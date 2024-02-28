https://ukraina.ru/20240228/1053552866.html

Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина

Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина - 28.02.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев раскрыл, когда ВС РФ окончательно выкинут из Работино ВСУ и восстановят линию Суровикина

Сейчас ВС РФ нужно отбить Работино, потому что ВСУ там наступали на Токмак. Здесь проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-28T03:50

2024-02-28T03:50

2024-02-28T03:50

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авдеевка

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часов яр

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Сейчас центр тяжести боевых действий сместился на юг: это Работинский выступ, Угледар и Авдеевское направление. Боевые действия в районе Часова Яра, Купянска и Красного Лимана значительно поутихли, сообщил обозреватель.На днях ВС РФ закрепились на окраине Работино, но процесс застопорился, потому что Украина перебросила туда дополнительные силы. Следовательно, у нее будет меньше сил в каком-то другом месте. Возможно, этим смогут воспользоваться российские бойцы, добавил эксперт.В Работино проходит естественная линия обороны, которая диктуется местностью и укрепленная той самой "линией Суровикина". Поэтому ВС РФ надо срезать этот выступ, чтобы полностью восстановить оборонительные линии и снять часть сил на другое направление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

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