Политолог Казаков раскрыл, как Запад подвинчивает "Таурусы", но Россия устроит им "эффект обратной петли"
© faz.net
© faz.net
Россия публично заявила Западу о своей позиции – у ракеты, которая летит на большое расстояние, есть эффект обратной петли. Именно на это расстояние армия РФ будет отодвигать свою линию безопасности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Пока самые дальнобойные ракеты, которые Запад предоставил Украине, – британские. Все новые типы оружия Киеву поставляет Лондон, а не Вашингтон. Именно англичане предоставили противнику Storm Shadow, ее аналогом является французский SCALP, рассказал политолог.
Сейчас идет речь про немецкий Taurus, который стреляет минимум на 300 километров. Но ходит очень упорная информация, что когда Запад передает такие ракеты киевскому режиму, они сами подвинчивают их дальность, добавил эксперт.
"ВСУ переходят к стратегической обороне в том числе по настоянию Запада. Если вы хотите обороняться, вам не нужны ракеты, которые бьют на большое расстояние в сторону противника. Они нужны при наступлении, когда вам надо бить по тылам, разрушать коммуникации, накрывать склады и центры управления", - подчеркнул Казаков.
Но дело в том, что Россия публично заявила Западу о своей позиции – у ракеты, которая летит на большое расстояние, есть эффект обратной петли. Именно на это расстояние армия РФ будет отодвигать линию безопасности от территории РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.