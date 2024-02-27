Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт - 27.02.2024 Украина.ру
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Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт - 27.02.2024 Украина.ру
Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
Каждый украинский полицейский сам решит, идти ли ему на фронт, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук
2024-02-27T16:25
2024-02-27T16:26
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При этом, если сотрудник полиции добровольно вступит в ряды ВСУ, то он должен уволиться со службы в МВД, так как эти две структуры имеют разные законы регулирования.Глава МВД также прокомментировал призывы украинцев отправить на фронт сотрудников полиции."А чем ребята в полиции отличаются от тех, кто в народном хозяйстве работают? Они что, имеют опыт боевых действий? В основном нет", - сказал Клименко.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
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новости, украина, мвд, мвд украины, мобилизация, полиция, нацполиция, призыв
Новости, Украина, МВД, МВД Украины, мобилизация, полиция, Нацполиция, призыв

Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт

16:25 27.02.2024 (обновлено: 16:26 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Каждый украинский полицейский сам решит, идти ли ему на фронт, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук
"Каждый принимает решение из полицейских, что ему делать. Служить, защищая публичный порядок в составе полиции, второе - может пойти в боевое подразделение и воевать под командованием Вооруженных сил Украины, в составе полицейского подразделения, например, третий вариант - положить удостоверение на стол и пойти под мобилизацию", - заявил Клименко.
При этом, если сотрудник полиции добровольно вступит в ряды ВСУ, то он должен уволиться со службы в МВД, так как эти две структуры имеют разные законы регулирования.
Глава МВД также прокомментировал призывы украинцев отправить на фронт сотрудников полиции.
"А чем ребята в полиции отличаются от тех, кто в народном хозяйстве работают? Они что, имеют опыт боевых действий? В основном нет", - сказал Клименко.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.
19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".
За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 17:44
"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронтеМировое сообщество продолжает обсуждать, какое значение для ВСУ в стратегическом плане имеет утрата контроля над Авдеевкой, что привело к этому провалу и что будет дальше
 
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