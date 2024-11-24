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Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим

Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим - 24.11.2024 Украина.ру

Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим

Поражение российским ракетным комплексом "Орешник" цели на Украине было впечатляющим предупреждением о перспективах развития конфликта в нынешнем русле. Об этом RT заявил режиссёр Эмир Кустурица.

2024-11-24T11:23

2024-11-24T11:23

2024-11-24T11:23

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"Вот только что мы видели впечатляющий запуск ракет как предупреждение Западу о том, что может случиться, если всё продолжит развиваться в том же русле, что и в последние годы", — сказал Кустурица.По его мнению, Россия эффектно ответила на ракетные удары по своей территории с Украины американскими ракетами."Ответ был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", - констатировал Кустурица, оценивая применение российских гиперзвуковых баллистических ракет в ответ на удары по Брянской области.Он также отметил, что администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена ощущает свой проигрыш в нынешнем конфликте и занимается такими провокациями, как нанесение ракетных ударов вглубь России.Российский ракетный удар гиперзвуковой ракетой комплекса "Орешник" был нанесён 21 ноября по промышленному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске(Днепр). Созданное в Украинской ССР предприятие специализировалось на выпуске продукции для ракетных войск Советского Союза. Украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.СБУ предприняла экстренные меры для сокрытия масштабов поражения "Южмаша", а советник офиса украинского президента Михаил Подоляк попытался отрицать сам факт наличия у России "Орешника". За это он был в очередной раз высмеян в украинских пабликах и официальным представителем МИД РФ.Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"Также на эту тему: Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России Мнение: Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица

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