (торецк)
марьинка
вооруженные силы украины
вс рф
дроны
продвижение
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Таковы реалии фронта, резюмировал корреспондент.Пару дней назад аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.Подробнее об этом — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговораПолный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
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россия
дзержинск (торецк)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дзержинск (торецк), марьинка, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, продвижение, детали
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Марьинка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, продвижение, детали

“Сбрасывали с дрона пауэрбэнки, антибиотики и киевкую колбасу”: военкор рассказал про реалии фронта

11:22 24.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военные могут “заскочить” на позицию и всех перебить, но закрепиться им будет тяжело, потому что в таком случае нужно обеспечить ротацию, вывоз раненых и подвоз боекомплекта
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“Когда я работал со штурмовиками в Марьинке, я сам видел, как парень с ранением в ногу лежал в блиндаже целый месяц. Ему с дронов сбрасывали батарейки для рации, пауэрбэнки и антибиотики, чтобы делать укол в ногу. Я лично прикреплял к ним палку киевской колбасы, потому что ему хотелось чего-то вкусненького кроме шоколадок. Вывезти его было невозможно. Вывозить на броне — потерять броню вместе с экипажем. А если выносить на руках, то пришлось бы идти пять километров. Для этого надо около десяти человек. Вот он сидел и ждал, пока мы продвинемся, чтобы его спокойно эвакуировать”, — поделился опытом Стешин.
Таковы реалии фронта, резюмировал корреспондент.
Пару дней назад аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) опубликовал информацию о том, что российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра.
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Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФРоссийские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
Подробнее об этом — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
Полный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)МарьинкаВооруженные силы УкраиныВС РФдроныпродвижениедетали
 
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