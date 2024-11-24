Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим - 24.11.2024 Украина.ру
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Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим
Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим - 24.11.2024 Украина.ру
Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим
Поражение российским ракетным комплексом "Орешник" цели на Украине было впечатляющим предупреждением о перспективах развития конфликта в нынешнем русле. Об этом RT заявил режиссёр Эмир Кустурица.
2024-11-24T11:23
2024-11-24T11:23
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"Вот только что мы видели впечатляющий запуск ракет как предупреждение Западу о том, что может случиться, если всё продолжит развиваться в том же русле, что и в последние годы", — сказал Кустурица.По его мнению, Россия эффектно ответила на ракетные удары по своей территории с Украины американскими ракетами."Ответ был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", - констатировал Кустурица, оценивая применение российских гиперзвуковых баллистических ракет в ответ на удары по Брянской области.Он также отметил, что администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена ощущает свой проигрыш в нынешнем конфликте и занимается такими провокациями, как нанесение ракетных ударов вглубь России.Российский ракетный удар гиперзвуковой ракетой комплекса "Орешник" был нанесён 21 ноября по промышленному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске(Днепр). Созданное в Украинской ССР предприятие специализировалось на выпуске продукции для ракетных войск Советского Союза. Украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.СБУ предприняла экстренные меры для сокрытия масштабов поражения "Южмаша", а советник офиса украинского президента Михаил Подоляк попытался отрицать сам факт наличия у России "Орешника". За это он был в очередной раз высмеян в украинских пабликах и официальным представителем МИД РФ.Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"Также на эту тему: Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России Мнение: Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица
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Новости, Россия, Украина, Запад, Эмир Кустурица, Владимир Путин, Джо Байден, Южмаш, RT, СБУ, "Орешник", ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, СВО

Кустурица: российский ответ "Орешником" был зрелищным, масштабным и впечатляющим

11:23 24.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Поражение российским ракетным комплексом "Орешник" цели на Украине было впечатляющим предупреждением о перспективах развития конфликта в нынешнем русле. Об этом RT заявил режиссёр Эмир Кустурица.
"Вот только что мы видели впечатляющий запуск ракет как предупреждение Западу о том, что может случиться, если всё продолжит развиваться в том же русле, что и в последние годы", — сказал Кустурица.
По его мнению, Россия эффектно ответила на ракетные удары по своей территории с Украины американскими ракетами.
"Ответ был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", - констатировал Кустурица, оценивая применение российских гиперзвуковых баллистических ракет в ответ на удары по Брянской области.
Он также отметил, что администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена ощущает свой проигрыш в нынешнем конфликте и занимается такими провокациями, как нанесение ракетных ударов вглубь России.
Российский ракетный удар гиперзвуковой ракетой комплекса "Орешник" был нанесён 21 ноября по промышленному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске(Днепр). Созданное в Украинской ССР предприятие специализировалось на выпуске продукции для ракетных войск Советского Союза. Украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.
СБУ предприняла экстренные меры для сокрытия масштабов поражения "Южмаша", а советник офиса украинского президента Михаил Подоляк попытался отрицать сам факт наличия у России "Орешника". За это он был в очередной раз высмеян в украинских пабликах и официальным представителем МИД РФ.
Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"
Также на эту тему: Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
Мнение: Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица
 
НовостиРоссияУкраинаЗападЭмир КустурицаВладимир ПутинДжо БайденЮжмашRTСБУ"Орешник"ракеты средней и меньшей дальностиракетный ударСВО
 
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