https://ukraina.ru/20240227/1053563336.html

Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт

Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт - 27.02.2024 Украина.ру

Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт

Каждый украинский полицейский сам решит, идти ли ему на фронт, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук

2024-02-27T16:25

2024-02-27T16:25

2024-02-27T16:26

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При этом, если сотрудник полиции добровольно вступит в ряды ВСУ, то он должен уволиться со службы в МВД, так как эти две структуры имеют разные законы регулирования.Глава МВД также прокомментировал призывы украинцев отправить на фронт сотрудников полиции."А чем ребята в полиции отличаются от тех, кто в народном хозяйстве работают? Они что, имеют опыт боевых действий? В основном нет", - сказал Клименко.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.

https://ukraina.ru/20240220/1053417490.html

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новости, украина, мвд, мвд украины, мобилизация, полиция, нацполиция, призыв