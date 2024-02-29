https://ukraina.ru/20240229/1053607206.html

Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракеты

Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракеты - 29.02.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракеты

Страны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Владимира Путина

2024-02-29T06:15

2024-02-29T06:15

2024-02-29T10:31

интервью

нато

россия

запад

калининград

эммануэль макрон

владимир путин

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белоруссия

украина

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До чего может доиграться Запад, в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.— Владимир Константинович, премьер-министр Франции вслед за заявлением президента Макрона не исключил отправку войск на Украину. Он добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на международном саммите обсуждалась отправка войск НАТО. Почему эти страны делают такие заявления? И почему именно сейчас?— Есть глубинные причины, а есть исторические. Сразу в памяти всплывают забытые уроки. На Западе складывается ошибочное впечатление, что они смогут подобными заявлениями остановить Россию или испугать ее.Я думаю, Макрон не самый талантливый руководитель. Он и до спецоперации (СВО) приезжал в Москву, пытался встретиться и договориться с Путиным. При этом не демонстрировал свою политическую глубину и искренность.По ходу нынешнего конфликта [с Украиной] во время соблюдения или несоблюдения Минских соглашений и далее Франция позитивной роли не играла. Хотя Макрон пытался контактировать с Владимиром Путиным: сидел с ним за длинным столом по разным углам, пытался то ли предотвратить конфликт, то ли нам мозги запудрить.Макрон — фигура ненадежная. В этом политическом цирке он, на мой взгляд, не отстает от Зеленского. Несмотря на то что у них разная биография, различные источники информации и образования, они схожи.Может быть, это французская легкомысленность. Но мы-то помним президентов Франции, которые сумели наладить отношения с Россией во время конфликтов и проявили политическую мудрость. Мне кажется, Макрона выбрали на каком-то совещании, чтобы он первым "шар забросил".В свою очередь поляки как та самая злая собака, которую не нужно дразнить. Польша всегда готова пойти против России. Тем более нам известны их исторические обиды, сегодняшние амбиции и, соответственно, мотивы.Поэтому данная история мне представляется в виде пробного плана. То есть страны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Путина.Для реализации этого плана Франция была выбрана, или она сама выдвинулась, я не знаю. Цель — прощупать, что Россия будет делать, если сформулировать угрозу более отчетливо. Правда, в этот же момент "старшие товарищи" Макрона отвечают, мол, мы туда не полезем.Можно сравнить такой план с дракой на окраине. Она никогда не начинается с того, что большие игроки выходят вперед — обычно посылают кого-то поменьше. Макрон, в данном случае, тот самый игрок помельче, который пытается прощупать решимость России.— Это политическая игра?— Все начинается с политической игры, с подобного прощупывания. Потом мы у себя на границах обнаруживаем серьезные и опасные контингенты.— Ранее Украина разместила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тысяч человек. Предположим, что армия какой-то европейской страны зайдет-таки на Западную Украину, чтобы подменить ВСУ. А украинская армия в это время отправится на восточный фронт. Возможен ли такой сценарий? Как будет вести себя Белоруссия при таком раскладе?— Описываемые маневры возможны.Беларусь уже определилась в своем раскладе — она наш союзник. Мне кажется, тактические или военного плана решения страна примет самостоятельно. С одной стороны, мы союзные государства, с другой — независимые страны.Я не вижу у Беларуси возможности разорвать с нами отношения и принять решение без участия России, с учетом реалий наших связей, братских отношений.Хочу еще добавить, что терпение у России не беспредельное. Нам важно сохранять выдержку, спокойствие. Нас будут провоцировать очень серьезно, в очередной раз.