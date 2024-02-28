"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ - 28.02.2024 Украина.ру
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"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ
"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ - 28.02.2024 Украина.ру
"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ
В Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя". Но в целом в ЕС пока поддерживают военную помощь "незалежной". Об этом рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:50
2024-02-28T04:50
новости
ростислав ищенко
европа
украина
россия
поддержка
военная помощь
ес
европейцы
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Сейчас Европа находится в тяжелом положении. Она хотела быстро выиграть и делить трофеи, а получается, что она, может быть, не так быстро, но уже начала проигрывать России вместе с США, рассказал политолог.Поэтому в Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе, нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя", добавил обозреватель.В Европе боятся "страшной России" и считают, что надо поддерживать Украину, пока она держит линию фронта где-то далеко от Европы. И если говорить не о заявлениях отдельных политиков, то в целом Украину никто и не собирался принимать в ЕС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ростислав ищенко, европа, украина, россия, поддержка, военная помощь, ес, европейцы
Новости, Ростислав Ищенко, Европа, Украина, Россия, поддержка, военная помощь, ЕС, европейцы

"Давайте плюнем на эту Украину": политолог о том, как Европа хотела делить трофеи, но уже проигрывает РФ

04:50 28.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
В Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя". Но в целом в ЕС пока поддерживают военную помощь "незалежной". Об этом рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Европа находится в тяжелом положении. Она хотела быстро выиграть и делить трофеи, а получается, что она, может быть, не так быстро, но уже начала проигрывать России вместе с США, рассказал политолог.
Поэтому в Европе есть разные мнения и разные позиции по поводу дальнейшей помощи Киеву – в том числе, нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя", добавил обозреватель.
"Пока что нельзя сказать, что в Европе сформировалась однозначная позиция по поводу отказа от поддержки Украины. Пока что большинство европейцев за поддержку. Да, они это уже оговаривают всякими условиями, говорят, что надо о своих гражданах заботиться", - уточнил Ищенко.
В Европе боятся "страшной России" и считают, что надо поддерживать Украину, пока она держит линию фронта где-то далеко от Европы. И если говорить не о заявлениях отдельных политиков, то в целом Украину никто и не собирался принимать в ЕС, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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