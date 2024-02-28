https://ukraina.ru/20240228/1053573176.html

Блеф или подготовка? Ростислав Ищенко подсчитал, какую группировку ВСУ могла стянуть к Белоруссии Украина

Блеф или подготовка? Ростислав Ищенко подсчитал, какую группировку ВСУ могла стянуть к Белоруссии Украина - 28.02.2024 Украина.ру

Блеф или подготовка? Ростислав Ищенко подсчитал, какую группировку ВСУ могла стянуть к Белоруссии Украина

Министр обороны Белоруссии заявил о том, что Украина сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек. Но тут дело в том, какую глубину фронта он рассчитывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:00

2024-02-28T04:00

2024-02-28T04:00

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Есть данные, которые распространяли полуофициальные российские структуры, что группировка ВСУ на границах с Белоруссией оценивалась до 30-40 тысяч человек. Причем указывалось, что войска оттуда уже снимаются и перебрасываются на Донецкий фронт, это было достаточно давно, рассказал обозреватель.При этом министр обороны Белоруссии заявил о том, что Украина на границе с Белоруссией сосредоточила ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Но тут дело в том, какую глубину он рассчитывает, указал политолог.Винница – от нее начинается южная граница Украины, а не там, где она выходит к морю, а там где она в Карпатах граничит с Румынией, с Молдавией и так далее, отметил эксперт.Получается, что вся Западная Украина – от южной до северной границы – ее глубина всего 500 км. Если посчитать все войска, расположенные на глубину в 500 км, то можно насчитать и больше, чем 115 тысяч военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053561462.html

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новости, украина, россия, белоруссия, граница, всу, войска, винница, фронт