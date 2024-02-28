Блеф или подготовка? Ростислав Ищенко подсчитал, какую группировку ВСУ могла стянуть к Белоруссии Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Министр обороны Белоруссии заявил о том, что Украина сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек. Но тут дело в том, какую глубину фронта он рассчитывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Есть данные, которые распространяли полуофициальные российские структуры, что группировка ВСУ на границах с Белоруссией оценивалась до 30-40 тысяч человек. Причем указывалось, что войска оттуда уже снимаются и перебрасываются на Донецкий фронт, это было достаточно давно, рассказал обозреватель.
При этом министр обороны Белоруссии заявил о том, что Украина на границе с Белоруссией сосредоточила ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Но тут дело в том, какую глубину он рассчитывает, указал политолог.
"Дело в том, что по словам экспертов в ВСУ только 200-250 тысяч находится на фронте, и порядка пятисот-шестисот тысяч находится в тылу, но общая глубина от Винницы до границы с Белоруссией примерно 450-500 км", - указал Ищенко.
Винница – от нее начинается южная граница Украины, а не там, где она выходит к морю, а там где она в Карпатах граничит с Румынией, с Молдавией и так далее, отметил эксперт.
Получается, что вся Западная Украина – от южной до северной границы – ее глубина всего 500 км. Если посчитать все войска, расположенные на глубину в 500 км, то можно насчитать и больше, чем 115 тысяч военных, заключил собеседник издания.
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