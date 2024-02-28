Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина
Сейчас ВС РФ нужно отбить Работино, потому что ВСУ там наступали на Токмак. Здесь проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас центр тяжести боевых действий сместился на юг: это Работинский выступ, Угледар и Авдеевское направление. Боевые действия в районе Часова Яра, Купянска и Красного Лимана значительно поутихли, сообщил обозреватель.
На днях ВС РФ закрепились на окраине Работино, но процесс застопорился, потому что Украина перебросила туда дополнительные силы. Следовательно, у нее будет меньше сил в каком-то другом месте. Возможно, этим смогут воспользоваться российские бойцы, добавил эксперт.
"Но вернемся к Работино. Нам надо его отбить, потому что там наступали ВСУ на Токмак. Этот выступ составляет 8 километров в глубину и шириной в 10 километров. Надо противника оттуда выкинуть. Но не для того, чтобы ему нос утереть, а для того, чтобы восстановить оборонительную линию", - подчеркнул Полетаев.
В Работино проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Поэтому ВС РФ надо срезать этот выступ, чтобы полностью восстановить оборонительные линии и снять часть сил на другое направление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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