Западу тоже нужно понимать, что постоянно терпеть мы не будем. Дмитрия Медведева иногда ругают, что он слишком резкие мысли высказывает, может быть, забегая вперед. А куда забегать-то? Страны НАТО тоже должны слышать и понимать наши планы, когда строят свои, когда разрабатывают различные стратегии.Я могу себе представить, что произойдет, если они правда попробуют изолировать Калининград. [Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД Литвы угрожают нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО]. Сказать легко, и даже в качестве угрозы это звучит. Но что будет в этом случае с вами самими?Они должны понимать, какие силы это пробуждает. Если не соображаете, вам не место там, где вы принимаете решение, где рассказываете свои истории, проповедуете такие идеи.Ведь можно довести ситуацию так, что нам терять будет нечего. Россия этого не хочет, но в ответ на такую игру и мы будем играть по-серьезному. Владимир Владимирович 2 года назад на вопрос про Украину ответил, что мы еще даже не начинали.Если говорить о подключении наших тактических, стратегических сил, которые у нас есть, то это пахнет мировой катастрофой. А что нам делать?Мы народ серьезный. Как говорят: русские долго запрягают, но быстро едут.— С какой целью лидеры Прибалтики делают заявления в отношении нейтрализации Калининграда?— Им кажется, что таким образом они угнетают Россию. То есть пытаются пригрозить.Со стратегической точки зрения Калининград является передовым отрядом. С другой — он, правда, уязвим. Оторванные на какое-то расстояние недружественными странами образования, а тем более — части государства, более уязвимы. Всегда найдутся желающие надавить на слабое место.Взять, например, дружественное и близкое нам Приднестровье. Оно оторвано от России и поэтому возникают проблемы с его защитой.Ради того, чтобы обезопасить регион, нам придётся пройти целый ряд препятствий. Но, будьте уверены, мы их преодолеем и не всегда теми средствами, которые вы ждёте.Когда схватка начнется, посмотрим, у кого будет “загривок трещать” и кому будет плохо. Далеко можно не ходить — в Европе есть примеры, что бывает, когда Россию слишком сильно задевают.Даже немцы сейчас уже не ставят вопрос о военном участии на Украине. Во-первых, очевидно, осторожничают. Во-вторых, хотят посмотреть, что у Макрона получится.— Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфликта с НАТО Россия ответит ядерным оружием. Насколько реальна война с НАТО с применением ядерного потенциала?["Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", — написал Медведев в своем телеграм-канале]— Дмитрий Медведев, как я уже сказал, в последнее время озвучивает очень резкую и крайнюю точку зрения. Мне кажется, как бы она ни была критична, не учитывать ее нельзя.Я читал разные мнения западников, которые принижают эти высказывания. Я знаю, что Дмитрий Анатольевич прошел огонь и медные трубы. И знает этому всему цену.Кроме Путина, Медведев единственный, кто был "наверху". Нельзя сказать, что его президентская практика была безошибочной, но во время нее он набил себе шишек и набрался опыта.Если Сергей Лавров все еще находится в рамках старинной дипломатии, то Дмитрий Анатольевич говорит вещи, которые на его месте кто-то другой не смог бы сказать.Вот он и озвучил, что нам придется действовать именно так, если мы ощутим прямую агрессию. Мы не сложим лапки в то время как у нас есть ядерное оружие.Я бы поспорил с Медведевым только в одном: в случае войны с НАТО мы применим не только баллистические и крылатые ракеты. Сейчас Дмитрий Анатольевич не уточнил, с каким зарядом будут эти ракеты и куда полетят. Но вскоре обязательно уточнит, если НАТО будут себя продолжать вести в нынешнем тренде.Медведев высказывает предельную, популярную точку зрения, которая имеется в обществе. Он ранее считался политиком осторожным и сдержанным. Сейчас у него рейтинг совершенно иной в этом смысле.Тот факт, что его начали ругать на Западе, как раз подтверждает значимость его точки зрения. Дмитрий Анатольевич занимает нужную и важную позицию. Она может отрезвить западников. Но Россия — не вытрезвитель, а страна с многовековой историей.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

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Анна Черкасова

интервью, нато, россия, запад, калининград, эммануэль макрон, владимир путин, польша, белоруссия, украина, война