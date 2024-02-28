Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина - 28.02.2024 Украина.ру
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Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина
Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина - 28.02.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина
Сейчас ВС РФ нужно отбить Работино, потому что ВСУ там наступали на Токмак. Здесь проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-28T03:50
2024-02-28T03:50
новости
вс рф
работино
донбасс
всу
оборона
наступление
авдеевка
купянск
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Сейчас центр тяжести боевых действий сместился на юг: это Работинский выступ, Угледар и Авдеевское направление. Боевые действия в районе Часова Яра, Купянска и Красного Лимана значительно поутихли, сообщил обозреватель.На днях ВС РФ закрепились на окраине Работино, но процесс застопорился, потому что Украина перебросила туда дополнительные силы. Следовательно, у нее будет меньше сил в каком-то другом месте. Возможно, этим смогут воспользоваться российские бойцы, добавил эксперт.В Работино проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Поэтому ВС РФ надо срезать этот выступ, чтобы полностью восстановить оборонительные линии и снять часть сил на другое направление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html
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новости, вс рф, работино, донбасс, всу, оборона, наступление, авдеевка, купянск, часов яр, запорожское направление
Новости, ВС РФ, Работино, Донбасс, ВСУ, оборона, наступление, Авдеевка, Купянск, Часов Яр, Запорожское направление

Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина

03:50 28.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас ВС РФ нужно отбить Работино, потому что ВСУ там наступали на Токмак. Здесь проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас центр тяжести боевых действий сместился на юг: это Работинский выступ, Угледар и Авдеевское направление. Боевые действия в районе Часова Яра, Купянска и Красного Лимана значительно поутихли, сообщил обозреватель.
На днях ВС РФ закрепились на окраине Работино, но процесс застопорился, потому что Украина перебросила туда дополнительные силы. Следовательно, у нее будет меньше сил в каком-то другом месте. Возможно, этим смогут воспользоваться российские бойцы, добавил эксперт.
"Но вернемся к Работино. Нам надо его отбить, потому что там наступали ВСУ на Токмак. Этот выступ составляет 8 километров в глубину и шириной в 10 километров. Надо противника оттуда выкинуть. Но не для того, чтобы ему нос утереть, а для того, чтобы восстановить оборонительную линию", - подчеркнул Полетаев.
В Работино проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Поэтому ВС РФ надо срезать этот выступ, чтобы полностью восстановить оборонительные линии и снять часть сил на другое направление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
26 февраля, 13:06
Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылуПри современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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