https://ukraina.ru/20240228/1053562376.html

"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ

"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ - 28.02.2024 Украина.ру

"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ

В Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя". Но в целом в ЕС пока поддерживают военную помощь "незалежной". Об этом рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:50

2024-02-28T04:50

2024-02-28T04:50

новости

ростислав ищенко

европа

украина

россия

поддержка

военная помощь

ес

европейцы

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Сейчас Европа находится в тяжелом положении. Она хотела быстро выиграть и делить трофеи, а получается, что она, может быть, не так быстро, но уже начала проигрывать России вместе с США, рассказал политолог.Поэтому в Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе, нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя", добавил обозреватель.В Европе боятся "страшной России" и считают, что надо поддерживать Украину, пока она держит линию фронта где-то далеко от Европы. И если говорить не о заявлениях отдельных политиков, то в целом Украину никто и не собирался принимать в ЕС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

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новости, ростислав ищенко, европа, украина, россия, поддержка, военная помощь, ес, европейцы